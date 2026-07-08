Oznámení fanoušky Senators zasáhlo. Také ve vedení organizace novinka poměrně rozvířila atmosféru, byt do ostřejších hodnocení se nikdo z předních činitelů klubu nepustil.
Alespoň ne navenek. Protože jde o nesmírně váženou osobnost, která toho pro klub udělala vskutku spoustu.
„Jedním z prvních kroků, které jsme podnikli po převzetí organizace, bylo přivítání Daniela zpět do týmu jako asistenta trenéra v prosinci 2023,“ uvedl prohlášení na sociálních sítích majitel klubu Michael Andlauer.
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„I když bych si přál, aby se nepřipojil k našemu úhlavnímu rivalovi, Alfie zůstane navždy členem Ottawa Senators a dveře pro jeho návrat budou vždy otevřené. Pro naši organizaci a komunitu udělal opravdu mnoho a má můj plný respekt,“ pokračoval.
Nejen on jistě není rád, že Alfredsson klub opouští. A že si pro svoji nejbližší budoucnost vybral zrovna Toronto.
Alfredsson zanechal v klubu velikánskou stopu. Poslední tři sezony strávil na pozici asistenta kouče, dříve pomáhal s rozvojem hráčů.
Ale především u Senators působil naprostou většinu své hráčské kariéry. Za Ottawu hrával mezi lety 1995 a 2013, dlouho také nosil kapitánské céčko. Stále je jasným lídrem klubové historie v počtu nastřílených gólů v základní části (426), nasbíraných asistencí (682) i bodů (1108).
Znali ho a vážili si ho nejen v klubu, ale rovnou v celém městě, což dokazují také četné reakce na jeho odchod.
„Aha, tak tohle jsem nečekal,“ řekl třeba samotný starosta Ottawy Mark Sutcliffe. „Budeš nám chybět, Alfie. Vrať se kdykoliv,“ přidal ještě.
„Tohle je asi ta nejvíc šokující zpráva, co se v klubu kdy stala. A že se jich přihodilo opravdu hodně. Je to velmi smutný den pro Ottawu. Lidé jsou rozčílení, ještě že odchází zrovna do Toronta. To je jak kdyby se Batman a Robin spolčili s Jokerem,“ vykládal pro stanici TSN novinář Bruce Garrioch, jenž se na Senators specializuje.
Také uvedl, že hlavní důvod, proč se rozhodl zrovna pro Maple Leafs, je krajan Mats Sundin. Bývalý útočník nastoupil v Torontu do nové role poradce hokejových operací a Alfredssona si k sobě měl vybrat právě on.
„Na ledě platili dříve za rivaly, ale respektovali se, také spolu hráli za Švédsko, s nímž vyhráli olympiádu v Turíně,“ připomněl Garrioch.
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Alfredsson bude k ruce hlavnímu trenérovi Jimu Hillerovi, jenž byl v polovině června představen jako nástupce Craiga Berubeho. Asistenty byli jmenováni další bývalí hráči NHL John Gruden a Brad Werenka.
„Jsem neskutečně nadšený, že jsme mohli rozšířit náš trenérský štáb o Daniela, Johna a Brada. Danielovy zkušenosti, vůdčí schopnosti a chápání hry hovoří samy za sebe,“ uvedl pyšně Hiller.
Ale v Ottawě tuto novinu rozhodně neslyší rádi. A kdo ví, jestli i v Torontu zrovna skáčou radostí z toho, že jejich oblíbence bude trénovat muž, které je dlouhé roky tak moc štval.