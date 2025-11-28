Premium

Příležitost z nouze, netradiční role. Ve Vancouveru věří, že Kämpf bude bodový

Robert Rampa
  7:47
Conor Garland, přední útočník hokejových Vancouver Canucks, před pár dny na adresu nového spoluhráče Davida Kämpfa pronesl: „Trochu si vyčítám, že jsme párkrát neotevřeli oči. Dave už mohl mít tři čtyři přihrávky na gól.“
David Kämpf se soustředí na vhazování.

David Kämpf se soustředí na vhazování. | foto: Reuters

David Kämpf z Vancouveru a Leo Carlsson z Anaheimu se natahují po puku.
David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk.
Roope Hintz z Dallas Stars brzdí Davida Kämpfa z Vancouver Canucks.
David Kämpf v dresu Vancouver Canucks.
30 fotografií

Český centr je i po čtyřech zápasech za Vancouver na nule, sžívá se nejen s jiným městem a týmem, ale taky s rolí. Po Kämpfovi se najednou žádá, aby útočil, tvořil a bodoval.

Ve druhé řadě po boku Garlanda a dalšího útočného esa Brocka Boesera.

Po letech v Chicagu a Torontu, kde z Kämpfa utvořili defenzivního specialistu na oslabení, a pro čtvrtou, nejvýše třetí útočnou řadu, nezvyklá změna.

Z nouze. Dočasná a prchavá.

Vancouveru totiž chybí zraněný Filip Chytil, jenž se stále nevzpamatoval z těžkého nárazu od protihráče Toma Wilsona, a tak kanadský klub hledá záplaty.

Výprodej u Čechů. Vancouver chce změny, mohou se dotknout Hronka a spol.?

Najde v sobě Kämpf znovu ofenzivní schopnosti? V roce 2017 opouštěl extraligu po sezoně s 15 góly a 16 asistencemi. „Každý, kdo se dostane do NHL, má za sebou angažmá, kde bodoval. Máme to v sobě. Důležité je to předvést, když přijde ten čas, a nemít strach. Potřebujeme kreativní lidi,“ poví Garland.

A Boeser přidá: „Je to chytrý hokejista. Zatím zjišťuje, jaké má spoluhráče, ale už jsem záblesky útočných kvalit viděl.“

Před Kämpfem je zásadní období. Vzdal se několika jistých milionů z kontraktu s Torontem, kde už šanci nedostával, jen aby kdekoliv jinde mohl hrát NHL a udržel naději na únorovou olympiádu. Odvážné rozhodnutí, které vyústilo v pozici druhého centra u Canucks. Odměna za tuto odvahu.

A pokud Kämpf nemá vyhořet jako Lukas Reichel, jeho předchůdce, kterého trenéři na tom místě zkoušeli, než úplně vypadl ze sestavy, musí začít bodovat.

David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk.

Zatím Vancouveru příliš nepomohl, tým třikrát ze čtyř duelů prohrál, ve statistice +/- je na minus třech, na branku vystřelil pouze čtyřikrát a čas strávený na ledě se až napočtvrté přehoupl přes šestnáct minut.

„Všichni v NHL znají Davida kvůli jeho obranným schopnostem, ale já vím, že umí i zaútočit,“ říká český parťák z obrany Filip Hronek pro server Sportsnet. „Nevím, jestli měl někdy možnost hrát s tak dobrými hráči jako tady u nás. Určitě to dokáže využít.“

Sám Kämpf zůstává střízlivý. „Neměl jsem dobrý začátek sezony, takže si fakt užívám už jen to, že jsem zpátky v NHL,“ komentuje. „A jasně, každý by chtěl dávat góly, ale já se naučil určitý styl, takže dělám nejvíc, co můžu. Hrát s Garlandem a Boeserem je skvělé, ale že bych řešil, že jde o druhý útok? Času na ledě trávím podobně jako vždycky, úplně na tom nesejde.“

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

Výhodou by snad mohly být prosakující spekulace, že vedení Vancouveru už po čtvrtině sezony zvažuje kádr rozprodat a tuto sezonu vzdát.

Zaprvé by získal volby v draftu pro další roky, omladil by a ještě by si zvýšil šance na to, že s oslabeným kádrem skončí v NHL mezi posledními a příští rok v červnu na draftu uloví celkovou jedničku a očekávaný generační kanadský talent Gavina McKennu.

To by Kämpfovi mohlo přihrát hezkou pozici po zbytek sezony a reprezentační trenér Radim Rulík by se jistě taky nezlobil, kdyby jeho oblíbený centr trávil na ledě hromady času.

