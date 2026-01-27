Premium

Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL

Autor:
  15:35
Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, David Pastrňák. Nikdo další. Do exkluzivní skupiny se v utkání s New York Rangers (3:4P) zařadil poslední jmenovaný díky třem asistencím, jako třetí český hokejista v NHL dosáhl na metu 900 bodů. Na oslavy byste u forvarda Bostonu přesto příliš nenarazili.
David Pastrňák z Boston Bruins si zpracovává kotouč před Bradenem Schneiderem z New York Rangers.

„Je to samozřejmě hořkosladké. Vždycky je těžké si užít takovéto milníky, když nevyhrajete,“ smutnil po teprve druhé porážce z posledních deseti duelů.

Přitom díky jeho příspěvkům dokázal Boston dvakrát zareagovat na trefy newyorského celku, když havířovský rodák v obou případech našel Eliase Lindholma.

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod v NHL, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

Nejprve švédského centra vybídl ke skórování přihrávkou přes osu kluziště, na startu druhého dějství pak Lindholm dorazil Pastrňákovu střelu.

A o necelých šest minut později se klub z Massachusetts dokonce ujal vedení, když zadovku českého útočníka zužitkoval skrytou střelou Morgan Geekie.

Podívejte se na třetí asistenci Davida Pastrňáka:

Radost z gólu? Jistě. Ale také se okamžitě rozjel parťákovi pro puk, který měl Pastrňákovi připomenout dosažený milník. 900 bodů (412+488) v nejlepší hokejové lize světa.

„Neuvěřitelný hráč a neskutečný úspěch. Zdaleka to není konec. Jsem rád, že s ním u toho můžu být,“ chválil Geekie.

„Působivý milník, navíc je stále ještě celkem mladý. Cítím, že po Vánocích je ještě na vyšším levelu. Lidé ho vnímají jako střelce, je trochu nedoceněný v přehledu o hře a schopnosti vytvářet šance. Ale když je na ledě, pokaždé pro soupeře představuje hrozbu,“ přidal se Lindholm.

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Z Čechů na tolik bodů dosáhli pouze Jágr a Eliáš, na kterého nyní Pastrňák ztrácí 125 bodů. V klubovém pořadí se pak vyšvihl na šestou příčku, navíc jako druhý nejrychlejší, když k jubileu potřeboval 804 zápasů.

„Samozřejmě to je výjimečné. Od první třetiny jsem tušil, že budu nahrávač, měl jsem ve hře dobrý přehled,“ zhodnotil Pastrňák.

Třemi asistencemi vyrovnal počin z prosincového zápasu proti St. Louis. Opět tak potvrdil, že v letošní sezoně více tvoří hru, probíhající ročník má rozjetý na osobní rekord v nahrávkách. A třeba v první polovině ledna jich nasbíral šest v jednom duelu. Tehdejší soupeř? Rovněž Rangers.

Ovšem kvality autora zlatého gólu z MS 2024 poznávají i ostatní týmy. Vždyť devětadvacetiletá hvězda v pokročilých statistikách vládne napříč celou NHL.

Primárních asistencí nasbíral Pastrňák vůbec nejvíce, o možná ještě větším přínosu pro tým vypovídá vedoucí příčka při situaci pět na pět. McDavid, Celebrini, MacKinnon ani Nečas na něj v tomto ohledu nemají.

Z rostoucí formy ofenzivního tahouna Boston před olympijskou pauzou těží, průběžně se vyšplhal na příčky zajišťující účast v play off.

Morgan Geekie, Pavel Zacha a David Pastrňák (zleva) slaví gól Boston Bruins.

Přesto Bruins promarněný náskok proti Rangers zamrzel. „Ve druhé třetině jsme hráli lépe než v ostatních, to byl ten rozdíl. Do třetí části jsme šli s jednobrankovým náskokem, ale bohužel se nám to nepodařilo dotáhnout,“ shrnul trenér Marco Sturm.

Jeho svěřenci dostanou další šanci v nočním utkání proti Nashvillu. A Predators si budou muset dávat pozor především na rozjetého nahrávače Pastrňáka.

