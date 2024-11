Vysvobození se blíží. Trápení už bylo dost, Jiříček je na odchodu z Columbusu

Hokejoví experti už delší čas kroutí hlavami nad tím, jak Columbus se svým talentem zachází.

Za chvíli jedenadvacetiletý Jiříček měl tvořit budoucnost klubu, předurčila ho k tomu celkově šestá pozice na draftu 2022.

Cenný obránce, jenž si užívá pobyt v útoku, s pukem si rozumí a umí i tvrdě zacházet s tělem. Navíc pravák, po nichž je vždycky sháňka.

Místo toho v Ohiu strádá, na podzim víc než na ledě proseděl zápasy na tribuně.

„Pokud chce hrát NHL, musí si to zasloužit,“ prohlásil před pár dny přísně vyhlížející trenér Dean Evason.

„Bojí se udělat chybu, to na jeho sebevědomí vidíte hned. Z nějakého důvodu u něj přechod mezi elitu neproběhl hladce,“ přidal generální manažer Don Waddell.

Jiříčkova výkonnost zatím skutečně neodpovídá slibovaným předpokladům. V minulé sezoně zapsal v 49 zápasech 10 bodů, teď naskočil jen do šesti duelů a vždycky na pár minut.

Právě proto od října zaráželo, proč ho organizace držela mezi zdravými náhradníky a nenechala ho rozehrát na farmě v AHL.

Tam Jiříček zamířil teprve před pár dny a sám manažer Waddell krok vysvětlil slovy: „Je ještě hrozně mladý, nemá to lehké. Bude pro něj lepší, když si zahraje co nejvíc.“

Jiříček nastoupil o víkendu za Cleveland Monsters a hned v prodloužení rozhodl svým prvním gólem.

David Jiříček (vpravo) z Columbus Blue Jackets se snaží odehrát puk od svého gólmana Elvise Merzlikinse.

Osobně ho u toho sledoval třeba generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas. Další zájemci? Poptávali se Vancouver Canucks, kde už jeden český pravák působí. Zaměstnavatelé Filipa Hronka ale podle Sportsnet už vycouvali.

Nejvíc se tak mluví o dvojici Edmonton Oilers a Nashville Predators.

„Za Jiříčka požaduje Columbus podobně mladého hráče, který ještě taky neprorazil,“ zamýšlí se zámořský expert Elliotte Friedman, jehož sleduje jen na sociální síti X skoro devět set tisíc účtů. „Proto to na Edmonton příliš nevidím. Když se podíváte na jejich soupisku, moc nevím, koho by v Columbusu mohli chtít.“

Víc by věřil právě Nashvillu. Královskou pozici tam má 34letý kapitán Roman Josi, za ním už ale na pravé straně taková síla nestojí. Alexandre Carrier jistě šikovný je, ale výraznou postavou se v osmadvaceti zatím nestal. A pětatřicetiletý Luke Schenn je spíš prototypem tvrďáka.

„Kdyby chtěli, určitě by o něj mohli zabojovat i v Minnesotě nebo Philadelphii,“ rozšířil okruh potenciálních zájemců Friedman. Na sociálních sítích pak zájem vyjadřují fanoušci Montrealu.

Jiříčkův vztah s Columbusem se mírně pokazil už dřív, když si v lednu veřejně postěžoval: „Řekli mi, že jsem poslední zápas nehrál dobře. Já odpověděl, že si to nemyslím, ale že to je jejich názor. A potom jsem vypadl ze sestavy.“

Pak klub o to víc neprojevil ochotu, když jim volal generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, zda by Jiříčka znovu nepustili na mistrovství světa (má bronz z roku 2022). Obránce si ale raději nechali na play off v AHL a on v něm zářil. Ve čtrnácti zápasech nasbíral jedenáct bodů.

Brzy už by měl hrát v jiném dresu.