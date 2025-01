Pastrňák září a už je nejlepším Čechem. Vždy si najde příležitost, oceňuje kouč

12:27

Rozehrál se do skvělé formy. Vždyť za poslední čtyři zápasy zaznamenal jedenáct bodů a vyhoupl se do čela produktivity českých hráčů v NHL. Naposledy pomohl David Pastrňák gólem a asistencí skolit San Jose 6:3. A co víc, jeho příspěvky především pomáhají hokejistům Bostonu ke zlepšeným výkonům.