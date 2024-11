Víc času tráví na tribuně než na ledě. Co se to s Jiříčkem děje?

Nebo přesněji: bez hraní ostrých zápasů se zkrátka nikdo zlepšit nemůže. A u mladých hráčů můžeme toto tvrzení dvakrát podtrhnout.

Přitom by stačilo českého obránce poslat na farmu, kde by patřil k oporám a na led by se dostával i v klíčových situacích.

Tak jako v předešlé sezoně, kterou Jiříček dohrál v AHL. Cleveland došel až do semifinále play off, Jiříčkovi se dařilo, často bodoval, protihráči si na něj zkrátka museli dávat pozor.

Přesun do NHL se tak zdál logický. Nejen proto tedy vyvstává otázka: „Co se děje?“