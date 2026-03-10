Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Autor:
  15:38
Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme nečekali, že by mohl být k mání,“ přiznal generální manažer Daniel Brière, jenž o českého hokejistu hodně stál.
Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu. | foto: Reuters

David Jiříček nahání Emmitta Finnieho.
Jack Hughes z New Jersey Devils útočí v zápase s Minnesota Wild, hlídá ho David...
David Jiříček (55) z Minnesota Wild pod tlakem Cola Koepkeho (45) z Winnipeg...
David Jiříček a Adam Erne bruslí za pukem do rohu kluziště.
39 fotografií

I to může být dobré znamení. Tedy alespoň pro začátek, pak už bude záležet především na tom, jak se dvaadvacetiletý obránce u Flyers uvede a zda si získá důvěru trenérů.

Zatím na nejvyšší úrovní paběrkuje. Neklaplo to v Minnesotě, ani předtím v Columbusu.

Aby se šestka draftu po necelých čtyřech letech na elitní zámořské scéně už dvakrát stěhovala? Přinejmenším neobvyklé, podobných případů skutečně moc není. Ale Brière pro to má vysvětlení.

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

„Do NHL vkročil až příliš brzy,“ nabídl svůj pohled. „Prošel si výkonnostními výkyvy, ztratil sebevědomí. Přitom hlavně u obránců je třeba pochopení a čas.“

O českého hokejistu stál také v době, kdy jej po NHL nabízel Columbus. Tehdy znovu neúspěšně, navrch měli Wild. „A teď už ho konečně máme,“ hlásil potěšeně.

Jeho cestu přirovnal k té, kterou si prochází Jamie Drysdale. Ročník 2002, také obránce, shodou okolností rovněž šestý hráč dražby hokejových talentů.

V Anaheimu se neuchytil, částečně i kvůli vleklým zdravotním obtížím. Ve Philadelphii dostává více prostoru. Stěhoval se v lednu před dvěma lety, Flyers za něj poslali právě Gauthiera, který si výměnu vytrucoval.

„S Davidem jsou stylem úplně odlišní, ale herním progresem podobní. Budeme na jeho vývoji pracovat, mít trpělivost a doufat, že to bude mít vzestupnou tendenci, jako se to povedlo u Jamieho,“ poznamenal Brière.

Jiříček se zatím rozkoukává na farmě, hned v prvním utkání se gólově prosadil. Potřebuje se ukázat, bojuje o svou budoucnost. I proto, že mu po sezoně vyprší smlouva.

V Minnesotě neměl ani zdaleka pevnou pozici. A ta se začala ještě více otřásat poté, co se podařilo z Vancouveru přivést Quinna Hughese, absolutní špičku mezi obránci a zlatého medailistu z olympijského turnaje.

Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým

Vždyť ani generální manažer Bill Guerin nijak nezastíral, že největší a nejdiskutovanější obchod aktuálního ročníku zcela změnil směřování organizace.

„Quinnův příchod zásadně ovlivnil i Davidovu situaci, protože takhle mladý kluk potřebuje především hrát. A to jsme mu v tuto chvíli nemohli poskytnout,“ vysvětloval.

Protihodnotu za Jiříčka, čtyřiadvacetiletého útočníka Bobbyho Brinka, označil za férovou: „Ve Philadelphii přejeme Davidovi hodně štěstí. Je to skvělý kluk, už u nás se zlepšil. Myslím si, že v tom bude pokračovat.“

Konkurence čeká na českého obránce i v novém působišti, jen ne tak silná jako na předchozí adrese.

Obránce Minnesoty David Jiříček (55)

Defenzivu ve Philadelphii táhnou kanadský olympionik Travis Sanheim, Cam York a Rasmus Ristolainen, jehož jméno se však už před páteční uzávěrkou přestupů často skloňovalo ve spojení s výměnou.

Pak je tu zkušený dvaatřicátník Nick Seeler a Drysdale, který také bude po sezoně potřebovat nový kontrakt. Stejně tak i Noah Juulsen a Emil Andrae.

Situace se pro Jiříčka může jevit o něco příznivěji než u Wild, kde se mu nepodařilo nastálo usadit v sestavě po boku Brocka Fabera, Jonase Brodina či kapitána Jareda Spurgeona.

Šance je větší, ale není na místě předbíhat. Ani Brière, i přes veškeré komplimenty, nechtěl novému přírůstku u Flyers cokoliv slibovat.

Jen zmínil, že pokud vše půjde dobře, rád by mu ještě před koncem základní části dal na pár zápasů šanci v NHL: „Teď je důležité, aby odehrál co nejvíc minut na farmě. Jeho talent je nezpochybnitelný, jen si musí začít věřit.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Carolina vs. PittsburghHokej - - 11. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 1.81
  • 4.42
  • 3.76
NY Rangers vs. CalgaryHokej - - 11. 3. 2026:NY Rangers vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 2.27
  • 4.07
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Třinecký útočník Oscar Flynn se před vlastní brankou přetlačuje s olomouckým...

Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola...

9. března 2026  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.