Tušil jsem, že budu nahrávač, řekl Pastrňák po další metě. Vládne napříč celou NHL

„Je to samozřejmě hořkosladké. Vždycky je těžké si užít takovéto milníky, když nevyhrajete,“ smutnil po teprve druhé porážce z posledních deseti duelů.
Přitom díky jeho příspěvkům dokázal Boston dvakrát zareagovat na trefy newyorského celku, když havířovský rodák v obou případech našel Eliase Lindholma.
Pastrňák slavil jubilejní 900. bod v NHL, Vejmelka přišel o vítěznou sérii
Nejprve švédského centra vybídl ke skórování přihrávkou přes osu kluziště, na startu druhého dějství pak Lindholm dorazil Pastrňákovu střelu.
A o necelých šest minut později se klub z Massachusetts dokonce ujal vedení, když zadovku českého útočníka zužitkoval skrytou střelou Morgan Geekie.
Podívejte se na třetí asistenci Davida Pastrňáka:
900 FOR PASTA‼️— Sportsnet (@Sportsnet) January 27, 2026
David Pastrnak with his third assist of the night for his 900th career point. 👏 pic.twitter.com/1F2r6OyOQP
Radost z gólu? Jistě. Ale také se okamžitě rozjel parťákovi pro puk, který měl Pastrňákovi připomenout dosažený milník. 900 bodů (412+488) v nejlepší hokejové lize světa.
„Neuvěřitelný hráč a neskutečný úspěch. Zdaleka to není konec. Jsem rád, že s ním u toho můžu být,“ chválil Geekie.
„Působivý milník, navíc je stále ještě celkem mladý. Cítím, že po Vánocích je ještě na vyšším levelu. Lidé ho vnímají jako střelce, je trochu nedoceněný v přehledu o hře a schopnosti vytvářet šance. Ale když je na ledě, pokaždé pro soupeře představuje hrozbu,“ přidal se Lindholm.
Z Čechů na tolik bodů dosáhli pouze Jágr a Eliáš, na kterého nyní Pastrňák ztrácí 125 bodů. V klubovém pořadí se pak vyšvihl na šestou příčku, navíc jako druhý nejrychlejší, když k jubileu potřeboval 804 zápasů.
„Samozřejmě to je výjimečné. Od první třetiny jsem tušil, že budu nahrávač, měl jsem ve hře dobrý přehled,“ zhodnotil Pastrňák.
Třemi asistencemi vyrovnal počin z prosincového zápasu proti St. Louis. Opět tak potvrdil, že v letošní sezoně více tvoří hru, probíhající ročník má rozjetý na osobní rekord v nahrávkách. A třeba v první polovině ledna jich nasbíral šest v jednom duelu. Tehdejší soupeř? Rovněž Rangers.
Ovšem kvality autora zlatého gólu z MS 2024 poznávají i ostatní týmy. Vždyť devětadvacetiletá hvězda v pokročilých statistikách vládne napříč celou NHL.
Primárních asistencí nasbíral Pastrňák vůbec nejvíce, o možná ještě větším přínosu pro tým vypovídá vedoucí příčka při situaci pět na pět. McDavid, Celebrini, MacKinnon ani Nečas na něj v tomto ohledu nemají.
Z rostoucí formy ofenzivního tahouna Boston před olympijskou pauzou těží, průběžně se vyšplhal na příčky zajišťující účast v play off.
Přesto Bruins promarněný náskok proti Rangers zamrzel. „Ve druhé třetině jsme hráli lépe než v ostatních, to byl ten rozdíl. Do třetí části jsme šli s jednobrankovým náskokem, ale bohužel se nám to nepodařilo dotáhnout,“ shrnul trenér Marco Sturm.
Jeho svěřenci dostanou další šanci v nočním utkání proti Nashvillu. A Predators si budou muset dávat pozor především na rozjetého nahrávače Pastrňáka.