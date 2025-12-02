Premium

Pastrňákův návrat se nekoná. Vynechá další zápas, Boston důvod absence tají

Autor:
  11:15
David Pastrňák kvůli zranění vynechá v NHL už třetí zápas za sebou, český hokejista bude chybět Bostonu i na ledě Detroitu. Oznámil to přímo trenér Marco Sturm, důvod absence však neodtajnil.
David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti Coloradu.

David Pastrňák (Boston Bruins) vstává z ledu poté, co byl sražen v utkání proti Coloradu. | foto: Winslow TownsonReuters

Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá...
David Pastrňák střílí na branku San Jose.
David Pastrňák se snaží překonat Sama Montembeaulta v brance Montrealu.
David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.
„Jdeme pořád den za dnem. Doufali jsme, že už by touhle dobou mohl znovu bruslit, ale nestalo se,“ uvedl Sturm. Pastrňák ani v pondělí netrénoval.

Není jasné, z jakého důvodu chybí. Zámořské weby ani neuvádějí, zdali se jedná o problémy v dolní, nebo horní části těla. Má jít však o tzv. day-to-day zranění, tedy o nic závažného.

„Uvidíme, jak se to vyvine v dalších dnech, ale teď s námi neodcestuje,“ dodal trenér Bostonu směrem k lídrovi týmu.

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Pastrňák i přes absenci v posledních zápasech nadále vede produktivitu Bruins. Za 25 utkání zvládl nasbírat 29 bodů, vstřelil 11 gólů a přidal 18 asistencí.

Boston musel v poslední době řešit kromě Pastrňáka i další absence. Jen v duelu s Islanders, kdy se zranil právě nejlepší český hokejista, potkaly nepříjemnosti ještě Matěje Blümela s Pavlem Zachou.

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. Kdy se vrátí Dostál?

Zkušený centr se sice po vynechání jednoho střetnutí už do sestavy vrátil, Blümelovy problémy v dolní části těla by podle dřívějšího prohlášení kouče Sturma však měly zabrat delší dobu.

Což platí i o dalších. Bruins jsou ještě bez Viktora Arvidssona, také lídra kabiny Charlieho McAvoye nebo Henriho Jokiharjua.

I v okleštěné sestavě dokázal Boston zdolat doma Detroit 3:2 po nájezdech, uspět bude chtít i v odvetě na ledě Red Wings v noci z úterý na středu.

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Litvínov, 30. 11. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Tři čistá konta proti jednomu soupeři v řadě? Karlovarský hokejový brankář Dominik Frodl málem v extralize znovu vynuloval Litvínov, i tak se jeho série dá považovat za unikátní: osm třetin v kuse ho...

1. prosince 2025  9:23

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.