Zasloužená odměna. Vladař si po životní sezoně finančně polepší, Flyers na něj sází

Nejde zatím o oficiální stanovisko, s informací přišli mnozí zámořští novináři, jako první uznávaný Kevin Weekes z NHL Network.
„Podle mých zdrojů pomalu dospívají k pětiletému prodloužení smlouvy, pravděpodobně s ročním platem kolem pěti a půl milionu dolarů,“ uvedl na síti X.
Podobné detaily pak představil i Pierre LeBrun z The Athletic: „Na kontraktu se stále ještě trochu pracuje, ale měl by být na pět nebo šest let s platem přes pět milionů.“
Paradoxně i kdyby se Vladař s Philadelphií domluvil už v následujících dnech, s definitivním podpisem ještě budou muset obě strany počkat.
Proč?
Pokud má hokejista platnou smlouvu ještě na další sezonu, může novou podepsat nejdříve 1. července – rok před jejím vypršením. A to je právě Vladařův případ.
V klubu si ho nesmírně cení. A to teď nehleďme na cifry ve finančních odměnách. Vedení nechce riskovat, že by jim Vladař za rok pláchl na volný trh, proto si ho radši pojistí s předstihem.
Spoluhráči vypichovali jeho kvality. Věděli, že za jejich postupem do vyřazovací fáze stojí z velké části právě český brankář.
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Také kouč Rick Tocchet si ho nemohl vynachválit. „Je to skvělý gólman i výborný člověk. Od první chvíle, co je tu s námi, jsem o něm ani na chvíli neměl absolutně žádné pochybnosti,“ říkal.
Podobně ho vnímali i v kabině. V pozápasových rozhovorech ho často zmiňovali, děkovali mu, že je opět zachraňoval.
V průběhu ročníku si pražský rodák vybojoval pozici týmové jedničky a odchytal 52 zápasů. Na takovou šanci v předchozích letech marně čekal, v Bostonu se do branky dostával spíš sporadicky, v Calgary se z něj stala schopná dvojka.
Až ve Philadelphii ukázal, čeho je schopný. Vychytal 29 vítězství, v průměru inkasoval 2,42 gólu na utkání a držel úspěšnost zákroků na 90,6 procenta. V hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže skončil šestý.
A ačkoliv s tím málokdo počítal, Flyers se dostali dokonce do play off, kde uspěli v prvním kole proti Pittsburghu, než narazili na pozdější vítěze z Caroliny.
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Ve vyřazovací fázi Vladař své statistiky ještě vylepšil – deset zápasů, průměr 2,18 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 92,2 procenta.
„A jsem hladový, abychom v budoucnu společně dokázali ještě víc,“ říkal po sezoně.
Cílí na týmový úspěch. Toho individuálního by se měl dočkat už brzy, z aktuálního platu 3,35 milionu ročně by si měl výrazně polepšit.