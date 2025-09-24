Premium

Jiříček v Minnesotě znovu bojuje o místo. Kouč ho před sezonou chválí: Dospěl

Autor:
  13:50
Dostal přihrávku kousek před modrou čáru, napřáhl a z první poslal puk do sítě. Povedená rána, prudká, dobře schovaná i umístěná. Takových momentů by v nové sezoně jistě rád zopakoval ještě několik. Nikoliv na farmě, ale v NHL, ve společnosti hokejových hvězd. Získá David Jiříček stálou pozici v sestavě Minnesoty?
Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu. | foto: Reuters

David Jiříček a Adam Erne bruslí za pukem do rohu kluziště.
David Jiříček se snaží odtlačit Jamieho Benna od branky Cala Petersena.
Jakov Trenin a David Jiřícek slaví branku Minnesoty.
Obránce Minnesoty David Jiříček (vlevo) se raduje ze své trefy v zápase proti...
44 fotografií

Čeká ho náročná šichta. Čelí ještě o poznání těžší konkurenci než v Columbusu, odkud byl k Wild před necelým rokem vyměněný.

Českému obránci nezbývá nic jiného než tvrdě pracovat. „Co se týče intenzity v tréninku, udělal krok správným směrem,“ pochvaloval si na startu přípravy kouč John Hynes.

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

Zdá se, že Jiříčka chce vidět v akci co nejčastěji.

Do sestavy ho zařadil proti Winnipegu (3:2 v prodloužení) i Dallasu (2:3 v prodloužení), v zatím jediných dvou duelech, které Minnesota před novou sezonou absolvovala.

Navíc mu poskytl hodně prostoru. Jedenadvacetiletý bek nejprve atakoval hranici čtyřiadvaceti minut na ledě (23:46), o dva dny později ji dokonce překonal (24:17).

Trenérovi se odvděčil solidními výkony. Proti Stars, kteří na tým plný mladíků vyrukovali i s hvězdami Rantanenem, Hintzem, Robertsonem či Heiskanenem, se blýskl přesilovkovou trefou.

V desáté minutě si udělal prostor na modré čáře, po výměně kotouče s Rileym Heidtem propálil brankáře Oettingera a otevřel skóre.

„Má za sebou dobré zápasy, s Jackem Johnsonem jim to šlape,“ poukázal Hynes v rozhovoru s novináři na spolupráci s osmatřicetiletým veteránem, kterého český mladík zná už z Columbusu.

V předchozím ročníku stihl v NHL jen šest startů, často mu připadla nevděčná role hráče, který se nevejde do sestavy, se zbytkem týmu jen trénuje a utkání sleduje z tribuny.

„Pokud někoho zastihnou zdravotní problémy, bude první na řadě,“ líčil na jaře padesátiletý kouč. Na marodce se nakonec ocitl Jiříček, na konci března si v AHL vážně poranil slezinu.

Zůstává s nejlepšími. Tak proč Jiříček sedí? S Davidem je to složité, vysvětluje kouč

Teď je zpátky. Zdravý, připravený, znovu motivovaný.

Do Minnesoty přicestoval už na začátku srpna. S trenéry se zaměřil na bruslení, především na rychlé otočky, změny směru a pohyb při soubojích jeden na jednoho.

„V přípravě si klidně může vybojovat pozici v týmu. Má šanci se usadit ve třetím obranném páru,“ napsal pro renomovaný web The Athletic novinář Michael Russo.

Pravidelné vytížení přijde Jiříčkovi vhod, potřebuje nastupovat co nejčastěji. Jeho šancím také nahrává, že start sezony velmi pravděpodobně zmešká zraněný Jonas Brodin.

Český obránce David Jiříček (55) z Minnesoty

Vzhledem k jeho absenci se potenciálně uvolňuje místo mezi šesticí zadáků vedle mladíků Fabera s Buiumem, kapitána Spurgeona a tvrďáků Middletona s Bogosianem.

„Cítím se skvěle, jsem přesně tam, kde mám být,“ usmíval se bronzový medailista ze světového šampionátu 2022.

„Zapracoval na sobě, víc maká. Přes léto zesílil, dospěl, dorazil dobře nastavený. Cítím z něj, že lépe chápe, jak se chceme prezentovat, víc se soustředí na detaily,“ všiml si Hynes.

Pozitiva zatím převažují, ale v NHL se všechno může rychle otočit. Jiříček už si nenadálých změn užil ažaž, raději by konečně uvítal trochu jistoty a stability.

