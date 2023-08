Češtinou na Slováky. Hossa chyby nemá, tvrdí Alfredsson. Čím se liší Chára?

Kdo ho v pátek pozoroval pozorněji, pochopil, díky čemu Alfredsson v NHL odehrál za Ottawu (a trochu za Detroit) přes 1 246 zápasů, posbíral 1 157 bodů, z olympijských her si přivezl zlato a stříbro a ve vitríně si může vystavit řadu individuálních trofejí včetně té pro nejlepšího nováčka.

Hossa a Alfredsson „Možná má nadváhu, ale to zápasové IQ, nahrávky a cit pro hokej byla radost sledovat,“ chválil Hossa Alfredssona. „A to jsem byl před rozlučkou na ledě jen jednou,“ odpovídal Švéd s úsměvem.

Po zápase zůstal s novináři nejdéle ze všech hostů a odpovídal nejochotněji.

„Jak se máš?“ zaskočil Alfredsson většinu čekajících slovenských novinářů českou otázkou. Ti se lehce nervózně zasmáli - že by latentní trpkost vůči sousedům?

Danieli, na ledě jste vypadal docela v ráži, naštvaný, když se nedařilo, emotivní při gólu. Užil jste si to, že?

No moc! Spousta srandy. Moc si vážím, že mě Marián pozval. Jsem rád, že jsem mohl v první půlce hrát v jednom útoku s ním a Teuvem Teräväinenem, hned to bylo jednodušší. A vážně mě těší, že jsem mohl poznat, jak moc tu lidi Mariána oceňují a jak si ho váží. Jsem na něj pyšný.

V Ottawě s vámi začínal zámořskou kariéru.

Tehdy jsem ho pozoroval zblízka, oči jsem z něho ale nespustil ani později. Od první chvíle jsem věděl, že z něj bude skvělý hráč. A co víc, úžasný člověk. Vždycky zůstával sám sebou a nezměnil se ani ve chvíli, kdy vyrostl v jednoho z nejlepších a nejslavnějších hráčů.

Robert Rampa @RampaRobert15 Daniel Alfredsson byl nejmilejší překvapení večera.



Na ledě ho hrozně štvalo, když se netrefil.



'Jak se máš', pozdravil 'po našem' a zdržel se nejdéle ze všech hráčů.



Ve Švédsku prý rozjíždí padel tenis.



'Nejnepříjemnější Slovák? Jednoznačně Chára!' https://t.co/L6uuzqwuJb oblíbit odpovědět

Které vzpomínky z prvních let v Ottawě se vám vybaví?

Marián byl energický, ze začátku trochu stydlivý, ale učil se rychle, takže na NHL si brzy zvykl. A co uměl? Ta střela, rychlost a pracovní morálka... Makal naplno, vždycky sahal po maximálním potenciálu. Má být na co hrdý.

Nicklas Lidström nic říct nechtěl, nemá podle vás přece jen i nějaké špatné návyky?

Upřímně? Ne. Zůstává upřímným člověkem. Sám sebou. Nikdy se nesnažil hrát si na někoho jiného.

Vzpomenete si, když Hossu vytrejdovali z Ottawy za Dannyho Heatlyho do Atlanty?

Zrovna jsem byl na golfu a vím, že jsem z toho neměl vůbec radost. Marián patřil v kabině mezi výjimečné hráče, vstřebával jsem to jen těžko. Nic proti Dannymu, on byl skvělou náhradou, jen mi bylo líto, kdo kvůli tomu odchází. Měl jsem Mariána rád.

Nějaká konkrétní vzpomínka?

Asi ne. Prostě to, jak působil na všechny okolo sebe. Energií, pracovitostí, nadšením. Všechny posouval dál, včetně mě. A hlavně s ním byla sranda.

Hrál jste i se Zdenem Chárou, který na rozlučce byl taky.

A později proti němu (úsměv). No a byl jednoznačně nejmíň příjemný protihráč, pokud budu brát Slováky. Oni jsou obecně pracovití, talentovaní a šikovní s pukem, skvělí bruslaři. Chára tohle neměl, šel jinou cestou, vyznačoval se jinými přednosti a díky nim se stal nejlepším obráncem soutěže. Taky pochází z Trenčína, že jo? Když se rozhlédnu kolem sebe, vlastně se nedivím, že v tomhle městě vyrostlo tolik hráčů.

Jak se vám tu líbí?

Hrál jsem za Švédsko na mistrovství světa 2011 v Bratislavě, ale v Trenčíně jsem poprvé. Před zápasem jsme si prošli město, je to tu moc příjemné. Lidé jsou přátelští.

A co děláte po kariéře?

Mám pár projektů v Ottawě, kde s rodinou žijeme. Rozjíždíme tam nový sport s velkým potenciálem. Padel, variaci na tenis. A uvidíme, jestli se nezapojím víc i do hokeje. Teď mi stačí vychovávat své děti. Jsem šťastný.