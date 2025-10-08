Tomášek na začátku dubna podepsal s Edmontonem jako nedraftovaný volný hráč jednocestnou smlouvu na 1,2 milionu dolarů, takže by stejný plat bral i v případě působení na farmě. Do Kanady zamířil po dvou sezonách v barvách švédského Färjestadu.
V sezoně 2023/24 se stal s 25 góly z 52 zápasů nejlepším střelcem základní části švédské ligy a v uplynulém ročníku jako první Čech vyhrál produktivitu s 57 body za 24 tref a 33 přihrávek ze 47 duelů. Byl tají zvolen nejužitečnějším hráčem SHL.
Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti
Po návratu do kádru Tomášek v úterý trénoval ve čtvrtém útoku s Curtisem Lazarem a Adamem Henriquem. V přípravě odehrál pět utkání a připsal si dvě asistence.
Pod platovým stropem Oilers se pro něj před úvodní „Bitvou o Albertu“ uvolnilo místo především díky zařazení útočníka Zacha Hymana na dlouhodobou marodku. Třiatřicetiletý Hyman, který má průměrný příjem 5,5 milionu dolarů, si v play off poranil zápěstí a mohl by se vrátit do hry až v listopadu.
Spolu s Tomáškem se do týmu Oilers vrátil Isaac Howard, zpět do Bakersfieldu zamířil jiný útočník James Hamblin.