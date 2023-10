Alfredsson se vrací do Ottawy, pomůže trenérům i s rozvojem hráčů

Padesátiletý Alfredsson, jenž v Ottawě působil v letech 1995 až 2013 a dlouho nosil kapitánské céčko, byl s mužstvem na ledě už během pátečního tréninku.

„Je to Daniel Alfredsson a já jsem moc toužil po tom, aby se k nám připojil, a to v jakékoliv roli. Má ihned respekt našich hráčů. Nejen proto, jaký to býval hráč, ale i proto, jaký je to člověk,“ uvedl šéf hokejových operací Senators Steve Staios.

Alfredsson je stále lídrem klubové historie v počtu nastřílených gólů v základní části (426), asistencí (682) i bodů (1108). Než ukončil kariéru, odehrál olympijský vítěz z Turína 2006 ještě jednu sezonu za Detroit. V dalším pokračování mu zabránily problémy se zády.

Za 1246 zápasů nastřádal 1157 bodů (444+713), v play off přidal 124 startů a 100 bodů (51+49). Loni byl uveden do Síně slávy.