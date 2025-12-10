Pastrňák je zpět a ve formě, zářil s novými parťáky. Hráli spolu tři mladí kluci, smál se

„Cítil jsem se v pořádku a sebevědomě. Měl jsem na ledě dobrý přehled. Je fajn být po zranění zase zpátky,“ pochvaloval si český útočník.
Prostor dostal v útoku s jedenadvacetiletým Fraserem Mintenem a třiadvacetiletým Maratem Chusnutdinovem.
„Zkrátka spolu hráli tři mladí kluci, bylo to zábavné,“ vykládal s úsměvem Pastrňák. „Věděl jsem, co od nich očekávat, snažil jsem se, aby se cítili pohodlně a nemuseli měnit svoji hru.“
A jejich kooperace fungovala velmi dobře.
Minten zakončil duel se dvěma góly, přičemž u obou asistoval havířovský rodák. Také Chusnutdinov si připsal nahrávku parťákovi z lajny.
Hvězdný český forvard na ledě nakonec strávil 15 minut a 36 vteřin, zaznamenal i tři střely na bránu a v závěru zapsal také třetí asistenci, po které pečetil skóre Pavel Zacha do prázdné brány.
Do té se těsně předtím mohl prosadit i Pastrňák, ale trefil pouze tyč, a nulu v kolonce vstřelených gólů tak nezměnil.
„Byl jsem si celkem jistý, že puk půjde do brány. Měl bych na tom zapracovat, nebylo to poprvé, kdy jsem minul,“ líčil odlehčeně.
Kvůli zranění vynechal celkem pět zápasů, nyní už ale s jeho službami může trenér Marco Sturm počítat.
„Je jasné, že návrat Davida je příjemná starost. Ale také jsme museli trochu přemýšlet o tom, jak sestavit formace. Došli jsme k závěru, že takové složení nám dá největší šanci na vítězství,“ vrátil se ještě německý kouč k rozhodnutí o útocích.
A přiznal, že chtěl Pastrňáka přece jenom trochu chránit: „Po zranění mu dáváme trochu nižší vytížení. Chtěli jsme ho také doplnit dobrými bruslaři a oba mladí kluci mají čerstvé nohy.“
I díky jejich fungující spolupráci s ofenzivním tahounem zahájil Sturmův výběr sérii tří venkovních duelů úspěšně. A to i přesto, že v utkání se St. Louis ztrácel.
„Nebyl to náš nejlepší začátek. Ale do druhé třetiny jsme vstoupili s větším zapálením a začali jsme skórovat. Měli třetí zápas za čtyři dny, takže náš plán byl tlačit se o to více do brány,“ popisoval dvougólový Minten.
Se stejnou bilancí jako on navíc zakončil utkání i Mark Kastelic ze čtvrté formace.
„Pro mě je všechno o charakteru a ten v týmu máme. Někteří hráči museli jít po Pastrňákově návratu o formaci níž, vůbec si nestěžovali a odvedli svou práci. To je to, co dobré týmy dělají. Nestěžují si, prostě pracují,“ těšilo kouče Sturma.
Jeho svěřenci zvítězili potřetí v řadě, v nahuštěné Východní konferenci jsou aktuálně na páté pozici. A s Pastrňákem na ledě můžou další vydařené výkony klidně následovat.