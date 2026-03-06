Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Autor:
Aktualizujeme   16:55aktualizováno  17:23
První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do Philadelphie. Nadaný obránce se v novém klubu setká i s jedním krajanem, brankářem Danem Vladařem. Obchod potvrzuje řada renomovaných zámořských novinářů, na oficiální potvrzení se ještě čeká.
Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty. | foto: AP

David Jiříček a Connor McMichael šermují o puk.
Jack Hughes z New Jersey Devils útočí v zápase s Minnesota Wild, hlídá ho David...
David Jiříček (55) z Minnesota Wild pod tlakem Cola Koepkeho (45) z Winnipeg...
David Jiříček a Adam Erne bruslí za pukem do rohu kluziště.
68 fotografií

Jiříček se v sestavě Wild prosazoval marně, naposledy si mezi elitou zahrál zkraje února, na svou pozici ale víceméně paběrkoval, v průměru nastupoval zhruba na deset minut.

Páteční odpoledne mu teď přineslo zase novou naději, první trejd v den uzávěrky přestupů, která končí ve 21 hodin středoevropského času, potkal právě jeho. Pojí se s ním totiž i nadějné vyhlídky.

Však už je to čtyři roky, co se Jiříček ukázal na bronzovém světovém šampionátu. Ve stejném roce ho také z šesté pozice draftoval Columbus, kde do NHL i nakoukl a ve druhé sezoně dokonce absolvoval 43 zápasů.

Angažmá ale provázely viditelné neshody, kdy klub od českého beka čekal víc. Načež sám klatovský rodák sebevědomě vyhlásil, že na ligu má.

Prostor už nedostával, vysedával na tribuně. A podobně to s ním vypadalo i v Minnesotě. Ve velké konkurenci, včetně vrstevníka Davida Špačka.

V NHL se uzavírají přestupy. Jiříček jde k Vladařovi do Philadelphie

Nyní je Jiříčkovi dvaadvacet. Že by ale muž označovaný za jednoho z největších defenzivních talentů v české historii prorazil, to se stále říct nedá.

Aktuální výměna za čtyřiadvacetiletého Brinka by ale mohla leccos změnit.

V zámoří totiž přiživuje spekulace, že řady Flyers opustí člen elitního obranného páru Rasmus Ristolainen, o kterého se zajímá dlouhá řada klubů včetně Bostonu, Edmontonu či Caroliny.

Dočká se Jiříček konečně většího prostoru?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.33
  • 5.73
  • 7.40
Kometa vs. OlomoucHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.55
  • 4.69
  • 4.90
Kladno vs. LitvínovHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kladno vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.47
  • 4.80
  • 5.75
Plzeň vs. VítkoviceHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Plzeň vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.57
  • 4.59
  • 4.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Aktualizujeme
Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do...

6. března 2026  16:55,  aktualizováno  17:23

ONLINE: Hradec hájí čtyřku proti Boleslavi. Třinec hraje s Vary, Sparta v Pardubicích

Sledujeme online
Hradečtí hokejisté slaví trefu proti Vítkovicím.

Závěrečné 52. kolo základní části hokejové extraligy nabízí souboj o čtvrté místo, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je Hradec Králové, který hostí již jistě třináctou...

6. března 2026  17:20

V NHL se uzavírají přestupy. Jiříček jde k Vladařovi do Philadelphie

Aktualizujeme
Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje sledujte v...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  16:59

Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

Fanoušci hokejové Sparty.

Hokejová Sparta láká na špičkový hokej i zábavnou show v pražské O2 areně čím dál víc fanoušků. V této sezoně přišlo na jejich zápasy o 451 fanoušků více než v předchozí. Poprvé v historii se tak...

6. března 2026  15:18

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o...

6. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

5. března 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.