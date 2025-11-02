Premium

Kämpf si dává pauzu. Chce si promyslet budoucnost, ve hře je i konec v Torontu

Autor:
  12:21
Před sezonou slyšel překvapivou zprávu: „Nevejdeš se nám do sestavy, posíláme tě do AHL.“ Český útočník David Kämpf vypadl z hokejové elity v NHL, v noci dokonce vynechal i zápas farmy. Důvod? Dává si čas na rozmyšlenou, co s kariérou dál.
David Kämpf v dresu Toronto Maple Leafs

David Kämpf v dresu Toronto Maple Leafs | foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY SportsReuters

David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk.
Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.
David Kämpf schytal nepříjemný úder hokejkou do obličeje.
Trevor Zegras vymýšlí akci, v pozadí zaklekává David Kämpf.
120 fotografií

S informací přišel uznávaný novinář Elliotte Friedman píšící pro kanadský Sportsnet.

Za Marlies, záložní tým Toronta, odehrál Kämpf v probíhající sezoně čtyři zápasy, nasbíral jen jednu asistenci.

„Marlies právě hrají a on není s týmem. Dostal jsem informaci, že je možné, že se k mužstvu druhý den vrátí, ale je to nepravděpodobné,“ řekl v sobotu Friedman v pořadu Hockey Night in Canada.

A dodal: „Dává si pár dní, aby si promyslel svou budoucnost. Nehraje za Maple Leafs, nachází se v poněkud svízelné situaci kvůli nabité soupisce a platovému stropu, z čehož je trochu frustrovaný. Podle mě všichni chápou, že chce hrát v NHL, protože do ní patří. V AHL je jen kvůli smlouvě.“

To samé si o Kämpfovi myslí i reprezentační kouč Radim Rulík, jenž o něm v týdnu po nominační tiskové konferenci k turnaji EHT ve Finsku pronesl: „Myslel jsem si, že bude hrát NHL, to řeknu úplně na rovinu. Je to podle mě jednoznačně hráč NHL, ale vyvrbilo se to takhle.“

Český útočník David Kämpf spěchá za pukem před finskými obránci na domácím hokejovém šampionátu.

Dost pravděpodobně s ním počítal i směrem k olympiádě, koneckonců na něj sázel i na loňském šampionátu v Praze a čekal na něj i při letošním mistrovství.

Už v jarním play off ale vypadl ze základní sestavy Toronta, většinu času vyřazovací části strávil jen na tribuně. A v létě černé scénáře ještě zesílily, z kádru zmizel úplně.

Toronto může poslat Kämpfa na farmu, žádný tým NHL si českého útočníka nevybral

Logicky míří výš než jen na farmu, v NHL se usadil téměř hned po svém příchodu z Chomutova před osmi lety. V Chicagu si udělal jméno napříč ligou, pak si ho vyhlédlo Toronto.

To s ním v létě roku 2023 podepsalo čtyřletou smlouvu s ročním příjmem 2,4 milionu dolarů. A právě tento kontrakt v současnosti kanadský klub tíží.

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs útočí v zápase s Utahem, stíhá ho Olli Määttä (2).

Na farmě sice Kämpf pobírá jen polovinu mzdy, ale i to je pro hráče v AHL velký luxus. Navíc úmluva platí i pro další ročník. Situace není ideální pro hráče ani pro Toronto, byť mít takto kvalitního – ač drahého – hokejistu v záložním týmu může být velká výhoda.

„V posledních dnech se spekulovalo o tom, že by mohl následovat hráče jako Sheary, Saad nebo Zadina, kteří ukončili své smlouvy, aby se mohli do NHL vrátit nebo být aspoň v lepší situaci směrem k ní,“ konstatoval Friedman.

V takovém případě by Kämpf odstoupil od kontraktu, vzdal by se současných podmínek a pravděpodobně by s jinou organizací podepsal levnější smlouvu.

Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Přišel by sice o podstatnou část výdělku, zato by však mohl vzbudit na trhu NHL větší zájem. Ve spoustě klubů by totiž Kämpf stále nalezl uplatnění.

„Ale nejsem si jistý, že se tak stane, přece jen mu Toronto má vyplatit ještě slušné peníze. Ale není pochyb o tom, že si o víkendu bere čas na přemýšlení ohledně své budoucnosti. A uvidíme, jestli pro něj Maple Leafs najdou nějakého zájemce, zbaví se jeho smlouvy, nebo příští týden přinese ještě něco jiného,“ uvedl ještě Friedman.

Několikrát zopakoval, že Kämpf zkrátka chce hrát v NHL a že je v současnosti frustrovaný.

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

O českém centrovi mluvil na konci týdne další uznávaný novinář Darren Dreger z kanadské stanice TSN, jenž potvrdil, že Maple Leafs skutečně sondují na trhu, jestli by o Kämpfa někdo nestál.

„Rozhodování o složení týmu v Torotnu překračují až do potenciálních výměn. Víme, že generální manažer Brad Treliving nadále zvažuje možnost přesunu Kämpfa, aby se zbavil jeho smlouvy, i Nicka Robertsona,“ přidal Dreger.

Jaké jsou tedy možné scénáře pro Kämpfa?

Buď zůstane na farmě, což mu garantuje předem domluvenou mzdu. Tak může činit až do konce příští sezony.

Byl jsem navíc. Kämpf o závěru sezony i cílech: Zdravý náhradník být nechci

Či se aktuálně platnou smlouvu rozhodne ukončit a v případě zájmu podepíše jinou, levnější verzi. Stále to může být v Torontu, ale dá se předpokládat, že by spíše změnil klub.

Anebo bude mít štěstí, a přestože před sezonou prošel waiver listem, odkud si ho mohl kterýkoliv tým v lize zadarmo vzít, bez povšimnutí, teď mu vedení Maple Leafs sežene nového zaměstnavatele a zůstane mu i aktuální kontrakt.

Dění bude pozorně sledovat i kouč národního týmu Rulík, už zanedlouho totiž bude finalizovat podobu soupisky, se kterou vyrazí na olympiádu v Miláně.

A Kämpf bezpochyby patří mezi početnou skupinu hráčů, kteří účast ještě nemají jistou. Pevné místo v NHL by mu ale výrazně pomohlo.

2. listopadu 2025  12:21

