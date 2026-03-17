Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák dál září, kouč je z něj nadšený: Táhne tým, skvěle funguje i na střídačce

Autor:
  14:33
V posledních dnech se v NHL rozehrál do skvělé formy. Pohodu naposledy David Pastrňák ukázal v zápase Bostonu s New Jersey (3:4P), ve kterém si připsal dvě trefy. A od trenéra sklidil český hokejista velkou chválu.
Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu. | foto: AP

Bostonský útočník David Pastrňák (uprostřed) se raduje ze svého gólu proti New...
Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.
Bostonský útočník David Pastrňák padá v souboji s Timothym Liljegrenem z...
Bostonský útočník David Pastrňák bojuje o puk s Timothym Liljegrenem z...
108 fotografií

„Dal do toho všechno, co měl. Podle mě byl na ledě jednoznačně nejlepším hráčem,“ zářil po Pastrňákově výkonu kouč Marco Sturm.

Ten k ofenzivnímu tahounovi a po bok třiadvacetiletého Marata Chusnutdinova přidal ještě o dva roky mladšího Frasera Mintena.

„Je to zábava. Na svůj věk jsou neuvěřitelně vyspělí. Už jsme spolu trochu hráli a dařilo se nám,“ vrátil se Pastrňák do prosince, kdy s nimi v jedné formaci nastoupil poprvé.

Už tehdy jejich spolupráce fungovala, tentokrát ji český forvard podpořil dvěma góly. První vstřelil už po čtyřech minutách, když Jacoba Markströma překonal mezi betony.

Devětadvacetiletý kanonýr tak potvrdil, že úvody zápasů mu v kariéře vycházejí. V první pětiminutovce dal totiž už 37. zásah v kariéře, čímž předčil legendárního Phila Esposita na prvním místě historických statistik Bruins.

Další úspěch si nechal do 45. minuty. A jaký!

Po pravé straně najížděl k bráně Devils a vůbec nevadilo, že nenabral příliš velkou rychlost. Ukázala se totiž šikovnost jeho rukou, když se kličkou zbavil bránícího Nica Hischiera, kterého položil na led. Posléze si kotouč navedl na bekhendovou stranu a zařídil srovnání na 3:3.

Podívejte se na druhý gól Davida Pastrňáka:

„Je velká radost se na něj dívat. Makal opravdu tvrdě, vyhrál spoustu soubojů. A když měl puk, vždycky se něco dělo. V podstatě nám zajistil alespoň jeden bod a šanci na výhru,“ chválil českého parťáka Pavel Zacha.

Také on se prosadil, v úvodní části zvyšoval po Pastrňákovi na 2:0. Jenže Boston dvougólový náskok promarnil v prostředním dějství.

„Je to frustrující, protože jsme odehráli skvělou první třetinu. To, jak jsme nastoupili do druhé části a jak jsme v ní hráli, to je pro mě jako den a noc,“ mrzelo trenéra Sturma.

„Přistoupili jsme na jejich hru. Přitom jsme o tom před druhou třetinou v kabině mluvili, takže to mrzí o to víc. Měli bychom být dostatečně vyspělí, abychom věděli, co přijde, ale to jsme nebyli,“ přidal Pastrňák.

Ten pokračuje ve zdařilé březnové formě. Aktuálně drží sérii šesti utkání, ve kterých bodoval, do statistik se během ní zapsal devětkrát (4+5).

V produktivitě se dotáhl na Martina Nečase, oba čeští útočníci jsou v elitní desítce soutěže díky 81 bodům. A Pastrňák zaznamenal už sedmou sezonu s alespoň 80 body, což před ním z tuzemských hráčů dokázal jenom Jaromír Jágr, jenž tuto metu pokořil desetkrát.

Pro Bruins je příspěvek autora zlatého gólu z MS 2024 důležitý, bojují totiž o play off. Momentálně drží předposlední postupovou pozici ve Východní konferenci.

A v rozhodujícím období se můžou na svého lídra spolehnout nejen na ledě. „Byl tahounem celého týmu. Skvěle fungoval i na střídačce, neustále povzbuzoval spoluhráče,“ oceňoval trenér Sturm.

„Sezona je dlouhá, takže někdy má někdo víc energie než ostatní. Měl jsme pocit, že jsem to právě já, tak jsem se snažil být tím, kdo to táhne,“ reagoval havířovský rodák.

„Když se někdo potýká s obtížemi nebo mu dochází energie, navzájem se povzbuzujeme. Snažíme se být tu jeden pro druhého,“ dodal k týmovému sepětí.

To proti Devils na výhru nakonec nestačilo, sedm sekund před koncem pětiminutového prodloužení rozhodl druhým zásahem v utkání Paul Cotter.

Další šanci bude mít skvadra kolem Pastrňáka už o půlnoci českého času proti Montrealu. Zvládnou Canadiens rozjetého forvarda přibrzdit?

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

