Příležitost z nouze, netradiční role. Ve Vancouveru věří, že Kämpf bude bodový

Český centr je i po čtyřech zápasech za Vancouver na nule, sžívá se nejen s jiným městem a týmem, ale taky s rolí. Po Kämpfovi se najednou žádá, aby útočil, tvořil a bodoval.
Ve druhé řadě po boku Garlanda a dalšího útočného esa Brocka Boesera.
Po letech v Chicagu a Torontu, kde z Kämpfa utvořili defenzivního specialistu na oslabení, a pro čtvrtou, nejvýše třetí útočnou řadu, nezvyklá změna.
Z nouze. Dočasná a prchavá.
Vancouveru totiž chybí zraněný Filip Chytil, jenž se stále nevzpamatoval z těžkého nárazu od protihráče Toma Wilsona, a tak kanadský klub hledá záplaty.
Najde v sobě Kämpf znovu ofenzivní schopnosti? V roce 2017 opouštěl extraligu po sezoně s 15 góly a 16 asistencemi. „Každý, kdo se dostane do NHL, má za sebou angažmá, kde bodoval. Máme to v sobě. Důležité je to předvést, když přijde ten čas, a nemít strach. Potřebujeme kreativní lidi,“ poví Garland.
A Boeser přidá: „Je to chytrý hokejista. Zatím zjišťuje, jaké má spoluhráče, ale už jsem záblesky útočných kvalit viděl.“
Před Kämpfem je zásadní období. Vzdal se několika jistých milionů z kontraktu s Torontem, kde už šanci nedostával, jen aby kdekoliv jinde mohl hrát NHL a udržel naději na únorovou olympiádu. Odvážné rozhodnutí, které vyústilo v pozici druhého centra u Canucks. Odměna za tuto odvahu.
A pokud Kämpf nemá vyhořet jako Lukas Reichel, jeho předchůdce, kterého trenéři na tom místě zkoušeli, než úplně vypadl ze sestavy, musí začít bodovat.
Zatím Vancouveru příliš nepomohl, tým třikrát ze čtyř duelů prohrál, ve statistice +/- je na minus třech, na branku vystřelil pouze čtyřikrát a čas strávený na ledě se až napočtvrté přehoupl přes šestnáct minut.
„Všichni v NHL znají Davida kvůli jeho obranným schopnostem, ale já vím, že umí i zaútočit,“ říká český parťák z obrany Filip Hronek pro server Sportsnet. „Nevím, jestli měl někdy možnost hrát s tak dobrými hráči jako tady u nás. Určitě to dokáže využít.“
Sám Kämpf zůstává střízlivý. „Neměl jsem dobrý začátek sezony, takže si fakt užívám už jen to, že jsem zpátky v NHL,“ komentuje. „A jasně, každý by chtěl dávat góly, ale já se naučil určitý styl, takže dělám nejvíc, co můžu. Hrát s Garlandem a Boeserem je skvělé, ale že bych řešil, že jde o druhý útok? Času na ledě trávím podobně jako vždycky, úplně na tom nesejde.“
Výhodou by snad mohly být prosakující spekulace, že vedení Vancouveru už po čtvrtině sezony zvažuje kádr rozprodat a tuto sezonu vzdát.
Zaprvé by získal volby v draftu pro další roky, omladil by a ještě by si zvýšil šance na to, že s oslabeným kádrem skončí v NHL mezi posledními a příští rok v červnu na draftu uloví celkovou jedničku a očekávaný generační kanadský talent Gavina McKennu.
To by Kämpfovi mohlo přihrát hezkou pozici po zbytek sezony a reprezentační trenér Radim Rulík by se jistě taky nezlobil, kdyby jeho oblíbený centr trávil na ledě hromady času.