I to může být dobré znamení. Tedy alespoň pro začátek, pak už bude záležet především na tom, jak se dvaadvacetiletý obránce u Flyers uvede a zda si získá důvěru trenérů.
Zatím na nejvyšší úrovní paběrkuje. Neklaplo to v Minnesotě, ani předtím v Columbusu.
Aby se šestka draftu po necelých čtyřech letech na elitní zámořské scéně už dvakrát stěhovala? Přinejmenším neobvyklé, podobných případů skutečně moc není. Ale Brière pro to má vysvětlení.
Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie
„Do NHL vkročil až příliš brzy,“ nabídl svůj pohled. „Prošel si výkonnostními výkyvy, ztratil sebevědomí. Přitom hlavně u obránců je třeba pochopení a čas.“
O českého hokejistu stál také v době, kdy jej po NHL nabízel Columbus. Tehdy znovu neúspěšně, navrch měli Wild. „A teď už ho konečně máme,“ hlásil potěšeně.
Jeho cestu přirovnal k té, kterou si prochází Jamie Drysdale. Ročník 2002, také obránce, shodou okolností rovněž šestý hráč dražby hokejových talentů.
V Anaheimu se neuchytil, částečně i kvůli vleklým zdravotním obtížím. Ve Philadelphii dostává více prostoru. Stěhoval se v lednu před dvěma lety, Flyers za něj poslali právě Gauthiera, který si výměnu vytrucoval.
The nature of hockey: In 2022, the Flyers opted for Cutter Gauthier over David Jiricek in the draft. No need to rehash the Gauthier saga. Four yours later, Jiricek is a Flyer.— Bill Meltzer (@billmeltzer) March 6, 2026
Hoping that Todd Reirden helps unlock the player. The upside is still there but at some point, promise…
„S Davidem jsou stylem úplně odlišní, ale herním progresem podobní. Budeme na jeho vývoji pracovat, mít trpělivost a doufat, že to bude mít vzestupnou tendenci, jako se to povedlo u Jamieho,“ poznamenal Brière.
Jiříček se zatím rozkoukává na farmě, hned v prvním utkání se gólově prosadil. Potřebuje se ukázat, bojuje o svou budoucnost. I proto, že mu po sezoně vyprší smlouva.
V Minnesotě neměl ani zdaleka pevnou pozici. A ta se začala ještě více otřásat poté, co se podařilo z Vancouveru přivést Quinna Hughese, absolutní špičku mezi obránci a zlatého medailistu z olympijského turnaje.
Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým
Vždyť ani generální manažer Bill Guerin nijak nezastíral, že největší a nejdiskutovanější obchod aktuálního ročníku zcela změnil směřování organizace.
„Quinnův příchod zásadně ovlivnil i Davidovu situaci, protože takhle mladý kluk potřebuje především hrát. A to jsme mu v tuto chvíli nemohli poskytnout,“ vysvětloval.
Protihodnotu za Jiříčka, čtyřiadvacetiletého útočníka Bobbyho Brinka, označil za férovou: „Ve Philadelphii přejeme Davidovi hodně štěstí. Je to skvělý kluk, už u nás se zlepšil. Myslím si, že v tom bude pokračovat.“
Konkurence čeká na českého obránce i v novém působišti, jen ne tak silná jako na předchozí adrese.
Defenzivu ve Philadelphii táhnou kanadský olympionik Travis Sanheim, Cam York a Rasmus Ristolainen, jehož jméno se však už před páteční uzávěrkou přestupů často skloňovalo ve spojení s výměnou.
Pak je tu zkušený dvaatřicátník Nick Seeler a Drysdale, který také bude po sezoně potřebovat nový kontrakt. Stejně tak i Noah Juulsen a Emil Andrae.
Situace se pro Jiříčka může jevit o něco příznivěji než u Wild, kde se mu nepodařilo nastálo usadit v sestavě po boku Brocka Fabera, Jonase Brodina či kapitána Jareda Spurgeona.
Šance je větší, ale není na místě předbíhat. Ani Brière, i přes veškeré komplimenty, nechtěl novému přírůstku u Flyers cokoliv slibovat.
Jen zmínil, že pokud vše půjde dobře, rád by mu ještě před koncem základní části dal na pár zápasů šanci v NHL: „Teď je důležité, aby odehrál co nejvíc minut na farmě. Jeho talent je nezpochybnitelný, jen si musí začít věřit.“