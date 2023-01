Chvála a vtípky v Bostonu. Je to můj domov, líčí šťastný jubilant Krejčí

„Moc mi to nedochází,“ přiznával před zámořskými novináři se střízlivým výrazem. „Cítím, že je to jeden z těch milníků, kterých si člověk bude vážit, až skončí a ohlédne se zpět.“

Pochvaly i rýpance si ale vysloužil ještě před pondělní slavností.

„Cože? Já myslel, že té tisícovky dosáhl už tak před dvaceti lety,“ žertoval dlouholetý Krejčího spoluhráč Brad Marchand. „To musí být snad nejstarší chlap, který to zvládl, ne? Copak je mu už osmdesát?“

Nejprve si ze šternberského rodáka tropil legraci, pak ale pěl chválu. Stejně jako další hráči Bruins.

„Je strašně nadaný a ve své práci neuvěřitelný. Až mě to na tréninku vedle něj někdy frustrovalo,“ doplnil drobný Marchand.

Šestatřicetiletý centr v pondělí večer nerozčiloval jen jeho.

„Byl jsem naštvaný. Moc jsem chtěl, aby skóroval, ale to víte, takový on prostě je. Rád přihrává a já to chápu,“ smál se dvougólový David Pastrňák.

David Pastrňák (88) a Brad Marchand (63) slaví gól Boston Bruins.

Právě na počátku jeho první gólové akce stál Krejčí, který dál nabíjel na dělovku Pavla Zachy a ještě mu třetí asistencí dopomohl ke šťastné trefě.

Česká lajna – s hlavní postavou dne v jejím středu – řídila domácí šestigólové galapředstavení.

„Jsem rád za to, jakým způsobem tým hraje. Mluví to samo za sebe. Cítím, že by to mohl být výjimečný rok,“ vnímá Krejčí asi poslední šanci získat s milovaným klubem, který momentálně suverénně ovládá celou soutěž, Stanley Cup. „Víme, co tady máme a nebereme to jako samozřejmost.“

Nepříjemná situace pro Cartera Harta v brance Philadelphie. David Pastrňák přihrává na Pavla Zachu.

V týmu po roční extraligové pauze tráví šestnáctou sezonu. Boston jej draftoval v roce 2004 a od té doby si jej střeží, do jiné destinace v zámoří ho nepustil.

„David je legendou Bruins a večer ukázal proč. Díky němu jsou všichni kolem něj lepší,“ přitakával kouč Jim Montgomery. „Spousta hráčů k němu chová velký respekt a právem.“

Také hala TD Garden vstala hned po Krejčího prvním střídání a při oslavě jubilea nadšeně aplaudovala.

„Tohle je můj domov,“ líčil šťastný „tisícovkař“. „Je to samozřejmě velký úspěch hrát za jeden klub a jsem na sebe moc pyšný, že se mi to povedlo.“

Hráči Bostonu gratulují českému forvardovi Pavlu Zachovi (18) ke gólu. Vedle střelce branky stojí postupně Davidové Krejčí s Pastrňákem a obránce Connor Clifton (75).

„Je to geniální hráč, opravdu pracovitý,“ usmíval se Zacha. „Doma je to legenda. Všichni tam vědí, kdo to je. No a teď, když tu odehrál tisíc zápasů v jednom týmu... Myslím, že se stal legendou i tady, což je hezké.“

„Je to něco výjimečného. Obzvlášť v jeho věku, kdy je obdivuhodné, že vůbec dokáže chodit,“ nepohrdl dalším přátelským šťouchancem Marchand.