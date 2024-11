Jiříček se konečně dočkal. Český talent mění tým v NHL, míří do Minnesoty

Hokejový obránce Columbusu David Jiříček slaví vstřelený gól. | foto: NHL/ via Getty Images

Start do sezony si určitě představoval jinak. Za Columbus odehrál jen šest utkání, navíc většinu z nich s mizerným vytížením. Častěji vysedával na tribuně, než se ho vedení Blue Jackets rozhodlo opět poslat na farmu.

Na ní mohl alespoň hrát, jenže stihl jen čtyři zápasy a se spoluhráči se musí loučit.

Nejedná se o překvapení, o možnosti výměny se spekulovalo více méně už od poloviny minulého ročníku, kdy si Jiříček v lednu přes média postěžoval, že jeho vrstevníci dostávají v jiných klubech lepší příležitost, zatímco on jen pendloval mezi NHL a AHL.

A jelikož se situace od října nezlepšovala, telefon v Columbusu dál vyzváněl.

Zájem o českého obránce mělo údajně více klubů, mluvilo se o Edmontonu, Nashvillu nebo Vancouveru, hlásila se také Minnesota.

Hokejový obránce Columbusu David Jiříček napřahuje ke střele.

A právě s Wild se generální manažer celku z Ohia Don Waddell také domluvil. Získává za něj podmíněnou volbu v prvním kole příštího draftu, také druhé kolo 2027, třetí a čtvrté kolo 2026 a mladého obránce Daemona Hunta, který doposud stihl v NHL jediné utkání. Do Minnesoty přibalil ještě výběr v pátém kole.

Jiříček výrazně omladí obranné řady Minnesoty, které táhnou pětatřicetiletý kapitán Jared Spurgeon a jedenatřicetiletý Jonas Brodin. Zároveň míří do týmu s většími ambicemi, zatímco Columbus se opět krčí mimo postupové pozice do play off, Wild aktuálně patří k nejlepším týmům v tabulce NHL.

Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2022 se v týmu potká také s útočníkem Jakubem Laukem, který do Minnesoty přišel v létě z Bostonu.

Paradoxně ale Jiříček zkomplikuje cestu do nejlepší ligy světa krajanovi Davidu Špačkovi, jenž stále čeká na svoji šanci na farmě stejně jako forvard Adam Raška.