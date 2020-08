Vzrušující doba. Krejčí v ráži. Vidí víc než všichni okolo, říká Reichel

V nedělní první partii čtvrtfinále Stanley Cupu proti Tampě předvedl další nádhernou akci.

V přesilovce převzal puk na modré čáře. Provezl ho po pravém křídle. Se zvednutou hlavou vyhlížel pravou chvilku... Teď!

Nádherný příčný pas sviští mezi čtyřmi holemi soupeřů přímo na čepel Davida Pastrňáka.

Rána z voleje. Gól!

Střelec hned ukazuje na mistra, který měl na akci klíčový podíl. Na chlapíka s nevšedním číslem 46 na dresu, jenž v posledních sedmi zápasech posbíral deset bodů (3+7).

Úvodní utkání o nasazení čtyřiatřicetiletého veterána v torontské bublině nevyhecovala. Jakmile ovšem začalo opravdové play off, Krejčí se ocitl ve svém živlu.

„Je to zvláštní doba. Vzrušující. Začíná se od nuly. Každá výhra vás posouvá k cíli,“ vysvětloval kdysi. „Ve Stanley Cupu se soustředím na danou chvíli. Hraju svou hru. Udělám první věc, která mě napadne. Nemyslím na to, co bylo včera, co bude zítra, co po mně chce trenér.“

Bruins museli v přípravě oželet česká křídla Pastrňáka a Ondřeje Kašeho, kteří trčeli v karanténě. Později mužstvo opustil brankář Tuukka Rask. Příprava se nedařila.

Až se v nouzi zjevil fantom vyřazovací části. „Krech“. Žádný obr. Žádný blesk. Tvořivý centr a zavilý válečník, jenž jako superhrdina v největší vřavě setrvává ve své zóně. I díky němu Boston skolil Carolinu a úspěšně načal Tampu.

David Krejčí z Bostonu padá přes brankáře Tampy Andreje Vasilevského.

„Jak jsem Davida poznal jako hokejistu i člověka, připadal mi neskutečně klidný,“ říká Robert Reichel, jeden z nejlepších českých centrů v dějinách. „Má na ledě ohromný přehled. Vidí víc než všichni okolo, čímž je výjimečný. Takových machrů v NHL moc nenajdete.“

Je pozoruhodné, že Krejčího dovednosti vynikají právě v divokých řežích o pohár. V zaoceánských soutěžích, do kterých naskočil, drží v play off vyšší průměr bodu na zápas než v základních fázích.

V juniorské QMJHL 1,52 : 1,23.

Ve farmářské AHL 1,23 : 1,09.

V NHL 0,80 : 0,75.

Přitom běžný je opak.

Málomluvný chlap jako jediný Čech ovládl bodování Stanley Cupu (dokonce dvakrát - v letech 2011 a 2013).

Tabulka nejlepších výkonů, které předvedli krajané v jednotlivých ročnících play off, vypadá následovně: 1. Krejčí 26 (9+17), 2. Jágr 24 (11+13), 3. Krejčí 23 (12+11), 4. Jágr 23 (11+12), 5. Eliáš 23 (9+14), 6. Hejduk 23 (7+16).

„Přitom je hodně těžké se prosadit právě ve Stanley Cupu,“ tvrdí z vlastní zkušenosti Reichel. „Nasazení na hraně. Není chvilka na vydechnutí. Důraz se klade na obranu. V sérii narazíte na stejného soupeře až sedmkrát, takže se dokonale znáte. Jste pod tlakem, jakákoliv chyba může způsobit pohromu.“

Co Reichel sleduje zpovzdálí, oceňují v Bostonu očití svědci. „Zjistil jsem, že David je plejer pro velké okamžiky,“ pronesl na tiskovce kouč Bruce Cassidy.



„Play off Krech. Všichni ho milujeme,“ řekl Pastrňák. „Jak je trpělivý! Zdá se, že vždycky vybere správné řešení. Už to vypadá, že ztratíme puk, a on ještě udělá nějakou skvělou věc.“

113 bodů už má Krejčí v play off, z Čechů jsou lepší jen Jágr (201) a Eliáš (125).

Krejčí se v posledních týdnech ocitl v takové ráži, že Cassidy kvůli němu změnil složení přesilovkového komanda a v základním rozestavení odsunul Pastrňáka z jeho parkety na levé straně.

Ve druhé lajně si porozuměl s křídly Kašem a Jakem DeBruskem. Jako by na něj opět přišlo jaro, byť se play off tentokrát přesunulo na srpen.

V torontské izolaci Krejčí prožívá rovněž krušné chvíle. Manželku a děti už měsíc vídá jen na obrazovce. Nemůže je obejmout. Snad taky proto, aby bolestné odloučení nepřišlo vniveč, zavírá se mezi mantinely do vlastní bubliny a předvádí své čáry s kotoučem, nad nimiž nepotřebuje přemýšlet.