Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

  13:30
Ocitl se v nelehké situaci. Nepříjemné, nezáviděníhodné, ale nikoliv neznámé. Už závěr minulé sezony NHL naznačil, že pozice Davida Kämpfa v Torontu se otřásá. A jak se zdá, přes léto k zásadní změně nedošlo. „Co se mnou bude? To záleží na vedení,“ hlásí český hokejista.
Musí to pro něj být krajně nepříjemné. Sám zas tolik nezmůže, všechny indicie naznačují, že pokud se na poslední chvíli nestane něco mimořádného, základní část zahájí na tribuně.

„Budu se snažit makat, odvádět maximum v tréninku. A uvidíme, na co to bude stačit,“ pronesl suše třicetiletý centr pro renomovaný zámořský web The Athletic.

V pouhého pozorovatele a fanouška se proměnil už na konci uplynulého ročníku. V play off, které pro Maple Leafs skončilo vyřazením ve druhém kole s Floridou, nastoupil k jedinému z třinácti utkání.

A zrovna se přimotal k drtivé porážce 1:6.

Ač mu scházela herní praxe, znovu upoutal pozornost Radima Rulíka. „Špičkový centr, netřeba ho zkoušet,“ pochvaloval si, když Kämpf v Kanadě sedl na letadlo a přicestoval do Stockholmu na čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku.

Zběsilá akce. Kämpf se sotva pozdravil a hned trénoval: Není moc čas přemýšlet

O rok dříve si v lajně náramně vyhověl s Nečasem a Kubalíkem. Právě on ve finále proti Švýcarsku před natřískanou O2 arenou pečetil gólem do prázdné branky zlaté pražské oslavy.

Kouč národního mužstva má zodpovědného pracanta ozkoušeného. Věří mu, neváhá na něj sázet, výhledově na něj dost možná plánuje spoléhat i na olympijském turnaji v Miláně.

V Torontu se defenzivní specialista takové důvěře netěší.

„Ano, přišel jsem o svou roli. Byl jsem připravený na cokoliv, už jsem přemýšlel i o výměně,“ nezastíral Kämpf, když dostal od novinářů otázku ohledně své budoucnosti.

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Když na tradiční adrese koučoval Sheldon Keefe, o místo v sestavě se strachovat nemusel. Měl ho jisté, pravidelně naskakoval ve třetí nebo čtvrté formaci, byl první volbou na post centra při oslabení.

„Pokaždé pro vás odvede absolutní maximum. Dokonalý příklad absolutně oddaného týmového hráče, který zná své přednosti a ví, jak může pomoct ostatním,“ hlásil uznale bývalý trenér Maple Leafs, jenž aktuálně vede New Jersey.

Jeho nástupce Craig Berube dává přednost jiným. Scottu Laughtonovi, březnové akvizici z Philadelphie, a nově také Nicolasi Royovi, který přišel z Vegas jako součást výměny za hvězdného Mitche Marnera.

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

„Nebudu lhát, když jsem začal cítit, že ztrácím pozici, nebylo to pro mě vůbec snadné,“ přiznal Kämpf.

Přes léto na sobě tvrdě pracoval. Snažil se udělat vše pro to, aby do přípravného kempu dorazil stoprocentně připravený: „Nechci, aby mě to svazovalo. Myslím si, že mám dobrou disciplínu.“

Ale co dál?

O dvanáct míst v útoku se uchází až šestnáct zájemců. Kromě zmíněných centrů také Lorentz, Järnkrök, Robertson či mladík Cowan. Konkurence je velká.

Útočník David Kämpf se poprvé zapojil do tréninku české reprezentace.

Českému reprezentantovi úplně nepomáhá plat 2,4 milionu dolarů, hráče s takovou roční gáží nechcete držet na soupisce jen proto, aby s ostatními pouze trénoval a pravidelně vysedával mezi diváky.

Jako reálná možnost se proto jeví přeřazení na farmu přes tzv. waiver, odkud by si rodáka z Jirkova během čtyřiadvaceti hodin mohl stáhnout jakýkoliv z protivníků Toronta.

Kämpf se zatím snaží obrnit trpělivostí, zatnout zuby a třeba přesvědčit Berubeho, aby změnil názor: „Pořád mám týmu co nabídnout. Ale když nebudu hrát, uvidíme, co s tím půjde udělat.“

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Ocitl se v nelehké situaci. Nepříjemné, nezáviděníhodné, ale nikoliv neznámé. Už závěr minulé sezony NHL naznačil, že pozice Davida Kämpfa v Torontu se otřásá. A jak se zdá, přes léto k zásadní změně...

30. září 2025  13:30

Dynamo odkrývá marodku: Smejkal s Kautem nebudou hrát měsíce, co Sedlák?

Hokejové Pardubice na prahu nové extraligové sezony počítají zraněné. V sestavě aktuálně nemůžou počítat s obráncem Peterem Čerešňákem a útočníky Lukášem Sedlákem, Jiřím Smejkalem a dlouhodobě...

30. září 2025  11:22

Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Pořád nelze s jasným přesvědčením říct, že jim začátek hokejové sezony utekl. Ještě je brzy, extraliga se teprve rozjíždí, není ani za první čtvrtinou. Ale rychle po sobě jdoucí zápasy některým týmům...

30. září 2025

Návrat do NHL se nekoná. Šustrovi nevyšel boj o místo na soupisce Rangers

Hokejový obránce Andrej Šustr neuspěl na zkoušce v týmu New York Rangers a nepodařilo se mu tak vybojovat si smlouvu v NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových...

30. září 2025  10:35

Pastrňák s Gudasem bodovali, do akce šli tři čeští gólmani NHL

V pondělních zápasech se v letošní přípravě na NHL poprvé představil i hvězdný David Pastrňák. V zápase Bostonu s Philadelphií si připsal jednu asistenci, výsledek 2:3 po nájezdech však nakonec více...

30. září 2025  7:24,  aktualizováno  9:18

Red Bull Litvínov? Firma podpořila Spartu, o jiném hokejovém klubu prý neuvažuje

Dá hokejovému Litvínovu křídla Red Bull? Zatím to tak nevypadá, ačkoli po nejmenším extraligovém městě kolují spekulace, že výrobce energetických nápojů kolem ohroženého klubu krouží. Jeho česká...

30. září 2025  9:18

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

Nevídaný rozjezd hokejových Litoměřic do první ligy. Stadion v úvodních sedmi kolech posbíral sedm výher a bez ztráty bodu vede tabulku. „Nic takového nepamatuju jako hráč ani trenér. Sešlo se...

30. září 2025  8:15

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Chybí ten a ten? Jen berlička. Nesnáším výmluvy, musíme si poradit, velí Petr

Mohl by skuhrat, že má zraněné lídry. Nebo žádat posily. Ani po mizerném vstupu do hokejové extraligy ale asistent trenéra hokejistů Litvínova Jakub Petr alibi nehledá.

29. září 2025  15:17

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Asi málokdo čekal, že vedení Buffala takto zamotá hlavu. Český obránce Radim Mrtka ale hraje v přípravných zápasech parádně a v zámoří se najednou řeší: Neměl by dostat šanci v áčku i během základní...

29. září 2025  14:35

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

29. září 2025  13:41

