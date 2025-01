Sebevědomí to naruší. Jiříček o výměně, nové šanci i boji s „Klenotem“ Špačkem

Český obránce David Jiříček (55) z Minnesoty | foto: NHL/ via Getty Images

Což se při angažmá u Blue Jackets úplně říci nedalo. Třeba zprvu testovali Jiříčkovu odolnost, postupem času už mu ale ani nedopřávali moc prostoru, ani ho neposílali na farmu. Český zadák si na nejlepší soutěž hodně věřil, namísto toho jen paběrkoval.

„Myslím, že mě tam brali na jinou práci, kvůli menšímu vytížení bylo těžší se do toho dostat a výkony nevypadaly ideálně,“ popisoval v rozhovoru s tuzemskými novináři. „Ale neříkal bych, že to tam nevyšlo, dali mi velkou šanci a byl jsem vděčný, že jsem tam v tak mladém věku mohl odehrát přes čtyřicet zápasů.“

Přiznával, že výměna ho i negativně psychicky ovlivnila, ale přistupoval k ní také dost pragmaticky: „S tím já nic neudělám, moje práce je hrát hokej, odvést ten nejlepší výkon. A už není na mně, kde. Samozřejmě to trochu naruší a trefí sebevědomí, ale život jde dál. Kolik hráčů je vyměněných a kolik mění angažmá?“ přemítal.

Načež zakrátko vyrovnaně prohlásil: „Jedeme dál!“

Coby posila Wild napřed pendloval mezi hlavním týmem a farmou, nakonec se ale rozjížděl na nižší úrovni v Iowě, aby nevypadl ze hry. Delších pauz už tak měl v Columbusu dost.

Český obránce David Jiříček (55) z Minnesoty v akci proti Coloradu

„Pořád je to nové. Dny jdou rychle, mám za sebou hodně cestování. Nyní se snažím využít šance, kterou jsem dostal. Musím si trošku zvyknout a doufám, že se tady udržím co nejdéle.“

Zatím si odškrtl čtyři starty, v jeho prospěch nahrává i marodka v defenzivě. Ještě nebodoval, ale hned po premiéře proti Coloradu slyšel i přes porážku 1:6 pochvalu. Soustředí se na vlastní úkoly.

„Hodně se snažím zaměřit hlavně na rozehrávku. Být pokorný. Makat. Řekli mi tu jasně, co po mně chtějí, já se pokouším zlepšovat. Vím, že když nebudu mít čas na ledě a nebudu hrát, nemají důvod mě tady držet a pošlou mě na farmu. V tom je největší rozdíl. Navíc Iowa hraje dost podobně,“ cítí jedenadvacetiletý zadák potřebný klid.

Ten se drží i v mužstvu, které figuruje na druhém místě Centrální divize. Také to znamená posun oproti Columbusu, jenž se pohybuje na hraně postupu do vyřazovacích bojů.

„Columbus se zvedl od té doby, co jsem odešel, asi jim to pomohlo,“ smál se Jiříček. „Ale samozřejmě, tady je mentalita trošku jiná. Teď se nám sice nepovedlo pár zápasů z vyrovnaného stavu dotáhnout k vítězství, ale do všeho se jde naplno dál. Tým má velkou budoucnost, jsou tu šikovní mladí hráči.“

Obránce Minnesoty David Jiříček (55) se snaží odstrčit clonícího útočníka Williama Eklunda (72) ze San Jose z předbrankového prostoru gólmana Marc-Andre Fleuryho.

O tom se koneckonců přesvědčil v Iowě, kde na povolání do hlavního týmu stále čeká i David Špaček. Stejně jako v Plzni a v mládežnických reprezentacích se dva talentovaní beci zase potkávají.

„Jsme velcí kamarádi, takže sranda byla, navíc tam jsou i Adam Raška se Samuelem Hlavajem, které znám. Trochu česko-slovenská kolonie,“ usmíval se klatovský odchovanec. „Špágr hraje na farmě hodně dobře, doufám, že se sem spolu dostaneme nastálo. To je cíl!“

Jejich „soupeření“ zviditelnil mimo jiné výrok trenéra národního týmu Radima Rulíka, jenž kritizoval Minnesotu za Jiříčkův příchod. Právě kvůli Špačkovi: „Oni vůbec nevědí, jaký tam mají klenot!“

„Samozřejmě jsme to zaregistrovali a děláme si tady z Davida srandu. Od té doby mu říkáme: ‚Ty Klenote‘. Doufám, že já taky někdy budu diamant nebo něco,“ prohodil Jiříček. „Je mezi náma rivalita, ale zdravá, žádný naschvály, přejeme si. Pereme se o stejné místo, ale známe se snad od dvanácti třinácti, předtím jsme hráli proti sobě v kraji, to byly největší války. Nicméně kamarádský pouto je velký.“

Ač v jiných podmínkách, vyzařuje zatím z úspěšnějšího obránce velká pohoda. Nechtěl si ji výrazněji narušovat ani sledováním šampionátu juniorů, kde hrál jeho mladší bratr Adam.

„Zásadně jsem na ně nekoukal, protože jsem u toho nervózní. Když nehraju, bývá to horší než na ledě. Třetí medaile v řadě je skvělý výkon, musím říct, že jsem pak byl hodně emočně vyčerpaný. Tak už jen ta zlatá chybí, snad za rok tady v Minneapolis.“

Obránce Minnesoty David Jiříček (55)

Schválně, kam se během té doby starší z Jiříčků propracuje.

„Myslím, že teď hraji svoji hru. Podporovat útok, chodit nahoru. Je to velký posun dopředu!“