Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Musí to pro něj být krajně nepříjemné. Sám zas tolik nezmůže, všechny indicie naznačují, že pokud se na poslední chvíli nestane něco mimořádného, základní část zahájí na tribuně.
„Budu se snažit makat, odvádět maximum v tréninku. A uvidíme, na co to bude stačit,“ pronesl suše třicetiletý centr pro renomovaný zámořský web The Athletic.
V pouhého pozorovatele a fanouška se proměnil už na konci uplynulého ročníku. V play off, které pro Maple Leafs skončilo vyřazením ve druhém kole s Floridou, nastoupil k jedinému z třinácti utkání.
A zrovna se přimotal k drtivé porážce 1:6.
Ač mu scházela herní praxe, znovu upoutal pozornost Radima Rulíka. „Špičkový centr, netřeba ho zkoušet,“ pochvaloval si, když Kämpf v Kanadě sedl na letadlo a přicestoval do Stockholmu na čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku.
O rok dříve si v lajně náramně vyhověl s Nečasem a Kubalíkem. Právě on ve finále proti Švýcarsku před natřískanou O2 arenou pečetil gólem do prázdné branky zlaté pražské oslavy.
Kouč národního mužstva má zodpovědného pracanta ozkoušeného. Věří mu, neváhá na něj sázet, výhledově na něj dost možná plánuje spoléhat i na olympijském turnaji v Miláně.
V Torontu se defenzivní specialista takové důvěře netěší.
„Ano, přišel jsem o svou roli. Byl jsem připravený na cokoliv, už jsem přemýšlel i o výměně,“ nezastíral Kämpf, když dostal od novinářů otázku ohledně své budoucnosti.
Když na tradiční adrese koučoval Sheldon Keefe, o místo v sestavě se strachovat nemusel. Měl ho jisté, pravidelně naskakoval ve třetí nebo čtvrté formaci, byl první volbou na post centra při oslabení.
„Pokaždé pro vás odvede absolutní maximum. Dokonalý příklad absolutně oddaného týmového hráče, který zná své přednosti a ví, jak může pomoct ostatním,“ hlásil uznale bývalý trenér Maple Leafs, jenž aktuálně vede New Jersey.
Jeho nástupce Craig Berube dává přednost jiným. Scottu Laughtonovi, březnové akvizici z Philadelphie, a nově také Nicolasi Royovi, který přišel z Vegas jako součást výměny za hvězdného Mitche Marnera.
„Nebudu lhát, když jsem začal cítit, že ztrácím pozici, nebylo to pro mě vůbec snadné,“ přiznal Kämpf.
Přes léto na sobě tvrdě pracoval. Snažil se udělat vše pro to, aby do přípravného kempu dorazil stoprocentně připravený: „Nechci, aby mě to svazovalo. Myslím si, že mám dobrou disciplínu.“
Ale co dál?
O dvanáct míst v útoku se uchází až šestnáct zájemců. Kromě zmíněných centrů také Lorentz, Järnkrök, Robertson či mladík Cowan. Konkurence je velká.
Českému reprezentantovi úplně nepomáhá plat 2,4 milionu dolarů, hráče s takovou roční gáží nechcete držet na soupisce jen proto, aby s ostatními pouze trénoval a pravidelně vysedával mezi diváky.
Jako reálná možnost se proto jeví přeřazení na farmu přes tzv. waiver, odkud by si rodáka z Jirkova během čtyřiadvaceti hodin mohl stáhnout jakýkoliv z protivníků Toronta.
Kämpf se zatím snaží obrnit trpělivostí, zatnout zuby a třeba přesvědčit Berubeho, aby změnil názor: „Pořád mám týmu co nabídnout. Ale když nebudu hrát, uvidíme, co s tím půjde udělat.“