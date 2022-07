Skvělý start Jiříčka. A jak dál v cestě mezi smetánkou? Radí čeští předchůdci

Příčkou na draftu ho trumfli Roman Hamrlík s Petrem Svobodou, kteří ovšem putovali na dražbu nadějí ještě z Československa. Takového Marka Židlického si na ní vyhlédli v šestém a Tomáše Kaberleho dokonce až v osmém kole. Jiříčkovu výjimečnost podtrhuje, že do první desítky se z českých zadáků protlačili kromě něj už pouze Rostislav Klesla a Ladislav Šmíd.

„Z draftu jsem byl až zbytečně nervózní. Zjistíte, že je to nejlehčí záležitost. Prosadit se do NHL je mnohem těžší,“ říká Šmíd. „Tohle je ale dobrá startovací pozice pro vstup do NHL,“ připojuje se Klesla.

Oba Jiříčkovy předchůdce v hokejové penzi server iDNES Premium oslovil, aby naznačili, co teď současný supertalent čeká.