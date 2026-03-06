Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Jiříček se v sestavě Wild prosazoval marně, naposledy si mezi elitou zahrál zkraje února, na svou pozici ale víceméně paběrkoval, v průměru nastupoval zhruba na deset minut.
Páteční odpoledne mu teď přineslo zase novou naději, první trejd v den uzávěrky přestupů, která končí ve 21 hodin středoevropského času, potkal právě jeho. Pojí se s ním totiž i nadějné vyhlídky.
Však už je to čtyři roky, co se Jiříček ukázal na bronzovém světovém šampionátu. Ve stejném roce ho také z šesté pozice draftoval Columbus, kde do NHL i nakoukl a ve druhé sezoně dokonce absolvoval 43 zápasů.
Angažmá ale provázely viditelné neshody, kdy klub od českého beka čekal víc. Načež sám klatovský rodák sebevědomě vyhlásil, že na ligu má.
Prostor už nedostával, vysedával na tribuně. A podobně to s ním vypadalo i v Minnesotě. Ve velké konkurenci, včetně vrstevníka Davida Špačka.
|
V NHL se uzavírají přestupy. Jiříček jde k Vladařovi do Philadelphie
Nyní je Jiříčkovi dvaadvacet. Že by ale muž označovaný za jednoho z největších defenzivních talentů v české historii prorazil, to se stále říct nedá.
Aktuální výměna za čtyřiadvacetiletého Brinka by ale mohla leccos změnit.
V zámoří totiž přiživuje spekulace, že řady Flyers opustí člen elitního obranného páru Rasmus Ristolainen, o kterého se zajímá dlouhá řada klubů včetně Bostonu, Edmontonu či Caroliny.
Dočká se Jiříček konečně většího prostoru?