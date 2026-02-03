Premium

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Fotogalerie 9

7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v National Hockey League vítězství Toronta nad Bostonem 11:4. | foto: Ron Bull/Toronto Star via Getty ImagesGetty Images

Karel Knap
  12:00
Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři nestíhali listovat v ročenkách a srovnávat žhavou současnost s historií: Hele, další kousek!

V sobotu 7. února 1976 se stali svědky naprosto uhrančivého představení Darryla Sittlera, jenž šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v National Hockey League vítězství Toronta nad Bostonem 11:4.

Sám svůj výkon označil za cosi nepředstavitelného. Znalci jej považují za dílo z říše sportovní fantazie. NHL si v těchto dnech připomíná padesáté výročí událostí čarovného večera, jež po celé zemi vysílala televize CBC v kultovním pořadu Hockey Night in Canada.

Opět ožily záběry nezkrotného forvarda s tmavou bujnou kšticí, bez přilby a bez jmenovky na bílomodrém dresu s číslem 27 na zádech.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Deten bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Premium
7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v...

Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři...

3. února 2026

Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Filip Chytil se natahuje po kotouči.

Zdá se, že zdravotním problémům se jen tak nevyhne. Respektive se to Filipu Chytilovi spíše nedaří. Útočník Vancouveru nedohrál noční duel v NHL proti hokejistům Utahu (2:6) kvůli zatím...

3. února 2026  11:35

Generální manažer Nashvillu a bývalý kouč Trotz končí, chce se víc věnovat rodině

Barry Trotz

Generální manažer hokejistů Nashvillu v zámořské NHL Barry Trotz se rozhodl ve funkci skončit. Bývalý dlouholetý trenér, který v roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru, ještě zůstane...

3. února 2026  11:20

Tragédie v Kanadě. Při střetu s náklaďákem zemřeli tři juniorští hokejisté

Vyvěšené dresy na památku JJ Wrighta, Camerona Casorsa a Cadena Finea.

Kanadským hokejem otřásla tragická autonehoda, při níž v pondělí cestou na trénink zahynuli tři juniorští hráči. Střet osobního automobilu s tahačem nepřežili talentovaní hokejisté ve věku 17 a 18...

3. února 2026  10:11

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Jake DeBrusk v brankovišti najíždí do Karla Vejmelky.

V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš...

3. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:34

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26,  aktualizováno  23:57

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

2. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:13

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Hokej kritizovanou novinku neodloží. Ščerban nevyslyšel výzvu vlastních řad

Václav Nedorost smutní po prohře Česka s Finskem na Hlinka Gretzky Cupu.

Nadále platí, že diskutovaná nová mládežnická kategorie do 16 let vznikne. Výkonný výbor hokejového svazu minulý týden sice hlasoval o jejím odložení v poměru 5 ku 4, k němu ale zatím nedojde,...

2. února 2026  15:23

