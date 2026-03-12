Premium

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

  12:21
Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“ říká stále čerstvá posila Washingtonu.
Není to ideální začátek v novém působišti. Kämpf mohl doufat v nový impulz, jenže situace se zkomplikovala.

Už šestý den po výměně z Vancouveru do Washingtonu čeká na vyřízení pracovních víz od americké vlády, bez nichž nemůže zasáhnout do utkání NHL.

Když se ho novináři na úterním tréninku ptali, jestli už tuší, kdy bude moct nastoupit do zápasu, odpověděl neurčitě: „Nejsem si jistý. Stále probíhá proces jejich získání, takže momentálně nevím, jaký je stav.“

Duely s Calgary (7:3) a Philadelphií (1:4) tak sledoval jen zpovzdálí, doufá, že by mohl naskočit už v noci ze čtvrtka na pátek v Buffalu, případně v sobotu večer proti Bostonu. Nadále tak s týmem pouze trénuje.

Jiná posila Washingtonu z páteční uzávěrky přestupů obránce Timothy Liljegren přitom podobné problémy nemá, na rozdíl od Kämpfa však před výměnou působil v San Jose, tedy ve Spojených státech.

To český forvard zaujal Capitals svými výkony ve Vancouveru, kde dostal novou šanci poté, co o něj v Torontu ztratili zájem.

Kämpf měl nadále na starosti defenzivní úkoly, řadu z 38 zápasů, ve kterých nasbíral šest bodů za dva góly a čtyři asistence, však odehrál na pozici druhého centra.

Bláznivá sezona nekončí! Kämpf v ročníku znovu mění dres, bude hrát s Ovečkinem

A jistě mu pomohlo, že současný kouč Spencer Carbery ho jako asistent trenéra vedl už u Maple Leafs, stejně jako Liljegrena. „Znovu se setkáváme. Oba je znám velmi dobře,“ prohodil.

Kromě toho se Kämpf setkává ještě s Rasmusem Sandinem, s nímž rovněž sdílel kabinu v Torontu. „Samozřejmě pomáhá, když znáte pár lidí z kabiny. Navíc se Stromerem (útočník Dylan Strome) jsem hrál ještě v Chicagu. Kluci mě tady přijali skvěle,“ ocenil.

Až vyřeší problémy s vízy, pravděpodobně ho čeká role čtvrtého centra, která zůstala po odchodu Nica Dowda do Vegas prázdná. Kämpfa tak kromě jiných spoluhráčů nepotká žádná novinka.

„Tohle je moje úloha během celé kariéry v NHL. Snažím se být dobrý v oslabení, na buly v obranném pásmu i dalších defenzivních úkonech,“ pravil Kämpf.

A jistě doufá, že se do utkání vrátí co nejdřív. Ve zbytku sezony bude hrát i o pokračování zámořské kariéry. V létě mu totiž vyprší roční kontrakt za 1,1 milionu dolarů.

„O budoucnosti ale nijak moc nepřemýšlím, nekoukám se příliš daleko. Teď jsem tady a na to se zaměřuju. Koneckonců jsem tu jen pár dnů,“ řekl český útočník.

