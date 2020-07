Pastrňák vynechal další trénink Bostonu, chyběli i Krejčí a Kaše

Všichni scházeli jakožto hráči „zdravotně nezpůsobilí k účasti“, jak je pro dokončení sezony přerušené pandemií koronaviru formulováno odůvodnění jakékoliv absence. Týmy mají zakázáno podávat bližší informace o zraněních a onemocněních hráčů.

„Je to smůla, když nám schází v této době, ale obávám se, že taková je teď realita. Týmy budou prostě muset být odolné a nějak se s tím vypořádat,“ řekl zkušený útočník Brad Marchand, jedna z opor Bruins.

Pastrňákův agent J.P. Barry v předchozích dnech uvedl, že nejlepší střelec zkrácené základní části zámořské ligy je v karanténě, protože byl v kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Hráčův test na covid-19 byl negativní.

V sobotu chyběl na tréninku Bostonu i brankář Tuukka Rask, kterého v úterý nepříjemně trefil puk. V pátek ještě trénoval. „Nejsou to zrovna dobré zprávy. Chceme mít Pastrňáka i ostatní kluky na ledě. Ale všichni to berou velmi vážně a rozumí tomu, co je třeba, abychom to zvládli a byli dobře připravení. Je třeba nosit roušky a starat se o sebe. Bude prima, až budou všichni kluci zase zpátky,“ řekl obránce Charlie McAvoy.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy uvedl, že Pastrňák a Kaše nejsou dlouhodoběji izolováni mimo tým z disciplinárních důvodů v souvislosti s fotkami, které se objevily na sociálních sítích. Oba údajně byli spatřeni minulý víkend v noci na jedné z ulic North Endu v okolí Bostonu, kdy stále běžela jejich čtrnáctidenní karanténa po příletu z Evropy, kvůli níž nemohli ještě v pondělí a v úterý trénovat.

„Ne, nejde o žádné osobní potrestání těchto dvou kluků. Tohle není ten případ. Nikoho z týmu teď za nějaké individuální provinění takhle nepostihujeme. Jde pořád o to samé - jsou teď zdravotně nezpůsobilí ke hře. Strašně rád bych vám řekl něco jiného - ideálně i lepšího - ale teď je to prostě takhle,“ řekl Cassidy.

„Samozřejmě postrádáte dva kluky, kteří patří do sestavy. A hráč jako David - nejlepší střelec ligy - toho tady určitě chcete mít... Chcete, aby se dostal zpátky do kondice a byl zpět na ledě se spoluhráči. Ale prostě tu teď není,“ dodal Cassidy.

Dnes mají Bruins den volna, k tréninku se vrátí opět v pondělí. Boston coby nejlepší tým základní části čeká od 2. srpna turnaj o nasazení v 1. kole play off. V Torontu, jež bude základnou pro mužstva Východní konference, se Bruins utkají s Washingtonem, Tampou Bay a Philadelphií.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák před březnovým přerušením a následným ukončením základní části NHL nastřílel v 70 zápasech 48 branek a společně s ruským kanonýrem Washingtonu Alexandrem Ovečkinem se podělil o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy. Stejně starý Kaše přišel do Bostonu v únoru z Anaheimu.

Ze sobotního modelového utkání ve Voorhees mezi hráči Flyers vypadl na poslední chvíli kapitán reprezentace v posledních letech Voráček, přestože do té doby se účastnil všech tréninků. „Je nezpůsobilý k účasti,“ uvedl jen generální manažer Flyers Chuck Fletcher.

Dnes, kdy už byl třicetiletý Voráček opět s týmem, se vše objasnilo. Za jeho absencí byl opožděný a neprůkazný páteční test na nemoc covid-19. Následující test byl negativní a Voráček už mohl opět trénovat.

„Vypadal dobře. V jeho bruslení je patrná spousta energie a výbušnosti. Je zřejmé, že při pozastavení sezony bruslil doma několikrát týdně. Vypadal velmi dobře a soustředěně. Moc se mi líbí, kolik energie a nadšení vnesl do tohoto týmu,“ ocenil kouč Alain Vigneault, jehož svěřence čekají po restartu sezony boje o nasazení ve stejné skupině s Bostonem. Flyers a Bruins se utkají hned v prvním zápase 2. srpna v Torontu.