Obavy pro Vladaře? V noci se zranil, zápas nedochytal. Philadelphii může chybět

V přípravě naskočil do zápasu vůbec poprvé. V brankovišti měl vydržet dvě třetiny, na tu závěrečnou měl pak přenechat své místo kolegovi Alexeji Kolosovovi.
Ten se ale nakonec mezi tři tyče dostal daleko dříve. Už ve čtrnácté minutě, po prvním gólu Bruins.
Krátce před ním se Vladař snažil hokejkou shrábnout poskakující puk, což ovšem před dotírajícím Tannerem Jeannotem nestihl. O něj posléze lehce zavadil, ale nijak zásadně.
U kontaktu ztratil hůl a už v ten moment dával jistou nepohodlnost značně najevo. Za pár vteřin pustil za svá záda střelu od modré čáry.
Dan Vladar exits the Flyers’ second preseason game with an injury. pic.twitter.com/gFl4VheXIb— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) September 22, 2026
Po gólu se ihned odebral ke střídačce a po krátké konzultaci s lékařem ze zápasu odstoupil.
„Žádné novinky nemám. Myslím, že ho právě teď vyšetřují,“ říkal trenér Rick Tocchet po duelu novinářům.
Flyers ještě během klání informovali, že se český brankář kvůli zranění v horní části těla do utkání nevrátí.
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Ze záběrů se nabízí, že Vladaře trápilo poranění na pravé ruce. Ale jestli šlo o zápěstí, loket, rameno, klíční kost nebo jiný problém, není jasné.
Boston ve zbytku střetnutí Philadelphii jasně přehrál a zvítězil 5:1. V noci ze čtvrtka na pátek spolu sehrají odvetu a zdá se zatím nepravděpodobné, že by se jí měl Vladař zúčastnit.
Pro Flyers by jeho absence představovala do sezony obrovskou ztrátu.
Ačkoliv je v klubu teprve rok, patří k těm nejvíce nepostradatelným článkům kabiny. Stal se suverénní gólmanskou jedničkou, prožil nejlepší ročník v kariéře, formu vystupňoval ideálně až do play off.
Při vážnějším zranění by po něm zůstala pořádná díra. Tu by musel stejně jako v noci v Bostonu vyplňovat Bělorus Kolosov, z větší části však nejspíše Joseph Woll, kterého Flyers přivedli v rámci červnové výměny z Toronta.
Ve Philadelphii si však přejí, aby se takovým problémem vůbec nemuseli zabývat.