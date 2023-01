ONLINE: Krejčí hraje 1000. zápas v NHL, má tři asistence, válí i Zacha s Pastrňákem

Přehled českých hokejistů s nejvíce zápasy v NHL: 1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 2. Roman Hamrlík (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1395 3. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314 4. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260 5. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240 6. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108 7. Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 105 8. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057 9. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028 10. Milan Hejduk (Colorado) 1020 11. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017 12. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1001 13. David Krejčí (Boston) 1000 14. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989 15. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984 16. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982 17. Pavel Kubina (Tampa Bay, Toronto, Atlanta, Philadelphia) 970 18. Radek Bonk (Ottawa, Montreal, Nashville) 969 19. Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) 963 20. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver) 961.