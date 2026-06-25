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Kämpf součástí výměny za hvězdu. Míří do Buffala, bude potřebovat novou smlouvu

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  9:25
David Kämpf už trénuje s Washingtonem.

David Kämpf už trénuje s Washingtonem. | foto: IG - Capitals

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David Kämpf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého hokejistu do Buffala společně s volbou ve třetím kole draftu v příštím roce výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize, končí mu ale smlouva a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem.

Minulou sezonu začal Kämpf ve Vancouveru a po březnové výměně ji dokončil ve Washingtonu. Předtím hájil barvy Chicaga a Toronta. V ročníku odehrál 40 zápasů a nasbíral šest bodů.

Celkem má na kontě v NHL 576 startů v základní části s bilancí 149 bodů za 50 gólů a 99 asistencí. Dalších 35 utkání a sedm bodů (4+3) přidal v play off.

O rok mladší Američan Tuch se rovněž mohl 1. července stát nechráněným volným hráčem. Sabres se s ním ale nedomluvili na prodloužení spolupráce.

S vedením Capitals podepsal smlouvu na osm let a částku 84 milionů dolarů (téměř 1,8 miliardy korun). V průměru se tak může těšit na 10,5 milionu dolarů ročně, zatímco v uplynulé sezoně měl plat 4,75 milionu.

V dresu Buffala v uplynulé sezoně nastřílel 33 branek a přidal stejný počet nahrávek. Za 13 utkání v bojích o Stanley Cup čtyřikrát skóroval a na tři góly nahrál. Celkem v základní části NHL odehrál 615 zápasů, zaznamenal 448 bodů (200+248). V 79 duelech play off přidal 40 bodů (23+17).

Washington bude pro něj čtvrtou štací, draftovala jej Minnesota v roce 2014 a poté hrál za Vegas a Buffalo.

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