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Zasloužená odměna. Vladař si po životní sezoně finančně polepší, Flyers na něj sází

Autor:
  13:05
Smlouvu má sice ještě na příští sezonu platnou, i tak ale ve Philadelphii hlásí: „Zasloužíš si přidat!“ Český brankář Daniel Vladař má za sebou parádní ročník, kde se mu dařilo individuálně a dotáhl Flyers i do play off. Proto nepřekvapí, že se ho klub chystá ocenit.
Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers. | foto: Matt SlocumAP

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Nejde zatím o oficiální stanovisko, s informací přišli mnozí zámořští novináři, jako první uznávaný Kevin Weekes z NHL Network.

„Podle mých zdrojů pomalu dospívají k pětiletému prodloužení smlouvy, pravděpodobně s ročním platem kolem pěti a půl milionu dolarů,“ uvedl na síti X.

Podobné detaily pak představil i Pierre LeBrun z The Athletic: „Na kontraktu se stále ještě trochu pracuje, ale měl by být na pět nebo šest let s platem přes pět milionů.“

Paradoxně i kdyby se Vladař s Philadelphií domluvil už v následujících dnech, s definitivním podpisem ještě budou muset obě strany počkat.

Brankář Philadelphie Dan Vladař se protahuje před začátkem prvního zápasu play off proti Pittsburghu.

Proč?

Pokud má hokejista platnou smlouvu ještě na další sezonu, může novou podepsat nejdříve 1. července – rok před jejím vypršením. A to je právě Vladařův případ.

V klubu si ho nesmírně cení. A to teď nehleďme na cifry ve finančních odměnách. Vedení nechce riskovat, že by jim Vladař za rok pláchl na volný trh, proto si ho radši pojistí s předstihem.

Spoluhráči vypichovali jeho kvality. Věděli, že za jejich postupem do vyřazovací fáze stojí z velké části právě český brankář.

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Také kouč Rick Tocchet si ho nemohl vynachválit. „Je to skvělý gólman i výborný člověk. Od první chvíle, co je tu s námi, jsem o něm ani na chvíli neměl absolutně žádné pochybnosti,“ říkal.

Podobně ho vnímali i v kabině. V pozápasových rozhovorech ho často zmiňovali, děkovali mu, že je opět zachraňoval.

V průběhu ročníku si pražský rodák vybojoval pozici týmové jedničky a odchytal 52 zápasů. Na takovou šanci v předchozích letech marně čekal, v Bostonu se do branky dostával spíš sporadicky, v Calgary se z něj stala schopná dvojka.

Brankář Dan Vladař z Philadelphia Flyers během utkání s Carolina Hurricanes ve druhém kole vyřazovacích bojů.

Až ve Philadelphii ukázal, čeho je schopný. Vychytal 29 vítězství, v průměru inkasoval 2,42 gólu na utkání a držel úspěšnost zákroků na 90,6 procenta. V hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže skončil šestý.

A ačkoliv s tím málokdo počítal, Flyers se dostali dokonce do play off, kde uspěli v prvním kole proti Pittsburghu, než narazili na pozdější vítěze z Caroliny.

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Ve vyřazovací fázi Vladař své statistiky ještě vylepšil – deset zápasů, průměr 2,18 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 92,2 procenta.

„A jsem hladový, abychom v budoucnu společně dokázali ještě víc,“ říkal po sezoně.

Cílí na týmový úspěch. Toho individuálního by se měl dočkat už brzy, z aktuálního platu 3,35 milionu ročně by si měl výrazně polepšit.

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