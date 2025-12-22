Rukavice dolů! Pastrňák čelil provokacím, pak se popral. Chceme energii, zní z klubu

Nejprve se dostal do slovní přestřelky s kapitánem soupeře a známým provokatérem Bradym Tkachukem, který na Pastrňáka ze střídačky pokřikoval před vhazováním.
A právě na něm se situace vyostřila nejvíce.
Pozici vedle Pastrňáka zaujal Nick Jensen, oba do sebe začali tlačit. Hokejka amerického obránce se zaklínila do havířovského rodáka, který souboj neustál a spadl na led.
Pomstit parťáka se rozhodl Pavel Zacha, v hlavním sledovaném souboji se ovšem ráze vyskytl Pastrňák.
K tomu přijel Ridly Greig a českou hvězdu začal provokovat několika údery. To si forvard Bruins nenechal líbit, shodil rukavice a přešel do protiofenzivy.
Posléze ovšem podklouzl a ocitl se v nevýhodné pozici. Poté už oba aktéry rozdělili rozhodčí, Pastrňák směrem ke Greigovi ještě prohodil několik slov.
Podívejte se na bitku Davida Pastrňáka s Ridlym Greigem:
PASTRNAK AND GREIG START THROWING EM 😳 pic.twitter.com/ninlC37RqQ— Gino Hard (@GinoHard_) December 22, 2025
Do poslední minuty už ani jeden z nich nezasáhl, trest do konce utkání obdržel kromě nich také Jensen, těsně předtím skončilo střetnutí i pro Nikitu Zadorova a Dylana Cozense.
Výsledek přitom směřoval k jednoznačnému vyústění, Senators si hlídali čtyřbrankový náskok. Už po necelých 17 minutách vedli 3:0.
„Bylo to zklamání hned od začátku. Bruslili jako o život, měli víc energie a zkrátka nás předčili,“ líčil zklamaně bostonský kouč Marco Sturm.
Z přesilovky sice korigoval Pastrňák, jenže poté se dvakrát opět prosadila Ottawa, jež z brány vyhnala Joonase Korpisala, kterého nahradil Jeremy Swayman.
„Nikdy nechcete být vystřídán, ať se děje cokoli. Samozřejmě nejsem spokojený s tím, jak jsem chytal,“ prohodil Korpisalo.
Bruins tak padli potřetí v řadě a počtvrté z posledních pěti utkání.
„Musíme se vrátit k naší identitě. Bojovat tvrdě, hrát jako tým, vrátit energii. A nevím, jestli jsme ji tentokrát měli,“ zavelel Korpisalo.
Nastartuje tak celek z Massachusetts alespoň Pastrňákova bitka v závěru zápasu s Ottawou?