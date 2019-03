Pro play off NHL zahraje i divadlo. Brankář Arizony filmoval zranění

Ze sportovního hlediska přitom Kuemperovi můžete vyčíst pramálo.



Považte.

Proti Islanders v neděli odchytal 17. utkání v řadě, z toho je deset vítězných. Jen jednou se o čas podělil s kolegou Calvinem Pickardem. Do brány stoupl potřetí v rozmezí 72 hodin. Úspěšnost zákroků drží na 92 procentech jako jedenáctý nejlepší gólman ligy. Arizona i díky němu s dvoubodovou ztrátou živí naděje pro play off.

Možná právě poslední fakt přispěl k činu, který Kuemper předvedl v první třetině proti New York Islanders za stavu 0:1.

S brankářem Coyotes se do konfliktu dostal Brock Nelson. Útočník soupeře udeřil Kuempera v brankovišti do helmy rukou, v níž držel hokejku. Těžko diskutovat, faul to byl a rozhodčí ho evidentně přehlédli.

Ale předvést kvůli tomu následné divadlo?

Kuemper ihned po úderu nereagoval, až za malou chvíli náhle trhl hlavou vzad, obličej zakryl lapačkou a svalil se k zemi. Když viděl, že ani v tuto chvíli rozhodčí nereagují, zvedl se, přitiskl tělo k tyči a sledoval pokračující dění na ledě.

Třetina po pár sekundách skončila a naštvaný Kuemper vyjel konflikt dořešit. Bodnutím Nelsona holí do břicha.

Arizona utkání nakonec prohrála 0:2, druhý gól vstřelil ve třetí třetině právě Nelson, když objel bránu, zatímco se Kuemper marně přesouval.

Na filmování Kuempera se podívejte ve videu: