Nejdřív jen zvedl hůl, ale brzy ho začali obklopovat spoluhráči. Nejdřív ti, se kterými byl zrovna na ledě, poté i zbylí ze střídačky. Přesně jako za starých hokejových časů!
„V tu chvíli mi ani nedocházelo, co se mi povedlo. Ale opravdu mě potěšilo, když za mnou kluci přijeli. Bylo od nich vážně skvělé, co pro mě udělali. Navíc jsme to korunovali vítězstvím,“ těšilo Pastrňáka.
Boston porazil Toronto 5:3 a zapsal už sedmou výhru v řadě. I díky Pastrňákovi, který k již zmíněné trefě přidal ještě jednu další a na jednu také přihrál krajanovi Pavlu Zachovi.
„Je to zkrátka speciální hráč. A my máme kliku, že ho můžeme sledovat dennodenně, jak se chová na ledě i mimo něj. Jsem rád, že jsme ten moment mohli oslavit s ním přímo na ledě, ačkoliv jsem o tom nevěděl,“ pravil spoluhráč Morgan Geekie, jenž rychle spěchal do branky pro puk.
„Pasta je samozřejmě výjimečný hokejista. Dát v této lize 400 gólů je opravdu úžasné, jsme za něj všichni šťastní. A už jsem říkal asistentovi Chrisovi Kellymu, že to je více, než kolik jsme jich vstřelili my dva dohromady. A to včetně tréninků!“ řekl pobaveně trenér Marco Sturm.
Pastrňák se na tuto metu dostal jako třetí Čech, následoval Jaromíra Jágra (766) a Patrika Eliáše (408), jehož pravděpodobně v dohledné době v historických tabulkách i přeskočí.
A zároveň také jako šestý hráč v historii Bruins. Navázal na Ricka Middletona (402), Brada Marchanda (422), Patrice Bergerona (427), Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka, který jako jediný překonal hranici dokonce pěti set branek (545).
Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála
„Jsou to legendy, velká jména, také skvělí střelci i lidé, pro město hodně znamenají. Ale je to něco, co docením asi později, možná až skončím. Teď, když jste v zápasovém rytmu, jen otočíte list a soustředíte se na další den,“ pravil Pastrňák.
„Ale jak ho znám, pravděpodobně o tom přemýšlel už velmi dlouho. Je to také skvělý člověk a znamená hodně pro všechny tady, nejen pro náš tým, ale obecně pro organizaci a fanoušky. Bylo tedy hezké, že se mu to podařilo na domácím ledě,“ hlásil kouč Sturm.
Jubilejní zásah si odškrtl na začátku druhé třetiny. Cifra ale dlouho kulatá nezůstala. Za necelou půl hodinu hry totiž Pastrňák udeřil v zápase podruhé, tentokrát z přesilovky.
Aktuálně tak má na kontě 401 gólů v NHL. S asistencí na první branku v zápase dohromady už 855 bodů.
„Je to neuvěřitelný hokejista, mám štěstí, že je mým kamarádem i spoluhráčem. Všichni v kabině vědí, jak je pro nás důležitý. Nikdo si tuhle cifru nezaslouží víc, nikdo pro ni víc nedře. Ale branek dá v budoucnosti ještě mnoho dalších,“ mínil Hampus Lindholm.
Pastrňák příští rok v květnu oslaví třicáté narozeniny. Pokud se mu vyhnou zranění, má ještě spoustu zápasů před sebou.
A čeští fandové jistě doufají, že také vstřelených gólů.