Propadák týmu, on však obstál. Slušný Jiříčkův debut, opakovat ho ale nechce

Po listopadové výměně z Columbusu do Minnesoty se až v noci ze čtvrtka na pátek dočkal debutu v dresu Wild v NHL.

Nazvat jeho výkon superlativem excelentní by bylo přehnané, ale s ohledem na spoluhráče patřil určitě k nejlepším.

Především pohled na poměr obdržených a vstřelených gólů u obránců leccos napoví: Middleton -4, Merrill -2, Chisholm -2, Bogosian -1. A jen Jiříček s parťákem Travisem Dermottem se udrželi na nule.

„Jsem nadšený a zároveň nesmírně vděčný za příležitost, kterou mi organizace Minnesoty dala. Byl to první zápas a doufám, že ne poslední,“ děkoval po duelu český obránce, jenž kraloval bekům se třemi hity.

„Hrál dobře. Hned několikrát upoutal pozornost v momentech, kdy předvedl povedenou akci nebo dobře posouval puk. Samozřejmě si hned všimnete jeho parametrů,“ chválil Jiříčkovu premiéru trenér týmu John Hynes. I proto mu ve třetí obranné dvojici dopřál na ledě slušných 16 minut.

David Jiricek's first game in a Wild sweater 🤑 pic.twitter.com/PU8fEywIGG — Minnesota Wild (@mnwild) January 10, 2025

„Jsem rád, že jsem ho mohl vidět, naživo vůbec poprvé. Ukázal nám svoje schopnosti při tvoření hry, jak ji vidí a jak je sebevědomý. A když měl bránit, hrál tvrdě,“ pokračoval.

Na své svěřence nebyl v pozápasovém hodnocení přísný. Uvědomoval si, že skóre vypadá strašidelně, ale hráče ocenil za snahu nic nevzdat. „Nebyli jsme neustále pod tlakem, ani jeden z týmů si nevytvořil příliš šancí, jen oni ty své po našich chybám proměnili, my ne,“ viděl hlavní rozdíl.

„Těžká prohra, to zaprvé. Musíme se z ní rychle oklepat, sice neznám přesný program, ale za dva dny máme další zápas a na něj se potřebujeme připravit lépe,“ pravil.

Wild svůj jediný gól vstřelili na konci první třetiny, kdy Zach Bogosian snižoval na 1:2. Ani po druhé dvacetiminutovce nevypadalo skóre nikterak děsivě, domácí stále ztráceli jen o dvě branky.

„Po druhé třetině jsme doufali, že se zvedneme, ale to se zkrátka nepovedlo. Na začátku třetí části jsme měli nějaké šance, oni jen čekali na rychlý výpad. A z něj pak taky skórovali,“ dodal.

A to hned třikrát, navíc v rychlém sledu od 45. do 49. minuty. Minnesotě nepomohly ani dvě přesilovky, v jedné z nich navíc sama inkasovala.

Wild i přes krutou prohru patří k nejlepším týmům Západní konference i celé ligy. Pokud takové výpadky nebudou opakovat, postup do play off by je neměl minout.

Jestli u toho bude i dál Jiříček, se teprve uvidí. Poprvé za Minnesotu ale nastoupil hlavně kvůli rozsáhlejší marodce týmu, kdy po komplikovanějších zraněních vypadli ze sestavy zadáci Brock Faber, Jonas Brodin a Jared Spurgeon.

Nepřekvapilo, že si vedení vytáhlo z farmy právě Jiříčka, byť v Iowě zrovna nezářil.

Naskočil v ní do jedenácti duelů, nasbíral dvě asistence. To krajan David Špaček drží v záložním týmu post nejproduktivnějšího obránce, na první povolávací rozkaz do NHL ale stále čeká.