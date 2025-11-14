Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

Autor:
  12:30
Konečně došlo k posunu. Navíc takovému, který si nejspíš sám přál. Zprávy ze zámoří hovoří jasně: spojení Davida Kämpfa a Toronta se nachýlilo ke konci. Český hokejista se v NHL stane volným hráčem. A pokud o něj bude zájem, může podepsat kontrakt s jiným týmem.
David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning, stíhá ho Michael Eyssimont (23). | foto: Nick TurchiaroReuters

David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk.
David Kämpf drží puk za brankou.
David Kämpf u mantinelu sráží Sama Carricka.
David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs útočí v zápase s Utahem, stíhá ho Olli...
84 fotografií

Pro obě strany nepříjemná situace k rozchodu směřovala. Ve čtvrtek k očekávanému výsledku doputovala.

„Maple Leafs za účelem předčasného rozvázání smlouvy umístili Kämpfa na seznam nechráněných volných hráčů,“ napsal na sociální síť X přední zámořský novinář Elliotte Friedman.

Pokud po třicetiletém centrovi čtyřiadvacet hodin od té doby nikdo nesáhne, zařadí se mezi volné hráče a bude se moct poohlížet po angažmá u jiného celku.

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

Dosud pobíral 2,4 milionu dolarů za sezonu. A právě roční gáže bránila Maple Leafs ve snaze Kämpfa vyměnit, nedařilo se sehnat zájemce.

Když se defenzivní specialista cenovky zbaví, může dojít ke změně. Na nové adrese bude muset kývnout na skromnější podmínky. Vše naznačuje tomu, že pokud chce setrvat v zámoří, nic jiného mu nezbývá.

„Toronto nakonec nepožadovalo navrácení žádné části z bonusu ve výši 1,325 milionu dolarů, které hráči už letos vyplatilo,“ uvedl novinář Frank Seravalli.

Právě proto došlo k rozuzlení zapeklité situace až nyní, podle Friedmana šlo o nejpalčivější bod jednání, který nakonec dopadl ve prospěch světového šampiona z roku 2024.

I tak Kämpf, jenž měl platnou smlouvu až do roku 2027, nechal na stole zhruba 3,25 milionu dolarů (67,6 milionů korun).

Uchýlil se k odvážnému, nezvyklému, ale nikoliv dosud nevídanému kroku. Navázal na Filipa Zadinu, jenž se v létě 2023 za velice podobných okolností loučil s Detroitem.

Útočník Zadina končí v Detroitu, klub s českým hokejistou rozváže smlouvu

Rovněž neměl jisté místo v sestavě. Necítil důvěru, doufal, že změna prostředí ho nakopne. Vzdal se ještě o poznání vyšší sumy (4,56 milionu dolarů, v přepočtu 94,84 milionu korun) než jeho krajan.

Nebál se vsadit na sebe. Bez práce zůstal jen pár dní, plácl si se San Jose a odhodlaně líčil: „Jsem nadšený, pořádně natěšený! Zase mám chuť do hokeje, chci bojovat.“

U Sharks nepřesvědčil. Vydržel jedinou sezonu, následoval návrat do Evropy, konkrétně do Davosu, kde působí dosud.

Také Kämpf zřejmě dostane šanci se v zámoří ještě ukázat. A možná se ani nebude muset stěhovat mimo Kanadu, spekuluje se, že se na jeho služby vyptává Vancouver a Montreal.

David Kämpf (64) v barvách Toronto Maple Leafs během zápasu základní části NHL...
David Kämpf střílí na branku.

Český útočník potřebuje co nejrychleji nabrat zápasovou praxi. Nejen kvůli upevnění místa mezi hokejovou elitou, ale také z důvodu blížícího se olympijského turnaje, na nějž by se rád podíval.

„Pro mě je to jednoznačně hráč NHL,“ hlásil na tiskové konferenci před úvodní reprezentační akcí sezony kouč národního mužstva Radim Rulík.

Dění okolo jednoho z adeptů na nominaci bedlivě sleduje, dobře se znají z uplynulých dvou mistrovství světa. A také on si přeje, aby měl pracovitý centr o budoucnosti jasno co nejrychleji.

Kämpf po odvelení na farmu naskočil jen čtyřikrát, před necelými dvěma týdny se od mužstva odpojil, aby si utřídil myšlenky, určil si priority a další směřování.

Kapitolu v Torontu po čtyřech sezonách uzavírá. A co dál? Jasno může být už v nadcházejících dnech.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:30
  • 1.70
  • 4.49
  • 3.99
Ml. Boleslav vs. OlomoucHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Ml. Boleslav vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:30
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.36
Liberec vs. SpartaHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Liberec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 2.57
  • 4.25
  • 2.30
Hradec Kr. vs. VítkoviceHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 1.80
  • 4.28
  • 3.68
Kladno vs. TřinecHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:Kladno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 3.34
  • 4.35
  • 1.88
K. Vary vs. PlzeňHokej - 22. kolo - 14. 11. 2025:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
14. 11. 18:00
  • 2.45
  • 4.10
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...

Konečně došlo k posunu. Navíc takovému, který si nejspíš sám přál. Zprávy ze zámoří hovoří jasně: spojení Davida Kämpfa a Toronta se nachýlilo ke konci. Český hokejista se v NHL stane volným hráčem....

14. listopadu 2025  12:30

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa třemi asistencemi pomohl...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Je na čase povolat Kämpfa. Kaberle radí hráčům Toronta v krizi: Jděte se spolu opít!

Hráči Toronta slaví gól. Zleva Oliver Ekman Larsson, John Tavares a Matthew...

Když pohledem projíždíte tabulku NHL odshora dolů, chvilku vám to zabere, než narazíte na Toronto. Jeden z velkých favoritů na Stanley Cup a nejsilnějších týmů v lize se trápí. Ve Východní konferenci...

13. listopadu 2025  17:35

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve...

13. listopadu 2025  15:35

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“

Premium
Český útočník Daniel Voženílek v dresu švýcarského Zugu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...

13. listopadu 2025

Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...

13. listopadu 2025  11:30

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...

13. listopadu 2025  10:30

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Obránce David Sklenička v dresu Zugu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...

13. listopadu 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.