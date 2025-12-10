Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák je zpět a ve formě, zářil s novými parťáky. Hráli spolu tři mladí kluci, smál se

Autor:
  13:15
Nastoupil netradičně mimo první formaci. Ale šlo o pochopitelné důvody, však se hokejistům Bostonu vrátil po dvoutýdenní absenci způsobené nespecifikovaným zraněním. I přesto se David Pastrňák vrátil ve velkém stylu, v utkání NHL proti St. Louis (5:2) se totiž zaskvěl třemi asistencemi.

„Cítil jsem se v pořádku a sebevědomě. Měl jsem na ledě dobrý přehled. Je fajn být po zranění zase zpátky,“ pochvaloval si český útočník.

Prostor dostal v útoku s jedenadvacetiletým Fraserem Mintenem a třiadvacetiletým Maratem Chusnutdinovem.

„Zkrátka spolu hráli tři mladí kluci, bylo to zábavné,“ vykládal s úsměvem Pastrňák. „Věděl jsem, co od nich očekávat, snažil jsem se, aby se cítili pohodlně a nemuseli měnit svoji hru.“

Pastrňák s Nečasem sbírali asistence, Vladař byl hvězdou zápasu

A jejich kooperace fungovala velmi dobře.

Minten zakončil duel se dvěma góly, přičemž u obou asistoval havířovský rodák. Také Chusnutdinov si připsal nahrávku parťákovi z lajny.

Hvězdný český forvard na ledě nakonec strávil 15 minut a 36 vteřin, zaznamenal i tři střely na bránu a v závěru zapsal také třetí asistenci, po které pečetil skóre Pavel Zacha do prázdné brány.

Hokejisté Boston Bruins slaví gól Pavla Zachy (druhý zleva), gratuluje také David Pastrňák (druhý zprava).

Do té se těsně předtím mohl prosadit i Pastrňák, ale trefil pouze tyč, a nulu v kolonce vstřelených gólů tak nezměnil.

„Byl jsem si celkem jistý, že puk půjde do brány. Měl bych na tom zapracovat, nebylo to poprvé, kdy jsem minul,“ líčil odlehčeně.

Kvůli zranění vynechal celkem pět zápasů, nyní už ale s jeho službami může trenér Marco Sturm počítat.

David Pastrňák (druhý zprava) slaví se spoluhráči z Boston Bruins.

„Je jasné, že návrat Davida je příjemná starost. Ale také jsme museli trochu přemýšlet o tom, jak sestavit formace. Došli jsme k závěru, že takové složení nám dá největší šanci na vítězství,“ vrátil se ještě německý kouč k rozhodnutí o útocích.

A přiznal, že chtěl Pastrňáka přece jenom trochu chránit: „Po zranění mu dáváme trochu nižší vytížení. Chtěli jsme ho také doplnit dobrými bruslaři a oba mladí kluci mají čerstvé nohy.“

I díky jejich fungující spolupráci s ofenzivním tahounem zahájil Sturmův výběr sérii tří venkovních duelů úspěšně. A to i přesto, že v utkání se St. Louis ztrácel.

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

„Nebyl to náš nejlepší začátek. Ale do druhé třetiny jsme vstoupili s větším zapálením a začali jsme skórovat. Měli třetí zápas za čtyři dny, takže náš plán byl tlačit se o to více do brány,“ popisoval dvougólový Minten.

Se stejnou bilancí jako on navíc zakončil utkání i Mark Kastelic ze čtvrté formace.

„Pro mě je všechno o charakteru a ten v týmu máme. Někteří hráči museli jít po Pastrňákově návratu o formaci níž, vůbec si nestěžovali a odvedli svou práci. To je to, co dobré týmy dělají. Nestěžují si, prostě pracují,“ těšilo kouče Sturma.

Jeho svěřenci zvítězili potřetí v řadě, v nahuštěné Východní konferenci jsou aktuálně na páté pozici. A s Pastrňákem na ledě můžou další vydařené výkony klidně následovat.

David Pastrňák střílí na branku San Jose.
Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i symbolický pás.
Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá ho David Pastrňák z Bostonu.
Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.
75 fotografií
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 16:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.70
  • 4.41
  • 3.84
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.88
  • 4.19
  • 3.26
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Pardubice B vs. ZlínHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Pardubice B vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

9. prosince 2025  14:48,  aktualizováno  10. 12. 13:24

Pastrňák je zpět a ve formě, zářil s novými parťáky. Hráli spolu tři mladí kluci, smál se

David Pastrňák střílí na branku San Jose.

Nastoupil netradičně mimo první formaci. Ale šlo o pochopitelné důvody, však se hokejistům Bostonu vrátil po dvoutýdenní absenci způsobené nespecifikovaným zraněním. I přesto se David Pastrňák vrátil...

10. prosince 2025  13:15

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

Premium
Hokejisté Slavie po vítězném zápase.

V posledních třech zápasech sice padla a zřejmě si vybírá počáteční krizi v dosavadním průběhu sezony. Stále se ale i tak drží těsně za vedoucí příčkou v první hokejové lize. Slavia zažívá nejlepší...

10. prosince 2025

Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

Zatímco vítkovickým hokejistům v nynější extraligové pauze kvůli reprezentačním povinnostem nechybí nikdo, třinečtí Oceláři se musejí obejít hned bez šesti hráčů povolaných do národních celků Česka a...

10. prosince 2025  11:14

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

10. prosince 2025  10:33

Pastrňák s Nečasem sbírali asistence, Vladař byl hvězdou zápasu

Hokejisté Boston Bruins slaví trefu proti St. Louis Blues.

Po pauze zaviněné zraněním se do sestavy Bostonu vrátil David Pastrňák a hned třemi asistencemi pomohl k výhře 5:2 nad St. Louis. Mezi střelci Bruins figuroval i Pavel Zacha. Dvě přihrávky v úterním...

10. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  8:32

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 12. 23:44

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

9. prosince 2025  14:01

Olympijský turnaj se bude hrát na menším ledě než v NHL. Ale já se těším, hlásí Nečas

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Už tak měla NHL spoustu obav ohledně hokejové haly, která roste v Miláně pro olympijské hry. Nestihne různé testy a zkoušky, pravděpodobně půjde rovnou do provozu. A stavaři si navíc připravili pro...

9. prosince 2025  11:38

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

9. prosince 2025  10:09

Šlégr: Pracujeme s korporátem. Převod Litvínova bude delší, než jsme čekali

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

České přísloví Co se vleče, neuteče v případě převzetí hokejového Litvínova legendami neplatí. Noví akcionáři, kteří získají podíl od odcházejícího Orlen Unipetrolu, už potřebují chystat rozpočet i...

9. prosince 2025  9:31

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Od našeho zpravodaje v USA Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se...

9. prosince 2025  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.