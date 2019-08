Alkohol ho ničil. Tvrďák McCarty našel spásu v marihuaně

Vzpomínka Dominika Haška na bývalého spoluhráče McCartyho „Už ani nevím, kdy jsem se o jeho alkoholismu dozvěděl. Zpočátku jsem to každopádně nevěděl. Byl jsem s ním během dvou triumfů v letech 2002 a 2008, při tom druhém byl zrovna po jednom z léčení. Dostal tehdy ještě jednu šanci vrátit se.“ „Strávil jsem s ním vlastně jen jednu kompletní sezonu, takže jsem věděl spíš víc informací od kluků, o jeho problémech, které byly hrozné. Přišel víceméně o všechno - o rodinu, o peníze. Musel vyhlásit osobní bankrot, což znamená, že vám vezmou všechno, ale nikomu už nic nedlužíte. Musel prodat prsteny za vítězství ve Stanley Cupu a tak dále.“ „Byl to ale dobrý kluk, bojovník, člověk se na něj mohl spolehnout. Nebyla to žádná hvězda, ale stabilní hráč třetí, čtvrté pětky.“ „Jestli bylo dřív prostředí v NHL k alkoholu tolerantní? Záleží. Když si dal někdo deset piv, a to myslím těch menších amerických, určitě to nemohlo být den před zápasem. V žádném případě. Ani mezi kluky by to nebylo tolerované, nikdo si to nedovolil.“

„Ale když bylo víc dní volna a šlo se ven, tak to běžně tolerované bylo. Nevím, jak je to dneska, ale stejně to bývalo i po 90. letech. Každopádně se nesmělo nic přehánět. Určitě nebylo tolerované, když o sobě člověk nevěděl. Nikdy jsem nezažil, aby někdo přišel opilý k zápasu. Ani den předtím si nepamatuju, že bych viděl někoho opilého.“