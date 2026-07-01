Vladař si polepší, Flyers si při oznámení smlouvy pomohli odkazem na Star Wars

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Čekalo se to. Vždyť neoficiální informace renomovaných novinářů ohledně prodloužení spolupráce Flyers s gólmanskou jedničkou se začaly objevovat už v průběhu června.
A když klub krátce po otevření trhu s volnými hráči umístil na sociální sítě video, kde byl slyšet jen mechanický dech Darth Vadera, fanoušci rychle poznali, oč kráčí.
July 1, 2026
Abychom nápaditý ukazatel dovysvětlili, osmadvacetiletému Čechovi ve Philadelphii přezdívají „Darth Vladar“, právě podle ikonické postavy z filmové série Star Wars.
Vyšší gáži začne Vladař pobírat od sezony 2027/28, v té nejbližší mu bude ještě stále platit aktuální kontrakt, díky němuž si přijde na 3,35 milionu dolar.
„Novou smlouvu si zasloužil. Nejen výkony na ledě, ale i tím, jak skvěle zapadl do kabiny, kde se řadí k lídrům, pro ostatní je nesmírně ceněným spoluhráčem,“ vypíchl další důvody Brière.