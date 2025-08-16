Premium

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Ondřej Bičiště
  11:00
Prokletý sedmý zápas. Jakmile na něj dojde, hokejové Toronto v play off NHL končí. Klíčovou bitvu Maple Leafs nezvládli ani letos ve druhém kole s Floridou, celkově v zápase o všechno vypadli už posedmé v řadě. Pro útočníka Davida Kämpfa to bylo o to bolavější, že na rozhodující bitvy koukal jen jako náhradník.
David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině. | foto: Reuters

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.
David Kämpf schytal nepříjemný úder hokejkou do obličeje.
David Kämpf na tréninku české reprezentace.
David Kämpf drží puk za brankou.
9 fotografií

„Sezonu pokazilo naše vyřazení i to, že jsem v jejím závěru byl zdravý náhradník. To nikdo nechce. Ale už jsem to hodil ha hlavu a připravuju se na další,“ hleděl do budoucnosti 30letý odchovanec Chomutova při nedávném benefičním Utkání Ondřeje Buchtely.

Proč jste v závěru sezony vypadl ze sestavy Toronta?
Trenér vsadil na jiné hráče, já měl nějaké zranění ke konci, tým šlapal, já byl prostě navíc.

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Vypadli jste až v sedmém zápase vyrovnaného druhého kola play off s Floridou, co vám chybělo k postupu?
Je to vždycky hodně bolavé, ta očekávání jsou velká, pokaždé chceme vyhrát Stanley Cup, bohužel to zase nevyšlo. Letos jsme byli blízko, ten tým byl silný. Ale Florida to obhájila, jsou neskutečně kvalitní. Hrají pořád spolu, zase udrželi mužstvo pohromadě, i příště budou mít šanci zvítězit.

Sedmý zápas v play off je pro Toronto zakletý, prohrálo jich už sedm v řadě.
Rozhodují detaily, maličkosti. Možná nám ještě schází trochu zkušenosti, ale Florida je nejlepší mančaft a zasloužila si vyhrát.

V čem tkví její síla?
Hrají skvěle týmově. Napadání mají výborné, vlastně všechny čtyři lajny jsou našlapané. Mají taky hvězdy, třeba Aleksander Barkov je podceňovaný, ale je to jeden z top hráčů v lize. Ale to nejdůležitější je, že Florida má čtyři vyrovnané formace. To týmové pojetí, to je asi ten hlavní rozdíl proti nám.

Zkompletují příští rok zlatý hattrick?
Tým udrželi, mají stejnou soupisku. Vyhráli s ní letos Stanley Cup, určitě budou chtít znovu.

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

A vaše Toronto?
Vždycky máme nejvyšší cíle, snažíme se tu něco vybudovat. Doufejme, že se to zase posune o kousek dál.

Dokážete se vrátit do sestavy?
Samozřejmě chci hrát každý zápas, když role pro mě nebude, tak budu zvažovat jiné možnosti, zatím to neřeším. Jsem v Torontu a připravuju se na další sezonu, jak nejlépe umím. Kdyby pak nastala situace, že nebudu hrát, určitě se to bude řešit.

Jak probíhá vaše příprava?
Trénuju s chomutovským áčkem jako každé léto, pak mám nějaké individuální tréninky na ledě. Pořád dělám to, co mi vyhovuje.

Amerika je priorita. Rutta chce zůstat v NHL, už kvůli olympiádě

Existuje šance, že byste se někdy vrátil do Chomutova?
Nechci nic slibovat, ale pořád říkám, že to tady mám rád, a pokud bude v budoucnu možnost a budou tady třeba i vyšší ambice, rád bych se vrátil a chtěl bych pomoct Pirátům do extraligy. Myslím si, že tam patří.

Loni jste v Praze přispěl k titulu mistrů světa, po vyřazení s Torontem jste přijel národnímu týmu pomoct i na letošní světový šampionát. Sníte o zimní olympiádě, na níž se po 12 letech vrátí hráči z NHL?
Je to cíl pro všechny hráče, ale že bych se na to teď upínal, to bych neřekl. Snažím se připravit co nejlépe, až začne sezona, tak uvidím, jak se bude dařit, pak můžu přemýšlet o olympijských hrách. Samozřejmě to bude speciální událost pro hráče i pro fanoušky, jsem rád, že tam zase budou hráči z NHL.

