V sobotu 7. února 1976 se stali svědky naprosto uhrančivého představení Darryla Sittlera, jenž šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v National Hockey League vítězství Toronta nad Bostonem 11:4.
Sám svůj výkon označil za cosi nepředstavitelného. Znalci jej považují za dílo z říše sportovní fantazie. NHL si v těchto dnech připomíná padesáté výročí událostí čarovného večera, jež po celé zemi vysílala televize CBC v kultovním pořadu Hockey Night in Canada.
Opět ožily záběry nezkrotného forvarda s tmavou bujnou kšticí, bez přilby a bez jmenovky na bílomodrém dresu s číslem 27 na zádech.