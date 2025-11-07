Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

O nové skutečnosti informoval server Puckpedia.com, který na svých stránkách poskytuje informace o platových stropech, obchodech, hráčských smlouvách, zraněních a základních statistikách.
„Očekává se, že se vše brzy vyřeší,“ píše specializovaná databáze.
According to league sources, David Kampf is suspended without pay by #LeafsForever for leaving their AHL team, & therefore the Leafs are not currently incurring the $1.25M buried Cap Charge for him while in the minors.— PuckPedia (@PuckPedia) November 6, 2025
The expectation is this is resolved soon (he reports back,…
Český útočník, jenž má platný kontrakt až do konce června 2027, se před sezonou dozvěděl, že se do sestavy nevejde, už na jaře nedostával příležitost ani v play off.
Roční gáže 2,4 milionu dolarů na pozici nehrajícího defenzivního centra zase představovala až příliš velkou tržní překážku pro ostatní kluby NHL v momentě, kdy tým Kämpfa umístil na listinu nechráněných hráčů.
|
Kämpf si dává pauzu. Chce si promyslet budoucnost, ve hře je i konec v Torontu
Pří působení v AHL, v celku Toronta Marlies, nyní pod platovým stropem Maple Leafs stále zabírá 1,25 milionu dolarů. A toho se kanadský celek za hokejistu, který ani nenastupuje k utkáním, snaží zbavit.
Jednání tak pravděpodobně směřuje k rozvázání aktuální dohody. Díky tomu by Kämpf mohl dostat novou smlouvu s nižším ohodnocením, ale zato s reálnou šancí na herní vytížení v NHL.
Zrovna to loňský mistr světa a účastník jarního světového šampionátu tři měsíce před startem olympijských her potřebuje, aby si zachoval šanci na nominaci u trenérského štábu v národním týmu.
„Slyšel jsem, že panuje odpor proti ukončení jeho stávající smlouvy,“ informuje však renomovaný novinář Eliotte Friedman ze serveru Sportsnet. „Uvidíme, jak se vše vyvine, zatím ale zůstává mimo farmu u Marlies, kde bylo jasné, že do toho nedává srdce.“
Kämpf v AHL před pauzou naskočil do čtyř utkání a zaznamenal jednu asistenci.
Jedním z dalších řešení nastalé situace je také návrat právě k celku v nižší soutěži. Chomutovský odchovanec ale chce pochopitelně hrát na nejvyšší úrovni.
„Patří do NHL, v AHL je jen kvůli smlouvě,“ prohlásil už dříve Friedman. Obdobně před startem Finských hokejových her hovořil také český kouč Radim Rulík: „Je to jednoznačně hráč NHL, na rovinu řeknu, že jsem si myslel, že ji bude hrát. Ale vyvrbilo se to takhle.“
Poslední variantu představuje výměna, ta ale za daných podmínek nevyhlíží příliš pravděpodobně právě vzhledem ke zmíněnému nezájmu ostatních celků.
Momentálně se ale Kämpf nachází v úzkých. Nemá ani peníze, ani zápasovou praxi. A času mu v případě větších ambicí moc nezbývá.