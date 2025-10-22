Boj o olympiádu a NHL. Jiříček a Špaček v rolích kamarádů i soků. Kdo bude slavit?

Zní to zvláštně, jeden z nich by přece měl být zákonitě lepší a měl by mít vyšší šanci na poražení toho druhého na obou frontách.
Obzvlášť pokud jde o akce v jedné sezoně - o NHL a olympiádu. Jenže to tak vůbec nemusí být.
Proč?
Těch podobností mezi oběma obránci je totiž hned několik.
Praváci, spíše ofenzivní typy, co rádi podporují útok, rozehrávači přesilových her.
„Ale nikde není řečeno, že nemůžou hrát oba kluci,“ namítá Ladislav Benýšek, bývalý obránce a v současnosti skaut Minnesoty, kam patří také Jiříček se Špačkem.