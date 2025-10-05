Toronto může poslat Kämpfa na farmu, žádný tým NHL si českého útočníka nevybral

Třicetiletého Kämpfa zapsal klub na takzvaný waiver v pátek. Loňský mistr světa z Prahy má před sebou poslední sezonu čtyřletého kontraktu s ročním platem 2,4 milionu dolarů.
Kämpf strávil v Torontu uplynulé čtyři sezony. O část té minulé přišel kvůli zranění, v 59 zápasech si připsal jen pět gólů a osm asistencí. V závěru ročníku zasáhl do jediného z 13 zápasů play off a mimo sestavu se ocitl i v přípravě na nový ročník. Před zařazením na seznam volných hráčů nastoupil pouze do dvou z pěti utkání, v posledních dvou chyběl.
Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům
V NHL odehrál Kämpf za Maple Leafs včetně vyřazovací části 327 utkání a zaznamenal 34 gólů a 57 asistencí. V zámoří začal působit po příchodu z extraligového Chomutova v roce 2017 jako nedraftovaný hráč a první čtyři sezony odehrál za Chicago.
Celkem má v soutěži na kontě 571 startů a 150 bodů (52+98). Vedle loňského zlata má Kämpf ve sbírce také bronzovou medaili ze světového šampionátu ve Finsku v roce 2022.
Maple Leafs vstoupí do sezony NHL ve středu domácím duelem s Montrealem.