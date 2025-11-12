Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Autor:
  11:10
Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po čtyřsté v NHL! Český hokejista David Pastrňák dokonal v noci gólové jubileum, i proto branku slavil poněkud netradičně.

Nejdřív jen zvedl hůl, ale brzy ho začali obklopovat spoluhráči. Nejdřív ti, se kterými byl zrovna na ledě, poté i zbylí ze střídačky. Přesně jako za starých hokejových časů!

„V tu chvíli mi ani nedocházelo, co se mi povedlo. Ale opravdu mě potěšilo, když za mnou kluci přijeli. Bylo od nich vážně skvělé, co pro mě udělali. Navíc jsme to korunovali vítězstvím,“ těšilo Pastrňáka.

Boston porazil Toronto 5:3 a zapsal už sedmou výhru v řadě. I díky Pastrňákovi, který k již zmíněné trefě přidal ještě jednu další a na jednu také přihrál krajanovi Pavlu Zachovi.

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.
Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i symbolický pás.
Spoluhráči Bostonu obklopili Davida Pastrňáka poté, co vstřelil 400. gól v NHL.
Český útočník David Pastrňák se proti Torontu prosadil hned dvakrát.
Hokejisté Boston Bruins gratulují Davidu Pastrňákovi ke vstřelení 400. gólu v NHL.
18 fotografií

„Je to zkrátka speciální hráč. A my máme kliku, že ho můžeme sledovat dennodenně, jak se chová na ledě i mimo něj. Jsem rád, že jsme ten moment mohli oslavit s ním přímo na ledě, ačkoliv jsem o tom nevěděl,“ pravil spoluhráč Morgan Geekie, jenž rychle spěchal do branky pro puk.

„Pasta je samozřejmě výjimečný hokejista. Dát v této lize 400 gólů je opravdu úžasné, jsme za něj všichni šťastní. A už jsem říkal asistentovi Chrisovi Kellymu, že to je více, než kolik jsme jich vstřelili my dva dohromady. A to včetně tréninků!“ řekl pobaveně trenér Marco Sturm.

Překoná Pastrňák v NHL metu 500 gólů?

celkem hlasů: 44

Pastrňák se na tuto metu dostal jako třetí Čech, následoval Jaromíra Jágra (766) a Patrika Eliáše (408), jehož pravděpodobně v dohledné době v historických tabulkách i přeskočí.

A zároveň také jako šestý hráč v historii Bruins. Navázal na Ricka Middletona (402), Brada Marchanda (422), Patrice Bergerona (427), Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka, který jako jediný překonal hranici dokonce pěti set branek (545).

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

„Jsou to legendy, velká jména, také skvělí střelci i lidé, pro město hodně znamenají. Ale je to něco, co docením asi později, možná až skončím. Teď, když jste v zápasovém rytmu, jen otočíte list a soustředíte se na další den,“ pravil Pastrňák.

„Ale jak ho znám, pravděpodobně o tom přemýšlel už velmi dlouho. Je to také skvělý člověk a znamená hodně pro všechny tady, nejen pro náš tým, ale obecně pro organizaci a fanoušky. Bylo tedy hezké, že se mu to podařilo na domácím ledě,“ hlásil kouč Sturm.

Jubilejní zásah si odškrtl na začátku druhé třetiny. Cifra ale dlouho kulatá nezůstala. Za necelou půl hodinu hry totiž Pastrňák udeřil v zápase podruhé, tentokrát z přesilovky.

Spoluhráči Bostonu obklopili Davida Pastrňáka poté, co vstřelil 400. gól v NHL.

Aktuálně tak má na kontě 401 gólů v NHL. S asistencí na první branku v zápase dohromady už 855 bodů.

„Je to neuvěřitelný hokejista, mám štěstí, že je mým kamarádem i spoluhráčem. Všichni v kabině vědí, jak je pro nás důležitý. Nikdo si tuhle cifru nezaslouží víc, nikdo pro ni víc nedře. Ale branek dá v budoucnosti ještě mnoho dalších,“ mínil Hampus Lindholm.

Pastrňák příští rok v květnu oslaví třicáté narozeniny. Pokud se mu vyhnou zranění, má ještě spoustu zápasů před sebou.

A čeští fandové jistě doufají, že také vstřelených gólů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. KolínHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Slavia vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:00
  • 1.82
  • 4.20
  • 3.46
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 23. kolo - 12. 11. 2025:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 2.08
  • 4.25
  • 2.90
Zlín vs. PřerovHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Zlín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Jihlava vs. Pardubice BHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Jihlava vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
12. 11. 17:30
  • 1.70
  • 4.30
  • 3.92
Liberec vs. OlomoucHokej - 24. kolo - 12. 11. 2025:Liberec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 1.84
  • 4.41
  • 3.45
Tábor vs. ChomutovHokej - 21. kolo - 12. 11. 2025:Tábor vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 1.75
  • 4.29
  • 3.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

Radši nic nečtěte! Vladař radí mladým, o olympiádě říká: Trenér vybere ty nejlepší

Brankář Daniel Vladař z Philadelphie si připisuje zákrok v utkání s Nashvillem.

Má náběh na zatím nejvydařenější sezonu v NHL. Poprvé si vysloužil pozici jedničky a má nemalý podíl na slušných výsledcích hokejistů Philadelphie. „Ale čeká mě ještě hodně práce, nicméně za šanci...

11. listopadu 2025  15:01

Lauko prodloužil s Pardubicemi. Věříme, že půjde dál nahoru, říká Sýkora

Pardubický útočník Jakub Lauko se raduje z gólu proti Olomouci.

Hokejový útočník Jakub Lauko bude i nadále hrát v extraligových Pardubicích. Účastník letošního mistrovství světa, který do Dynama přišel v srpnu ze zámoří, podepsal na východě Čech smlouvu do května...

11. listopadu 2025  14:24

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.