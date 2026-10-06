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Jiříček namazal soupeři, trápí se však celý klub. Přijde český bek o místo v NHL?

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  13:50
Český obránce David Jiříček hledí do země.

Český obránce David Jiříček hledí do země. | foto: AP

David Jiříček se připravuje na vhazování v útočném pásmu.
David Jiříček z Philadelphia Flyers při akci během předsezónního zápasu mezi...
David Jiříček a Connor McMichael šermují o puk.
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Když zuby nehty bojujete o trenérovu přízeň, chcete se podobným chybám vyhnout co největším možným obloukem. Jenže Davidu Jiříčkovi se to v nočním utkání Philadelphie proti Tampě nepovedlo (1:4). K jeho smůle navíc hokejisté Lightning brzy nato vstřelili klíčový gól a prakticky rozhodli o výsledku zápasu.

Stalo se tak tři minuty před koncem. Tampa vyhodila puk do středního pásma, kde dopadl na Jiříčkovu hůl. Ten se ve snaze zrychlit hru prudce otočil a chtěl poslat kotouč zpět k modré čáře.

A právě v ten moment chyboval. Přihrávka totiž našla pouze připraveného soupeře Pontuse Holmberga, jenž náhle vyrazil do přečíslení dvou na jednoho.

Aby toho nebylo málo, Jiříček se rozhodl vystoupit na hráče s pukem, nechal se lehce prohodit mezi nohama a upadl.

Podívejte se na Jiříčkovu nešťastnou sekvenci před inkasovaným gólem:

Spoluhráči sice celou situaci poměrně slušně dobruslili, jenže ani tak nedokázali útočnou akci Tampy zastavit a inkasovali na 1:3.

„Pokud jste hráč NHL, musíte umět přihrávat. Budeme na tom dál pracovat,“ říkal po střetnutí trenér Philadelphie Rick Tocchet. Odpovídal tím na obecnou otázku reportérky, proč se hráčům Flyers nedařilo na ledě kombinovat, nikoliv konkrétně na Jiříčkovu nepodařenou rozehrávku.

Avšak ani s ní rozhodně nemohl být spokojený. Přitom jinak Jiříček nehrál špatný zápas, podle pokročilejších statistik byl dokonce nejlepším hráčem týmu, právě takové vzedmutí by se mu v jeho aktuální situaci tuze hodilo.

Najednou by třeba Tocchet a spol. poodhlédli od nepovedených výkonů z přípravy a dali mu větší šanci v áčku. Jenže takové minely si zkrátka nemůže dovolit.

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Možná ještě v klubu, který by v současnosti netlačil na výsledky a dával by výrazně větší přednost vývoji mladíkům, kteří se – lidově řečeno – chybami učí.

Ale Philadelphie chce po úspěšné uplynulé sezoně, kdy se po šesti letech dostala do play off, a dokonce vyhrála jednu sérii, vyhrávat okamžitě.

Na první vítězství ovšem zatím čeká. Doposud jen čtyřikrát prohrála, byť dvakrát až v prodloužení. Jenže jak ukázala ve vysílání stanice NBC Sports Philadelphia, krize Flyers našla v jedné konkrétní statistice historické dno.

Má nejhorší rozdíl v počtu vlastních střel a střel soupeře v prvních čtyřech zápasech sezony, jaký kdy měla - konkrétně mínus 82. A z celé ligy pouze Buffalo v sezoně 1970/71 evidovalo ještě horší (-104).

David Jiříček se připravuje na vhazování v útočném pásmu.

„Naše výkony nedosahují úrovně, jaké by měly. Musíme se zlepšit,“ říkal po prohře brankář Daniel Vladař.

„V týmu chybí bojovnost. Beru to na sebe. Tým je až příliš spokojený,“ přidal Tocchet.

Spokojený však určitě není Jiříček. Balancuje na hraně sestavy, první dva zápasy proseděl jen na tribuně, v následujících dvou odehrál 13, respektive necelých 18 minut.

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Do toho na marodce čeká pravák Rasmus Ristolainen, který se po uzdravení vrátí do sestavy. Na farmě se pak hlásí o šanci další konkurent Oliver Bonk.

Jiříčka tak i nadále (v tom lepším případě) čeká přetahování o místo, zatím má k jistotě daleko.

Pokud se však Philadelphie rozhodne, že jí český zadák nemůže pomoct, pošle ho na farmu. Aby tak ale mohla učinit, musí Jiříček nejprve projít přes tzv. waiver.

Na něm si ho bude moct kterýkoliv tým do 24 hodit stáhnout k sobě, v takovém případě by se stěhoval už ke čtvrtému klubu v NHL.

Pokud ne, zamíří do AHL. Což by pro šestku draftu z roku 2022 byl veliký krach.

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