Blázinec v Torontu, Jiříček se ukázal. Neustále se zlepšuje, chválil trenér

Pokud sečteme aktuální i minulou sezonu, musel si na něj počkat třicet zápasů. K výhře Columbusu nad Torontem (6:5 v prodloužení) přispěl dvěma asistencemi.

Obě posbíral v prostředním dějství v rozmezí necelých tří minut. Nejprve rozhýbal soupeře drzým průnikem, po němž následovala nepřesná střela Ivana Provorova a šťastná dorážka Justina Danfortha.

O chvíli později se rychlou rozehrávkou podílel také na trefě Jegora Činachova. Málem přidal i třetí bod, ale Adam Fantilli zakončil akci českého talentu střelou do tyče.

„Měl jsem velmi dobrý pocit z toho, jak obránci podporovali ofenzivu. Byli aktivní a agresivní, skvěle četli hru. David byl jedním z nich, určitě zaslouží uznání,“ pochvaloval si trenér Pascal Vincent.

Na Jiříčka sází víc, než možná sám plánoval. Vždyť stále teprve dvacetiletý mladík si zprvu ani nevybojoval místo v sestavě a po předsezonním kempu zamířil na farmu do Clevelandu.

Měl si dál budovat dominantní pozici v AHL, kde v předchozím ročníku posbíral osmatřicet bodů (6+32) v pětapadesáti duelech.

David Jiříček (vlevo) z Columbus Blue Jackets v zápase s Anaheim Ducks, brání ho Cam Fowler a z brány sleduje Lukáš Dostál.

O patro níž nakonec stihl jediný start, pak přišla pozvánka do prvního týmu, kde rodák z Klatov vzhledem ke zdravotním problémům některých parťáků z defenzivy zůstává doteď.

„Zatím není na takové úrovni, že by farma byla pod jeho úroveň. Stále si zvyká, přechod do NHL je pro mladé kluky složitý. A pro obránce to platí dvojnásob,“ napsal Aaron Portzline z webu The Athletic.

Jiříček už v této sezoně odehrál v nejvyšší zámořské soutěži šestadvacet utkání s bilancí 1+6. Nastupuje ve druhé či třetí obranné dvojici, na ledě pravidelně tráví více než patnáct minut.

Nasává atmosféru kolem sebe, učí se. Ze zápasu v Torontu si také mohl leccos odnést, na ledě se děly vskutku nevídané věci. Blue Jackets favorita pořádně zaskočili a po čtyřiceti minutách vedli 5:0.

Snad každého v tu chvíli muselo napadnout, že o vítězi je rozhodnuto. Domácí se ale odhodlali k obdivuhodnému vzepětí. Začali dotahovat, přidávali jeden gól za druhým. A v čase 59:15 se zásluhou Austona Matthewse dočkali vyrovnání.

Obrat k úspěšné tečce nedotáhli. V prodloužení zajistil Columbusu bod navíc Kent Johnson, jenž posléze přiznal: „Koledovali jsme si, opravdu se nám ulevilo.“

Obránce Columbusu David Jiříček si kryje kotouč v utkání s Ottawou.

Podobný kolaps nepotkal Blue Jackets v této sezoně poprvé. „Musíme si důkladně rozebrat důvody, proč jsme tak výrazný náskok prohospodařili. To se nám nesmí stávat,“ uvědomoval si Vincent.

Hráče i tak pochválil za bojovnost, nevynechal ani Jiříčka: „Zlepšuje se každým zápasem! Jeho výkon se mi opravdu líbil.“

V Columbusu doufají, že herní růst mladé naděje bude pokračovat. Další utkání je čeká v neděli (1.00 SEČ) na domácím ledě proti New Jersey.