Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vladař si polepší, Flyers si při oznámení smlouvy pomohli odkazem na Star Wars

Autor:
Aktualizujeme   18:17
Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers. | foto: Matt SlocumAP

Daniel Vladař na vyhlášení ankety Zlatá hokejka pro rok 2026.
Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...
Dan Vladař kontroluje puk před bránou Philadelphie.
Nikolaj Ehlers z Carolina Hurricanes překonává brankáře Dana Vladaře z...
50 fotografií
Potvrdilo se, co se napříč hokejovým zákulisím v NHL proslýchalo už několik týdnů. Daniel Vladař podškrábl ve Philadelphii novou smlouvu. Pětiletou, navíc s tučnější odměnou, která vzroste na 5,5 milionů dolarů ročně. „Předčil naše očekávání,“ vyzdvihl českého brankáře generální manažer Daniel Brière

Připravujeme podrobnosti...

Čekalo se to. Vždyť neoficiální informace renomovaných novinářů ohledně prodloužení spolupráce Flyers s gólmanskou jedničkou se začaly objevovat už v průběhu června.

A když klub krátce po otevření trhu s volnými hráči umístil na sociální sítě video, kde byl slyšet jen mechanický dech Darth Vadera, fanoušci rychle poznali, oč kráčí.

Abychom nápaditý ukazatel dovysvětlili, osmadvacetiletému Čechovi ve Philadelphii přezdívají „Darth Vladar“, právě podle ikonické postavy z filmové série Star Wars.

Vyšší gáži začne Vladař pobírat od sezony 2027/28, v té nejbližší mu bude ještě stále platit aktuální kontrakt, díky němuž si přijde na 3,35 milionu dolar.

„Novou smlouvu si zasloužil. Nejen výkony na ledě, ale i tím, jak skvěle zapadl do kabiny, kde se řadí k lídrům, pro ostatní je nesmírně ceněným spoluhráčem,“ vypíchl další důvody Brière.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Nejlepší Češi na draftu: jak se dál měnili v hvězdy i zklamání. A znáte obě jedničky?

Zleva Patrik Štefan, Martin Nečas, Jaromír Jágr, David Pastrňák a Martin Straka

Když se octnete mezi těmi nejvýš postavenými hokejisty na draftu NHL, máte slušnou šanci v elitní soutěži prorazit. Ale zdaleka ne jistotu. Média v zámoří ráda vyzdvihují „startovní pozice“ hráčů. I...

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

Nejúspěšnější draft v historii. Když Češi ve zlaté éře naplno oslnili kluby NHL

ŠIKULA V AKCI. Aleš Hemský při svém posledním zápase za Edmonton. Teď bude hrát...

Český hokej v tu dobu zažíval skvělé období. V půlce května roku 2001 ovládla reprezentace potřetí za sebou mistrovství světa. Junioři si předtím na světovém šampionátu připsali druhé zlato v řadě. A...

Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci Toronta. Z Čechů se v...

Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Patrik Bartošák v dresu královehradeckého Mountfieldu.

Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....

V NHL se otevírá trh s volnými hráči. Týká se i Čechů, bez smlouvy hned čtyři gólmani

Aktualizujeme
Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks

Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem....

1. července 2026,  aktualizováno  18:22

Vladař si polepší, Flyers si při oznámení smlouvy pomohli odkazem na Star Wars

Aktualizujeme
Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Potvrdilo se, co se napříč hokejovým zákulisím v NHL proslýchalo už několik týdnů. Daniel Vladař podškrábl ve Philadelphii novou smlouvu. Pětiletou, navíc s tučnější odměnou, která vzroste na 5,5...

1. července 2026  18:17

Šest let pro Gudase. Na Floridě podepsal dlouholetou smlouvu, finančně slevil

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Vše nasvědčovalo tomu, že se na smlouvě obě strany dohodnou. A skutečně. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou šestiletý kontrakt za celkových devět milionů dolarů. V NHL by tak mohl...

1. července 2026  17:41,  aktualizováno  18:04

Plekanec o angažování Rulíka i kladenské touze: Titul je náš postupný cíl

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku hlavní trenér Radim Rulík a...

Silný majitel v zádech, hvězdný realizační tým na střídačce, zvučné posily na ledě. Může sportovní ředitel hokejového Kladna a asistent trenéra Tomáš Plekanec říct něco jiného, než… „Nechci tady...

1. července 2026  16:27

Má swag! Český talent budil zájem, pomohl mu i Frodl. Roste Vladařovi konkurent?

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Špitalo se, že si ho kluby v NHL oblíbily. Zajímaly se o něj takřka všechny, znalé ani tolik nepřekvapilo, že na draftu moc dlouho volný nevydržel. Přitom kdyby neměl tak pevnou vůli, hokej by ani...

1. července 2026  14:21

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

1. července 2026  8:30

Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu

Radko Gudas se připravuje na vhození puku na led.

Hokejový obránce Radko Gudas mění působiště v NHL. Odchází z Anaheimu a míří na Floridu, která jej získala výměnou za A.J. Greera. Aby za ni však mohl naskočit do zápasu, musí s ní nejprve podepsat...

29. června 2026  20:20,  aktualizováno  20:44

Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Patrik Bartošák v dresu královehradeckého Mountfieldu.

Kolem českého hokejového brankáře Patrika Bartošáka je opět rušno. Po několika kontroverzích se ohledně něj řeší další kauza. Na sociálních sítích se pustil do diskuze na téma transmaskulinních osob....

29. června 2026  16:28

Rybář, pohodář, zámořím obouchaný bek. Čekají se od nás velké věci, ví Svozil

Premium
Stanislav Svozil v dresu Cleveland Monsters

Pět sezon strávil v Severní Americe. Z Brna odešel v osmnácti letech a v NHL z toho vytěžil aspoň dva zápasy. Víc šancí v Columbusu nedostal, takže se vrací do extraligové Komety. „Je fakt těžké se...

29. června 2026

Oceán, hory a bezpečí. Čeká Novotného u Canucks nově jmenovaný kapitán Hronek?

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Když uslyšel svoje jméno, rozzářily se mu oči. Splněný sen! Ale také zatím jen další mezikrok na cestě mezi hokejovou elitu. „Myslím, že Vancouver je pro mě super organizace,“ říká pro iDNES.cz český...

28. června 2026  17:28

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Posila pro českou enklávu v Bostonu. Pastrňáka se Zachou doplní Ivan

Útočník Ivan Ivan z Colorada střílí během utkání Nashvillu.

David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče, Bruins získali z Colorada třiadvacetiletého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravského hokejistu...

28. června 2026  10:13

Galvas se na draftu konečně dočkal. Uspěl další tucet Čechů, jedničkou je McKenna

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Podle očekávání se jedničkou draftu hokejové NHL 2026 stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si v pátečním 1. kole výběru talentovaných mladíků v Buffalu vybrali zástupci Toronta. Z Čechů se v...

27. června 2026  5:05,  aktualizováno  22:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.