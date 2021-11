Deset sekund, rána do hlavy a Kämpf dohrál. Neúmyslné, míní v Torontu

Kupari za incident ve druhé minutě první třetiny dostal trest na dvě minuty, rozhodčí to vyhodnotili trochu překvapivě jako podrážení.

Otřesenému Kämpfovi musel po zákroku pomáhat z ledu klubový doktor a 26letý centr už do utkání nezasáhl. Maple Leafs i bez něj vyhráli 6:2.

Těsně po výhře hlavní trenér kanadského velkoklubu Sheldon Keefe uvedl, že šlo hlavně o preventivní opatření a víc informací o zdravotním stavu svého svěřence bude znát až během čtvrtka.

Kupariho za zákrok neodsoudil: „Připadalo mi to jednoznačně jako přímý úder do hlavy. Takové zákroky prostě vidíte neradi a nevím, jak moc úmyslné to bylo, ale mně to přišlo jako nezaviněný kontakt.“

Kämpf hraje za Toronto první sezonu, v létě se stěhoval z Chicaga a podepsal smlouvu za 1,5 milionu dolarů. Spolu s dalším Čechem Ondřejem Kašem (1,25 milionu dolarů) vytvořil stabilní dvojici ve třetím útoku Maple Leafs.

Šikovné duo chválí i největší hvězda kabiny Auston Matthews: „Víme, co v nich máme. Daří se jim a mají mezi sebou skvělou chemii.“

„Každý zápas nechají na ledě absolutní maximum. Jsou neuvěřitelně cennou součástí sestavy,“ řekl už dříve i kouč Keefe.

Kämpf si zatím v 21 zápasech připsal šest bodů (3+3), Kaše osm (5+3).

Podívejte se na Kupariho zákrok na Kämpfa: