Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

Pro obě strany nepříjemná situace k rozchodu směřovala. Ve čtvrtek k očekávanému výsledku doputovala.
„Maple Leafs za účelem předčasného rozvázání smlouvy umístili Kämpfa na seznam nechráněných volných hráčů,“ napsal na sociální síť X přední zámořský novinář Elliotte Friedman.
Pokud po třicetiletém centrovi čtyřiadvacet hodin od té doby nikdo nesáhne, zařadí se mezi volné hráče a bude se moct poohlížet po angažmá u jiného celku.
Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?
Dosud pobíral 2,4 milionu dolarů za sezonu. A právě roční gáže bránila Maple Leafs ve snaze Kämpfa vyměnit, nedařilo se sehnat zájemce.
Když se defenzivní specialista cenovky zbaví, může dojít ke změně. Na nové adrese bude muset kývnout na skromnější podmínky. Vše naznačuje tomu, že pokud chce setrvat v zámoří, nic jiného mu nezbývá.
„Toronto nakonec nepožadovalo navrácení žádné části z bonusu ve výši 1,325 milionu dolarů, které hráči už letos vyplatilo,“ uvedl novinář Frank Seravalli.
Právě proto došlo k rozuzlení zapeklité situace až nyní, podle Friedmana šlo o nejpalčivější bod jednání, který nakonec dopadl ve prospěch světového šampiona z roku 2024.
I tak Kämpf, jenž měl platnou smlouvu až do roku 2027, nechal na stole zhruba 3,25 milionu dolarů (67,6 milionů korun).
Uchýlil se k odvážnému, nezvyklému, ale nikoliv dosud nevídanému kroku. Navázal na Filipa Zadinu, jenž se v létě 2023 za velice podobných okolností loučil s Detroitem.
Útočník Zadina končí v Detroitu, klub s českým hokejistem rozváže smlouvu
Rovněž neměl jisté místo v sestavě. Necítil důvěru, doufal, že změna prostředí ho nakopne. Vzdal se ještě o poznání vyšší sumy (4,56 milionu dolarů, v přepočtu 94,84 milionu korun) než jeho krajan.
Nebál se vsadit na sebe. Bez práce zůstal jen pár dní, plácl si se San Jose a odhodlaně líčil: „Jsem nadšený, pořádně natěšený! Zase mám chuť do hokeje, chci bojovat.“
U Sharks nepřesvědčil. Vydržel jedinou sezonu, následoval návrat do Evropy, konkrétně do Davosu, kde působí dosud.
Také Kämpf zřejmě dostane šanci se v zámoří ještě ukázat. A možná se ani nebude muset stěhovat mimo Kanadu, spekuluje se, že se na jeho služby vyptává Vancouver a Montreal.
Český útočník potřebuje co nejrychleji nabrat zápasovou praxi. Nejen kvůli upevnění místa mezi hokejovou elitou, ale také z důvodu blížícího se olympijského turnaje, na nějž by se rád podíval.
„Pro mě je to jednoznačně hráč NHL,“ hlásil na tiskové konferenci před úvodní reprezentační akcí sezony kouč národního mužstva Radim Rulík.
Dění okolo jednoho z adeptů na nominaci bedlivě sleduje, dobře se znají z uplynulých dvou mistrovství světa. A také on si přeje, aby měl pracovitý centr o budoucnosti jasno co nejrychleji.
Kämpf po odvelení na farmu naskočil jen čtyřikrát, před necelými dvěma týdny se od mužstva odpojil, aby si utřídil myšlenky, určil si priority a další směřování.
Kapitolu v Torontu po čtyřech sezonách uzavírá. A co dál? Jasno může být už v nadcházejících dnech.