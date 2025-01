Fenomén, co rychle prorazil. A už je to deset let! Jak Pastrňák prvně oslnil NHL

„Je mu teprve osmnáct, ale má schopnosti jak třicátník. V něčem se ještě musí zlepšit, nicméně pokud na sobě bude pracovat, čeká ho dobrá kariéra,“ věštil Pastrňákovi budoucnost jeho krajan a tehdejší spoluhráč David Krejčí.

A že nováčkovo putování u Bruins odstartovalo hodně zostra. Během sezony 2014/15 tým řešil zásadní výpadek. Útočník Jerome Iginla odešel do Colorada a hledalo se pravé křídlo do první formace.

Asi už tušíte, kdo post vcelku rychle zabral.

Chlapec z Havířova, kterého klub na letním draftu vybral, současným pohledem ohromně překvapivě, až jako pětadvacátého v pořadí.

David Pastrňák krátce po draftu v NHL, kde si ho vybral Boston Bruins

„Sledovat ho je zážitek,“ rozplýval se nad Pastrňákem někdejší trenér Claude Julien, který je podepsaný pod zatím posledním bostonským Stanley Cupem z roku 2011.

Šikovnému pravákovi dal první příležitost 25. listopadu 2014 doma proti Pittsburghu. Tehdy ještě hráč s číslem 88 strávil v nevýrazné třetí lajně na ledě zhruba sedm minut. Čtyři dny nato ve Winnipegu už nastupoval v elitní formaci vedle kanadských osobností Brada Marchanda a Patrice Bergerona.

Najednou začal hrát kolem patnácti minut, s hlavními tahouny chodil i na přesilovky a rychle se učil. Zkraje prosince dokonce i zapsal první asistenci.

Jenže neutekl ani týden a odeslali ho na farmu v Providence. Na přelomu roku absolvoval další ze série neúspěšných světových šampionátů v podání dvacítek, který skončil trpkou čtvrtfinálovou porážkou 0:3 od Slovenska.

Český mládežnický reprezentant David Pastrňák (9) rozhodl v prodloužení o vítězství dvacítky v utrápeném skupinovém duelu s Dánskem.

„Měli jsme obrovskou šanci prolomit to zakleté čtvrtfinále,“ smutnil. „Nevím, co k tomu mám říct, nepovedlo se to, je to obrovské zklamání.“

Jak rychle se ale emoce můžou obrátit, ukazuje i tento příběh. Jen co šampionát skončil kanadským triumfem, Bruins si „Pastu“ přivolali zase zpátky nahoru.

A už si ho do konce sezony nechali. Utvořil první útočné trio s Krejčím a Milanem Lucicem. Proti New Jersey se v noci na 9. ledna ještě neprosadil, o čtyřicet hodin později už nastal onen kouzelný večer ve Philadelphii.

Podívejte se na první gól Davida Pastrňáka v NHL:

Chára během přesilové hry posílal pas zpoza soupeřovy branky na druhého zadáka Kruga a puk po jeho ráně vyplaval přímo před Pastrňákem.

Ten přesně zvládl bekhendovou dorážku. A následně na střídačce zaujatě civěl na kostku ve Walls Fargo Center. Psal se čas 11:23.

Hokejový útočník David Pastrňák nadšeně zírá po prvním gólu v NHL (10. ledna 2015).

Ve 45. minutě následně zajel do útočného pásma, předal puk Krejčímu, uvolnil se na levé straně, dostal skvělou přihrávku zpět a českou spolupráci zakončil druhým gólem v utkání.

„Dát první gól je úžasné, ale hlavní je vítězství (3:1),“ reagoval s pokorou po nezapomenutelném zápase.

I později víc zdůrazňoval, jaké má štěstí na spoluhráče. A platilo to také po následném utkání s Tampou. Český mladík se zase dvakrát trefil. Nejprve zakončil svůj únik po levém křídle, kdy se prosmýkl kolem obránce, vyhnul se gólmanem vystrčené hokejce a zavěsil. Posléze zase pohotově obkroužil branku. Řídil obrat za konečným triumfem v poměru 4:3. Boston si ho zamiloval.

David Pastrňák z Bostonu oslavuje svou trefu.

Pochvaly si kromě techniky vysloužil i za úžasnou předvídavost, hlavně díky ní se navzdory nízkému věku a silově ještě nevyzrálé postavě hned chytil. Bylo celkem jasné, jak to s ním dál dopadne.

„Ten kluk sem patří,“ podotkl kouč Julien. „Na tom rozhodnutí jsme se shodli všichni. Já jako trenér jsem měl jasno: chtěl jsem ho v týmu. Bude pro Boston důležitým hráčem a myslím, že to tak cítí celé vedení.“

„O tomhle jsem celý život snil. Je parádní si zahrát v NHL a ještě takhle s panem Krejčím v jednom útoku,“ povídal Pastrňák v rozhovoru pro iDNES. „Zatím mi nenabídl tykání, tak pořád čekám a raději mu vykám, protože on si na to potrpí,“ vtipkoval.

Veselá povaha mu zůstala. Psychicky se víc než dobře otrkal ve Švédsku, kam odcházel v šestnácti letech. Jeho hlavním krédem bylo, aby „neusnul na vavřínech“. Aby si přivykl na zámořský styl s akcemi na malém kluzišti ve vyšší rychlosti, dostal rychlou průpravu právě na farmě.

V nadcházejícím ročníku už na ní odkroutil jen tři utkání, když se vracel po zranění. No a dál už jeho story znáte.

David Pastrňák v zápase proti Vancouveru.

K celkem čtyřem brankám proti Philadelphii a Tampě připojil dalších 361 zásahů v základní části a 39 v play off. Za dosavadní kariéru posbíral v NHL 856 bodů (z toho 87 ve vyřazovacích bojích), je držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce a jedním z hlavních taháků soutěže.

Čekání na týmový úspěch, který nyní v obměněném Bostonu nevyhlíží moc reálně, prolomil ziskem titulu mistra světa na domácím šampionátu v Praze.

A i když za uplynulou dekádu získal spoustu zkušeností, stal se hlavním lídrem týmu a také vizuálně se pochopitelně změnil, skromným pohodářem, který se v kabině projevuje snad nejvíc ze všech, zůstal pořád.