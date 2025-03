Zůstává s nejlepšími. Tak proč Jiříček sedí? S Davidem je to složité, vysvětluje kouč

Jedenadvacetiletý obránce zažívá hodně spletitou sezonu. Na jejím začátku nedostával prostor opakovaně, ještě jako hráč Columbusu. A následovala vysvobozující výměna.

Tak se na ní alespoň nahlíželo.

Teď totiž Jiříček sice setrvává u Wild, naposledy za ně ale naskočil 20. ledna. Nejprve v mezidobí chodil do utkání nižší AHL. Na farmě v Iowě, kde dosud v šestadvaceti kláních zaznamenal šest asistencí.

A tak tomu bylo až do zmíněného startu března. Když zapadl do nevděčné role náhradníka.

Pochopitelně se nabízí otázka, proč si severoamerický celek nadějného Čecha vybíral, když jej ani nevyužívá...

„David ví, v jaké situaci se nachází, musíme ho tady teď udržet,“ objasňoval dění před novináři Hynes. „Udělali jsme několik věcí, které by osobně pro něj mohly být přínosné, on je skvělý, ještě si přidává další práci. Pokud dojde ke zranění, bude první na řadě.“

Trenér Minnesoty John Hynes má na starost také americký tým, na posledním světovém šampionátu střídačku vedl, během Four Nations zastával pozici asistenta.

Tým Jiříčka vytáhl z farmy právě kvůli marodce. Z obrany vypadli Zach Bogosian s Jonasem Brodinem. Zranění dříve jmenovaného ale nebylo natolik vážné, aby nepokračoval dál.

A tak vystrnadil vyčkávající velký talent do pozice prvního muže v pořadí. Přičemž Wild se do jakýchkoli změn v sestavě netlačí. Poslední dvě klání vyhráli, drží pozici pro postup do play off. Momentálně o celých osm bodů.

Ještě 2. března minnesotský generální manažer Bill Guerin, který Jiříčka už po výměně označoval za investici do budoucna, prohlašoval: „Myslím, že David toho může hodně přinést, je skvěle vybavený, dobře pracuje s pukem, dostává se do hry, rozdává pěkné pasy a nebojí se výletů do útočného pásma. Jde jen o to, aby se do toho dostal i na této úrovni.“

To se ovšem zjevně nepovede. Zatím.

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

„Samozřejmě je pro něj důležité hrát. Až nebudeme mít žádná zranění, myslíme na to, že ho pošleme zase dolů do AHL, aby se rozvíjel,“ ujistil Hynes.

Z jeho vyjádření tak jasně vyplývá, že vůbec zpět k zápasové praxi se klatovský mladík dostane teprve ve chvíli, kdy se Brodin uzdraví. Švédský zadák už se postupně vrací do tréninku a zkušenosti předává i Jiříčkovi.

Ten až do návratu staršího kolegy vydrží v pozici nehrající pohotovosti.