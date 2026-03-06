Premium

Bláznivá sezona nekončí! Kämpf v ročníku znovu mění dres, bude hrát s Ovečkinem

  21:54aktualizováno  22:21
Pauza od hokeje, konec v Torontu, Vancouver, olympiáda... A teď další přesun! Hokejový útočník David Kämpf prožívá hodně divokou sezonu. Na závěr jinak klidné přestupní uzávěrky v NHL se stal součástí výměny do Washingtonu, kde si zahraje i s historicky nejlepším střelcem soutěže Alexandrem Ovečkinem.
David Kämpf během rozcvičení na zápas s Utahem.

David Kämpf během rozcvičení na zápas s Utahem. | foto: AP

David Kämpf (vlevo) z Vancouver Canucks v zápase s Vegas Golden Knights bojuje...
Noah Hanifin (vpravo) z Vegas Golden Knights a David Kämpf z Vancouver Canucks...
David Kämpf (64) z Vancouver Canucks padá po střetu s Ivanem Barbašovem z Vegas...
Jakub Dobeš (75) v bráně Montreal Canadiens čelí tlaku hráčů Vancouver Canucks,...
Protihodnota za českého hokejistu působí nevalným dojmem, výběr v šestém kole draftu. A pozičně si také nepolepší.

Zatímco u Canucks si jedenatřicetiletý centr pravidelně zahrál přes patnáct minut, povětšinou ve středu druhého útoku, v řadách Capitals patrně poputuje níž, nejspíš až do čtvrté formace.

Navíc opouští české parťáky, Filipa Hronka a jeho jmenovce Chytila. Musí přijímat další změnu v už tak bláznivé sezoně. Tu na druhou stranu načínal úplně mimo nejslavnější soutěž, když pro něj v Torontu po čtyřech sezonách nezbylo místo a putoval na farmu.

Zde si dal nejdříve pauzu, v olympijské sezoně ale nemohl váhat dlouho. A tak rozvázal štědrý kontrakt na 2,5 milionu dolarů ročně s vědomím, že musí slevit. Načež v listopadu podepsal nový (1,1 milionu) s Vancouverem.

V létě mu vyprší, po individuálně slušně odehraných hrách v Miláně ale už na jiné adrese.

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

Ovšem pořád s určitou nadějí na play off, od kanadského otloukánka, nejhoršího týmu ligy, Kämpf přešel do amerického celku, který za vyřazovacími boji zaostává o čtyři body, i když se dvěma absolvovanými střety navíc.

Washington v noci na pátek opustili útočník Nic Dowd a také dlouholetý obránce John Carlson, po sedmnácti sezonách. Což byla velká rána i pro Ovečkina. Teď může kapitán vítat nového člena sestavy.

Zkušeného také z angažmá v Chicagu a dohromady z 574 odehraných klání, v nichž zaznamenal 149 bodů (50+99). Teď se chomutovský odchovanec a mistr světa vrhá do nové, nejisté výzvy. Jak si povede?

