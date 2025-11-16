Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Třicetiletý centr se před dvěma týdny odpojil od farmářského týmu Toronta v AHL a vzal si čas na rozmyšlenou ohledně své hokejové budoucnosti. Přestože měl před sebou Kämpf ještě polovinu ze čtyřletého kontraktu na celkem 9,6 milionu dolarů, který podepsal předloni v červnu, kvůli platovému stropu se nevešel na soupisku prvního týmu a v úvodu olympijské sezony hrál jen na farmě.
Maple Leafs, jejichž barvy hájil od léta 2021, ho ve čtvrtek nabídli k dispozici dalším klubům. Nikdo po něm ale během 24 hodin nesáhl a jeho smlouva s Torontem byla následně ukončena.