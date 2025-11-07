Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

Autor:
  16:21
Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď jeho zaměstnavatel reaguje, českého útočníka suspendoval. Údajně mu přestal vyplácet peníze.
David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině. | foto: Reuters

David Kämpf v dresu Toronto Maple Leafs
David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk.
Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.
David Kämpf schytal nepříjemný úder hokejkou do obličeje.
120 fotografií

O nové skutečnosti informoval server Puckpedia.com, který na svých stránkách poskytuje informace o platových stropech, obchodech, hráčských smlouvách, zraněních a základních statistikách.

„Očekává se, že se vše brzy vyřeší,“ píše specializovaná databáze.

Český útočník, jenž má platný kontrakt až do konce června 2027, se před sezonou dozvěděl, že se do sestavy nevejde, už na jaře nedostával příležitost ani v play off.

Roční gáže 2,4 milionu dolarů na pozici nehrajícího defenzivního centra zase představovala až příliš velkou tržní překážku pro ostatní kluby NHL v momentě, kdy tým Kämpfa umístil na listinu nechráněných hráčů.

Kämpf si dává pauzu. Chce si promyslet budoucnost, ve hře je i konec v Torontu

Pří působení v AHL, v celku Toronta Marlies, nyní pod platovým stropem Maple Leafs stále zabírá 1,25 milionu dolarů. A toho se kanadský celek za hokejistu, který ani nenastupuje k utkáním, snaží zbavit.

Jednání tak pravděpodobně směřuje k rozvázání aktuální dohody. Díky tomu by Kämpf mohl dostat novou smlouvu s nižším ohodnocením, ale zato s reálnou šancí na herní vytížení v NHL.

Zrovna to loňský mistr světa a účastník jarního světového šampionátu tři měsíce před startem olympijských her potřebuje, aby si zachoval šanci na nominaci u trenérského štábu v národním týmu.

Útočník David Kämpf se poprvé zapojil do tréninku české reprezentace.

„Slyšel jsem, že panuje odpor proti ukončení jeho stávající smlouvy,“ informuje však renomovaný novinář Eliotte Friedman ze serveru Sportsnet. „Uvidíme, jak se vše vyvine, zatím ale zůstává mimo farmu u Marlies, kde bylo jasné, že do toho nedává srdce.“

Kämpf v AHL před pauzou naskočil do čtyř utkání a zaznamenal jednu asistenci.

Jedním z dalších řešení nastalé situace je také návrat právě k celku v nižší soutěži. Chomutovský odchovanec ale chce pochopitelně hrát na nejvyšší úrovni.

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning, stíhá ho Michael Eyssimont (23).

„Patří do NHL, v AHL je jen kvůli smlouvě,“ prohlásil už dříve Friedman. Obdobně před startem Finských hokejových her hovořil také český kouč Radim Rulík: „Je to jednoznačně hráč NHL, na rovinu řeknu, že jsem si myslel, že ji bude hrát. Ale vyvrbilo se to takhle.“

Poslední variantu představuje výměna, ta ale za daných podmínek nevyhlíží příliš pravděpodobně právě vzhledem ke zmíněnému nezájmu ostatních celků.

Momentálně se ale Kämpf nachází v úzkých. Nemá ani peníze, ani zápasovou praxi. A času mu v případě větších ambicí moc nezbývá.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
NY Islanders vs. MinnesotaHokej - - 8. 11. 2025:NY Islanders vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
8. 11. 01:00
  • 2.12
  • 4.13
  • 3.01
Detroit vs. NY RangersHokej - - 8. 11. 2025:Detroit vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
8. 11. 01:00
  • 2.50
  • 4.03
  • 2.53
Calgary vs. ChicagoHokej - - 8. 11. 2025:Calgary vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
8. 11. 03:00
  • 2.06
  • 4.20
  • 3.12
San Jose vs. WinnipegHokej - - 8. 11. 2025:San Jose vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
8. 11. 04:00
  • 3.56
  • 4.39
  • 1.87
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - 2. kolo - 8. 11. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
8. 11. 12:00
  • 2.00
  • 4.08
  • 3.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

Čeští hokejisté ve službách Bostonu, David Pastrňák (88) s Pavlem Zachou (18),...

Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...

7. listopadu 2025  14:04

Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

Tomáš Cibulka vyváží puk, za ním švédský útočník Noah Östlund.

Finské hry skončily pro hokejového obránce Tomáše Cibulku kvůli zranění předčasně už po prvním utkání. Ve čtvrtečním úvodním vystoupení v Ängelholmu proti domácím Švédům (porážka 1:3) odešel z ledu...

7. listopadu 2025  13:24

Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení...

7. listopadu 2025  13:17

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...

7. listopadu 2025  12:51

Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Ne, tohle zdaleka nebyl start jako v předešlých dvou letech, kdy soupeři vždy nadělili pět branek. Čeští hokejisté pod vedením Radima Rulíka tentokrát už Švédy nezaskočili. Olympijskou sezonu na...

7. listopadu 2025  9:33

Krvavé překvapení. Hrdinou jsi ty! Ze sparťanského videa se Štáfkem je hit

Herec Jakub Štáfek během odběru krve k akci Sparťanská krev

Hokejová Sparta odstartovala už 19. ročník dobročinného projektu Sparťanská krev. V minulé sezoně tato akce přilákala do odběrových místností rekordních více než tři tisíce dárců, z toho zhruba čtyři...

7. listopadu 2025  9:11

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Česko - Švédsko 1:3. Nepovedený vstup do olympijské sezony, jediný gól dal Lauko

Isac Hedqvist bojuje o puk s Marianem Adámkem.

Zápasem proti Švédsku zahájili Češi ve čtvrtek Finské hokejové hry. První reprezentační utkání v olympijské sezoně skončilo pro český výběr prohrou 1:3, jediný gól střelil ve druhé třetině Jakub...

6. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, v sobotu je čeká domácí...

6. listopadu 2025  21:27

Švýcarsko si vyšláplo na domácí tým, na úvod Finských her zapisuje výhru

Švýcarští hráči slaví branku proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska vyhráli v úvodním zápase Finských her v Tampere nad domácím Finskem 3:1 a v sérii Euro Hockey Tour porazili Suomi podruhé za sebou. Navázali na vítězství ze začátku května z...

6. listopadu 2025  20:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.