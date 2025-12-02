„Jdeme pořád den za dnem. Doufali jsme, že už by touhle dobou mohl znovu bruslit, ale nestalo se,“ uvedl Sturm. Pastrňák ani v pondělí netrénoval.
Není jasné, z jakého důvodu chybí. Zámořské weby ani neuvádějí, zdali se jedná o problémy v dolní, nebo horní části těla. Má jít však o tzv. day-to-day zranění, tedy o nic závažného.
„Uvidíme, jak se to vyvine v dalších dnech, ale teď s námi neodcestuje,“ dodal trenér Bostonu směrem k lídrovi týmu.
Pastrňák i přes absenci v posledních zápasech nadále vede produktivitu Bruins. Za 25 utkání zvládl nasbírat 29 bodů, vstřelil 11 gólů a přidal 18 asistencí.
Boston musel v poslední době řešit kromě Pastrňáka i další absence. Jen v duelu s Islanders, kdy se zranil právě nejlepší český hokejista, potkaly nepříjemnosti ještě Matěje Blümela s Pavlem Zachou.
Zkušený centr se sice po vynechání jednoho střetnutí už do sestavy vrátil, Blümelovy problémy v dolní části těla by podle dřívějšího prohlášení kouče Sturma však měly zabrat delší dobu.
Což platí i o dalších. Bruins jsou ještě bez Viktora Arvidssona, také lídra kabiny Charlieho McAvoye nebo Henriho Jokiharjua.
I v okleštěné sestavě dokázal Boston zdolat doma Detroit 3:2 po nájezdech, uspět bude chtít i v odvetě na ledě Red Wings v noci z úterý na středu.