Další bratrská dvojice v NHL. Spolu si vylívají srdíčko, říká táta Kaše

Ten výlet si pečlivě přichystali. Chtěli bydlet u mladšího syna Davida, který hraje na farmě Philadelphie. Odtud plánovali vyrážet za starším Ondřejem, který je s Anaheimem na předvánoční zápasové šňůře po východním pobřeží.

Plány ale musel Robert Kaše s manželkou Kamilou překopat.

Místo přespávání v pronajatém bytě kvapně sháněli volný hotel ve Philadelphii. Nešťastnými okolnostmi a zraněními rozbombardovaní hokejisté Flyers povolali Davida Kašeho poprvé do NHL.

A manželům na výletě se v noci na středu naskytl mimořádný pohled. Viděli zároveň oba potomky. Přímo na ledě.

V zápase hokejové šlechty!

David navrch životní zážitek ještě vylepšil premiérovým gólem v NHL, čímž přispěl k výhře Philadelphie 4:1. „Na kluky jsme už delší dobu pyšní, kam to dotáhli, ale tohle bych přál každému,“ rozplývá se táta Robert.

Ondřej Kaše v dresu Anaheimu. David Kaše v dresu Philadelphie.

Byl to nevšední moment pro něj, ale i pro český hokej.



V současné reprezentaci se může potkat hned několik sourozenců - Kovářové, Stránští nebo rovnou tři Zohornové, kteří už několikrát vytvořili kompletní útok.

Avšak mezi vyvolenou společnost v NHL se dostala pouze hrstka krajanů. Tomáš a František Kaberleovi, kteří oba vyhráli Stanley Cup. Ve druhé polovině 90. let Vopatovi. Mezi elitu se podívali i Petr a Michal Sýkorovi, kteří nyní obchodují se zlatem. Slušné jméno si udělali bratři Michálkovi. Bratra Tomáše letos napodobil Dominik Kubalík, jenž byl až do poloviny prosince jediný český novic aktuálního ročníku NHL.

Nyní na něj navázal Kaše, který za Philadelphii zvládl čtyři partie. Ačkoli zpravidla hraje něco málo přes deset minut, novináře, trenéry i spoluhráče zaujal. „Hraje hodně důrazně a velice dobře napadá,“ chválí ho pro The Philadelphia Inquirer Jakub Voráček. Proti Anaheimu dal gól také a po trefě parťáka z lajny jel pro puk za rozhodčími. „Davidovi pomůže, usnadňuje mu to,“ pozoruje otec Robert.

Právě on jako mládežnický trenér naučil potomky zacházet s hokejkou. Teď už si je netroufne kritizovat. „David se víc pitvá v neúspěchu. Ondru to štve taky, ale dokáže to hodit za hlavu. Oba kluci potřebují spíš podpořit,“ líčí hlava hokejového klanu. „Se mnou ale rozebírají asi pětinu témat, spolu si mezi sebou vylívají srdíčko. Obzvlášť letos spolu klidně zvládnou telefonovat dvě hodiny denně.“

Oba hrají v útoku. Ondřejovi je 24 let. A jeho vývoj - snad až na roční lekci ve švédské Moře - dvaadvacetiletý David zdárně kopíruje.

Počátky v Kadani, extraliga v Chomutově, farmy v zámoří. Jejich rozlety opakovaně brzdily otřesy mozků a další zranění.

„Ondra se teď navíc učí, že už by měl za sebou táhnout mladé. Na ledě je vidět, ale neboduje,“ říká Kaše senior. Jeho syn má po 29 startech bilanci 3+10, Ducks patří k nejhorším týmům NHL. Flyers se naopak drží na příčkách zajišťujících play off, a ačkoli snaživý Kaše pomohl k bodům po sérii tří porážek, nelze vyloučit jeho přesun zpět do záložního týmu Lehigh Valley Phantoms.

Jisté je, že jejich rodiče opět čeká překotné plánování. Na Štěpána, 26. prosince, mají koupené letenky domů. Místo do Evropy ale mohou cestovat na opačný konec Ameriky. 29. prosince se v Kalifornii může odehrát druhý souboj Kaše vs.Kaše. „I my poznáváme, jak je NHL nevyzpytatelná,“ usměje se Robert Kaše. „Ale jsou to krásně divoké Vánoce.“