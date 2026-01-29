Změní Jiříček po roce zase tým? Spekulace se množí, v Minnesotě mu ale věří

Tentokrát však ne v roli té hlavní položky jako před 14 měsíci. To za něj Minnesota obětovala volby v prvním, druhém, třetím i čtvrtém kole draftu, k tomu do Columbusu přibalila ještě mladého zadáka Daemona Hunta.
Teď podle zámořských novinářů zvažují Wild příchod hvězdy do útoku, za níž by měli vysypat balík. A jeho součástí by mohl být i právě Jiříček.
Nic hotového není, stále se jedná pouze o spekulace, které se naplnit ani nemusí. Ale kupříkladu novinář Michael Russo z renomovaného serveru The Athletic píše: „Velké výměny obvykle zahrnují první kolo draftu. A když se Wild rozloučí s více mladšími hráči, může dojít na Jespera Wallstedta, Danilu Jurova nebo Davida Jiříčka.“
Jmenoval ale ještě další talentované hokejisty. Třeba Adama Benáka nebo Davida Špačka, kteří rovněž patří do organizace Wild.
Minnesota by se podle zpráv ze zámoří mohla zajímat hned o vícero forvardů do prvních dvou formací. V kurzu je Vincent Trocheck z Rangers, Ryan O’Reilly z Nashvillu, Claude Giroux z Ottawy. Odvážnější predikce zmiňují i Roberta Thomase, Nica Hischiera nebo Shana Pinta. Nebo se snad pokusí o Artěmije Panarina?
Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar
Minnesota ovšem nevlastní volbu v prvním kole letošního draftu, kterou poslala v balíčku za Quinna Hughese do Vancouveru. Nemusí to být vyloženě problém, ale některé týmy mohou příští dražbu náctiletých hokejistů upřednostňovat.
Proto právě Russo přišel s myšlenkou. „Kdyby se Minnesotě podařilo získat první kolo draftu 2026, dělat velký trejd by pak bylo jednodušší. Mohli by nabídnout Jiříčka Nashvillu za právě tuto volbu. Pamatujte, že Predators údajně nabídli Columbusu za Jiříčka v listopadu 2024 dvě první kola, než se do toho vložili Wild.“
Ale trval by zájem Nashvillu i nyní? Přeci jen Jiříčkova cena za poslední rok šla spíše dolů, byť potenciál stále má.
A toho si jsou vědomi i ve vedení Minnesoty, určitě tedy budou řešit, jestli se jim vyplatí jen lehce po roce od jeho přivedení Jiříčkův vývoj vzdát a poslat ho jinam za levnější protihodnotu, než za kterou ho získali z Columbusu.
„Myslím, že se David cítí čím dál tím lépe. Víme, že neustále naplno bojuje, jde jen o to, aby se na úrovni NHL dokázal správně pohybovat a lépe se rozhodoval, co udělá s pukem. V těchto dvou oblastech se snažíme, aby byl víc konzistentní,“ popisoval hlavní kouč týmu John Hynes.
Jiříček v Minnesotě znovu bojuje o místo. Kouč ho chválí: Dospěl a víc maká
Jiříčka v aktuální sezoně nasadil do 23 zápasů, ani v jednom nebodoval. Několik dalších odseděl na tribuně, kde s ním bývalý obránce a v současnosti poradcem pro vývoj mladých hráčů Alex Goligoski probírá herní situace.
A také už čtyřikrát v probíhajícím ročníku ho klub raději poslal na farmu, aby měl větší vytížení. V AHL odehrál 15 zápasů s bilancí 1+4.
„Snažíme se s hráči co nejlépe komunikovat o jejich situaci. Aby věděli, co dělají dobře, kde se můžou zlepšovat, jaký s nimi máme plán. David chápe, kde se právě nachází, že se stále vyvíjí. Cesta každého hráče je zkrátka jiná,“ pravil Hynes.
Zastává názor, že vůbec nejdůležitější pro Jiříčka je, aby hrál co nejvíce zápasů. Jakmile by u Wild vyhodnotili, že se nevejde do základní sestavy, což při prázdné marodce pravděpodobně nastane, pošlou ho na farmu.
„A on s tím souhlasí, takže jde jen o to, aby pokračoval ve zlepšování se a dál se rozvíjel. Ví, že má stále velký potenciál. Ví, že hokej hrát umí. A hlavně chce hrát,“ dodal Hynes.
Jiříček má v klubu velkou konkurenci, po sezoně ale končí smlouva Zachu Bogosianovi, sokovi z pravé strany obrany. Pokud by Wild nikoho dalšího nepřivedli, právě jeho pozici by mohl v příštím ročníku obsadit a získal by tak stálé místo v sestavě.
Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim
I Jiříčka však čeká licitování o novém kontraktu, o vysokých částkách by však jednat neměl. Spíše bude s klubem řešit, zdali se domluví na jednocestné, nebo dvoucestné smlouvě.
Český zadák a šestka draftu roku 2022 zatím v NHL nepřesvědčila, nicméně se zdá, že v Minnesotě s ní mají nadále trpělivost.
„Musíte mu dát čas, umístění na draftu je jen číslo. Nechte kluky selhat, uspět, oni vám to pak vrátí. Každý by se do NHL chtěl prosadit co nejrychleji, ale je to těžké. Potřebuje čas,“ zastával se Jiříčka pro The Athletic šéf pro rozvoj hráčů v klubu Brad Bombardir.
„Věřím, že pro nás bude skvělý hráčem. Opravdu. Nemám o tom sebemenší pochyby. Uvnitř týmu jsme s ním spokojeni, bude nadále růst,“ pronesl.