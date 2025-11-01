Premium

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

  9:45
Asi netřeba dlouze přemýšlet nad otázkou, kdo povede národní tým do olympijského turnaje jako brankářská jednička. Okolo Lukáše Dostála se po zlatém šampionátu v Praze vytvořila aura hrdiny, s nímž může český hokej dokázat takřka cokoliv. A kdo se připojí k němu? Zvlášť teď, na startu nové sezony NHL, se vhodných adeptů nabízí hned několik.

Co by dali Radim Rulík s Jiřím Šlégrem za to, kdyby stejně pestrý výběr jako mezi třemi tyčemi měli i v defenzivních řadách...

Vladař. Vejmelka. Dobeš. Případně i Rittich s Vaněčkem. Pět uchazečů, dvě volná místa. Vskutku příjemné starosti, potvrzení vysoké úrovně tuzemské gólmanské školy.

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Prvně jmenovaný dostává svému příjmení. Až překvapí, jak suverénně si ve Philadelphii, na papíře spíš podprůměrném týmu zámořské soutěže, zatím počíná.

Fanoušci mu rychle přišli na chuť, kabina na něj pravidelně pěje ódy: „Drží nás, je fantastický!“

Vladařovi nové angažmá náramně vyhovuje. Mezi zámořskou elitou momentálně patří k nejlepším, což ukázal i při vítězství 4:1 nad Nashvillem.

Za jeho zády skončila jediná střela z třiatřiceti. Ustál několik složitých momentů, především v prvních dvou třetinách, kdy se Flyers ocitali pod tlakem.

„Ve hře jsme se udrželi jen díky Vladymu,“ vysekl parťákovi kompliment tříbodový Trevor Zegras.

Českému gólmanovi se na chválu musí příjemně zvykat. Zvlášť když jde o poklony zcela zasloužené.

Daniel Vladař se chystá na začátek utkání proti Nashvillu.

Ani jednou z šesti dosavadních startů neinkasoval více než dvě branky. Čtyřikrát dovedl Philadelphii k vítězství, čiší z něj klid a pohoda, jak lze vidět i při pohledu do statistik.

Úspěšností zákroků (93,9 %) i průměrem inkasovaných branek na zápas (1,67) se řadí mezi absolutní špičku, dosud pochytal 6,4 gólu nad očekávání.

„Pěkná bilance, ale já se na tohle tolik nekoukám. Soustředím se na sebe, chci zůstat pokorný, snažím se do kabiny přinést co nejvíce bodů,“ líčil Vladař.

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

Když v červenci u Flyers podepsal na dva roky, rychle se vyrojily otázky, zda je schopen zvládnout roli jedničky.

Vždyť v Calgary čtyři roky jen kryl záda vytíženějším kolegům. Nejprve zkušenému čahounovi Markströmovi, poté talentovanému mladíkovi Wolfovi. Až v uplynulém ročníku se poprvé dostal na metu třiceti odchytaných zápasů.

Teď nemá tak silnou konkurenci, Švéda Erssona výrazně zastiňuje. Kouč Tocchet v něm má oporu, testuje, kolik na něj může naložit a zda větší porci minut ustojí. „Mírné pochyby byly na místě. I proto jsme ho schválně nasadili třikrát po sobě. Chtěli jsme vidět, jak si povede,“ přiznal.

Brankař Dan Vladař se chystá zakročit proti letícímu kotouči.
Brankář Philadelphie Daniel Vladař během přípravného utkání proti Bostonu.

S výsledkem musí být spokojený. I při hodnocení vystoupení českého brankáře proti Nashvillu uznale hlásil: „Zatímco zbytek dvě třetiny pospával, on se překonával!“

Čtyři domácí výhry v řadě na úvod sezony zajistil Vladař pro Flyers jako druhý gólman za posledních 25 let po Kanaďanu Bironovi. Fázi přesvědčování o vlastních schopnostech zvládá znamenitě.

Všímají si toho v zámoří i v reprezentaci, kde debutoval až před letošním mistrovstvím světa.

Vladař blíž pozici jedničky v NHL. Calgary mění za Philadelphii, podepsal na dva roky

Na šampionátu, kam přijel i bez jistoty smlouvy v NHL, se střídal s Vejmelkou, zpětně se ukázalo, že do čtvrtfinále se Švédy měl nejspíš zasáhnout dříve než za stavu 0:3.

„Žiju si tu dětský sen,“ povídal upřímně během turnaje.

V únoru si může splnit další. Ten olympijský. Kouči Rulíkovi, který při tvorbě nominace vezme v potaz třeba i dosavadní zkušenost s jednotlivými hráči, se ukázal ve výborném světle.

Formu má, v NHL si buduje důvěru. Teď už jen stačí přechytat českou konkurenci, která ale v boji o letenku do Milána rovněž nezahálí.

Daniel Vladař a Nick Seeler se radují z výhry nad Nashvillem.
Daniel Vladař se chystá na utkání s Nashvillem.
Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání s Nashvillem.
Daniel Vladař zasahuje v utkání proti Nashvillu.
65 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

